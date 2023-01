J. M. Hansenas. Kokia yra K. McCarthy kaina?

Kevinas McCarthy, JAV Atstovų Rūmų pirmininkas. (AP/ „Scanpix“ nuotr.)

Pastarąsias dienas amerikiečiai ir visas pasaulis negalėjo atplėšti akių nuo spektaklio, kuriame JAV Atstovų Rūmai 14 kartų nesėkmingai bandė išrinkti naująjį Rūmų pirmininką. Dabar, padaręs dar daugiau nuolaidų, Atstovų Rūmų narys Kevinas McCarthy iš Kalifornijos pagaliau sugriebė pirmininko plaktuką. K. McCarthy laimėjo, tačiau šaliai ir savo partijai nerimą keliančia kaina.

Vienos Respublikonų partijoje neseniai virusio konflikto matytos detalės – ne naujiena. Kiekviena partija turi savo ideologinių frakcijų. Vis dėlto kai kurios jų atspindi esminį pokytį. Priešingai nei kitaip manantieji, kurie mesdavo iššūkį Kongreso vadovybei ir anksčiau, sprendimo priėmimą stabdė partijos kraštutiniausias sparnas. Versdami daryti nuolaidų, jie pavertė savo asmeninius ideologinius įsitikinimus Respublikonų partijos programa.

Pastaruosius du mėnesius respublikonų derybose ant kortos buvo pastatyta Atstovų Rūmų pirmininko, vienintelio Konstitucijoje nurodyto Kongresui vadovaujančio pareigūno, valdžia. Rūmų taisyklėmis nustatytose ribose pirmininkas nustato Rūmų darbotvarkę ir mobilizuoja daugumos partiją imtis veiksmų. Toji respublikonų dalis, kuri įvarė Rūmų reikalus į aklavietę, siekė reikšmingai sumažinti pirmininko galią. Jie privertė K. McCarthy sutikti su taisyklės pakeitimu, kuriuo ir vėl bus leidžiama vieninteliam nariui pareikalauti pasitikėjimo savo lyderiais votumo. Dabar, pratempę dar ilgiau, jie privertė K. McCarthy padaryti daugiau nuolaidų.

Vidiniai partijos ginčai dėl lyderių galių – nieko nauja. Pastarąjį kartą, 1923-iaisiais, padėtis be išeities renkant pirmininką susidarė dėl progresyviųjų respublikonų, ypač paskutinių dviejų kadencijų pirmininko Fredericko Gilletto iš Masačusetso, reikalavimų partijos konservatoriams padaryti procedūrinių nuolaidų. „Maište“ prieš Josephą Cannoną iš Ilinojaus 1910-aisiais, kuriam taip pat vadovavo progresyvieji respublikonai, panašiai susilpninta pirmininko įtaka formuojant politiką.

Vis dėlto dabartinė jėgų pusiausvyra visiškai kitokia, nes pokyčių iš partijos lyderių reikalauja nebe nuosaikieji, o ekstremistai. Nors dauguma vilkinančiųjų sprendimus buvo išrinkti visai neseniai, akivaizdu, kad jie yra Arbatos partijos judėjimo, į Kongresą įsiveržusio 2010 m., dvasiniai palikuonys. Dvylika metų šios kohortos nariai savo „principus“ laikė, jų žodžiais tariant, aukščiau „tikslingumo“ ir atsisakė palaikyti asignavimų įstatymų projektus, skolos limito didinimą ir kitus būtinus teisės aktus. Paskui jie ramiai žiūrėdavo, kaip, pastūmėti atsakomybės jausmo arba baimės dėl nesėkmės pasekmių, respublikonų lyderiai sudaro susitarimus su Rūmų ir Senato demokratais, siekdami užtikrinti, kad būtini teisės aktai būtų priimti.

Vėliau ekstremistai atkeršijo lyderiams. 2014 m. respublikonų daugumos Rūmuose lyderis Ericas Cantoras patyrė sukrečiamą pralaimėjimą varžydamasis su savo paties partijos dešiniojo sparno kandidatu. Tai tebuvo pradžia. Tos pačios ekstremistinės jėgos 2015 m. išstūmė respublikonų pirmininką Johną Boehnerį, o 2019 m. – pirmininką Paulą Ryaną. Dabar joms pasisekė atimti iš lyderių galimybę atsakingai dirbti su abiem partijomis vėl įvedus mechanizmą, dėl kurio virš pirmininko galvos kabos nuolatinė grėsmė būti pašalintam. Tai nėra smulkmena. Be galo svarbu, ar iššūkiai partijos lyderiams metami iš vidurio, ar iš kraštutinių sparnų. Nuosaikiųjų svorio didinimas dažniausiai naudingas ir partijai, ir šaliai. Šalyje taip skatinamas dviejų partijų bendradarbiavimas, kuris būtinas tvarkant įstatymų leidžiamosios atšakos reikalus. Jis stiprina partijos patrauklumą ir lemia geresnius rezultatus būsimuose rinkimuose.

Nūdienos disidentų pasiektos nuolaidos, priešingai, pakenks ne tik Respublikonų partijai, bet ir šaliai. Iš esmės ekstremistai reikalauja, kad jų partijos lyderiai nebandytų išleisti įstatymų, kuriems pirmieji asmeniškai nepritaria, nepaisydami jų svarbos partijos ateičiai ir būtinumo šaliai. Jie nori ne tik nutraukti bet kokį bendradarbiavimą su demokratais (kad ir kaip gąsdintų toks požiūris), bet ir priversti kitus savo partijos narius paklusti jų – saujelės žmonių – valiai. Nuo tada, kai respublikonai 1995 m. atgavo Atstovų Rūmų kontrolę, partijos lyderiai laikėsi Hasterto taisyklės. Atstovų Rūmų pirmininko (respublikono iš Ilinojaus valstijos, kuris vėliau buvo nuteistas laisvės atėmimu už vaikų seksualinį išnaudojimą) Denniso Hasterto įvesta taisyklė reikalauja, kad lyderiai remtų tik tas politikas, kurias palaiko Respublikonų partijos posėdžio dauguma.

Dabar, laimėjus ekstremistams ir pernelyg tvirtai supančiojus lyderius, iškyla ilgalaikių vyriausybės uždarymų ir istorinio valstybės skolos įsipareigojimų nevykdymo perspektyva. Be to, jie kelia grėsmę ir partijos ateičiai. Iš 200 K. McCarthy per pradinį balsavimą dėl pirmininko posto palaikiusių respublikonų 18 atstovavo 2020-aisiais už Joe Bideną balsavusioms apygardoms. Jeigu respublikonų lyderiai nevykdys savo įsipareigojimų Amerikos žmonėms, gali kilti rizika, kad savo pažiūras panašiai pakeis dar pora tuzinų. Respublikonų partijos ekstremistai niekinamai vadina savo nuosaikiuosius kolegas „tik vadinančiais save respublikonais“ (angl. Republicans in Name Only ). Vis dėlto nuosaikieji visuomet reiškė reikalavimus partijos (ir šalies) naudai: net ir tuomet, kai metė iššūkį lyderiams praeityje, ir reikšdami jiems palaikymą pastaruoju metu. Taigi ką iš tikrųjų reikėtų laikyti tik vadinančiais save respublikonais?

Komentaro autorius - Johnas Markas Hansenas, Čikagos universiteto politikos mokslų profesorius

Autoriaus teisės: „Project Syndicate“, 2023 m.

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

