V. Strazdaitė-Užubalienė. Viskas, ko norėčiau Kalėdoms... žema energijos kaina

Viskas, ko norėčiau Kalėdoms... žema energijos kaina („All I want for Christmas is... low energy price“) – tokią legendinės Kalėdų dainos interpretaciją galėjome išgirsti gruodžio viduryje ES šalims sunkiai derantis dėl elektros ir dujų kainų lubų nustatymo ir pajamų perviršio pasidalinimo, o pagrindiniam Europos gamtinių dujų prekybos operatoriui ICE grasinant pasitraukti iš Europos, jei dujų kainų lubos butų nustatytos, energijos rinkose tvyrojo nerimas, ar Grinčas ir šiais metais nebandys pavogti Kalėdų.