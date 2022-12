D. Matelionis. 4 atsakymai svarstantiems investuoti į atsinaujinančią energiją ir baterijas

Bendrovės nuotr.

Šį rudenį Baltijos šalių elektros perdavimo sistemos operatoriai paskelbė svarbią žinią: jau po poros metų startuos nauja balansavimo pajėgumų rinka, kurioje savo paslaugas teikti galės prie perdavimo tinklo prijungtus vėjo, saulės ar baterijų parkus valdančios bendrovės. Kartu su kolegomis Latvijoje ir Estijoje suskaičiavome, koks bus šių balansavimo pajėgumų poreikis iki 2030 metų ir kokia jo dalis bus įsigyjama rinkoje.

Spalį paskelbę naujieną apie būsimą balansavimo pajėgumų rinką, taip pat kalbėdamiesi su potencialiais jos dalyviais, išgirdome nemažai klausimų apie tai, kokios yra verslo rizikos ir galimybės. Šiame tekste pabandysiu atsakyti į 4 pagrindinius klausimus, užduotus verslo atstovų.

Bet pirmiausia, kontekstui – trumpai apie pačią balansavimo pajėgumų rinką. Šiuo metu Baltijos šalyse vis dar veikia rezervų sistema, kurioje elektrines, teiksiančias sistemos balansui reikalingas paslaugas, pasirenkame visiems ateinantiems metams. Šią sistemą keičiame į atvirą balansavimo rinką, kurioje nuo 2025 m. pradžios kiekvieną dieną balansavimo pajėgumus operatoriai pirks bendrame aukcione. Bus reikalingos techninės galimybės tiek padidinti, tiek sumažinti elektros energijos gamybą arba vartojimą.

Mūsų skaičiavimais, jau 2025 m. Baltijos šalyse pirksime vidutiniškai 1.512 MW balansavimo pajėgumų kasdien, o 2031 m., jei pasiteisins atsinaujinančios energetikos plėtros prognozės, šis skaičius sieks 2.307 MW. Daugiau nei 80% pajėgumų poreikio bus perkama rinkoje ir tik mažoji dalis galės būti patenkinta naudojantis operatorių pajėgumais ar, pavyzdžiui, šiuo metu baigiamu statyti „Energy Cells“ 200 MW energijos kaupiklių parku.

Nors balansavimą gali vykdyti ir šiuo metu rinkoje veikiančios elektrinės, kai kurios paslaugos reikalauja didelio reakcijos greičio. Pavyzdžiui, dažnio išlaikymo rezervas turės būti aktyvuotas per 30 sekundžių, o automatinis dažnio atkūrimo rezervas – per 5 minutes. Realybėje tai reiškia, kad turėtume laikyti kone visas Baltijos šalyse esančias šilumines elektrines nuolatos įjungtas vien tam, kad prireikus jos greitai sumažintų ar padidintų elektros gamybą. Be abejo, tai brangiai kainuotų visiems vartotojams.

Todėl, mūsų vertinimu, balansavimo pajėgumus geriausiai galėtų teikti baterijų sistemos, kurios gali energiją ir naudoti, ir pateikti į tinklą, o persijungimui tarp šių režimų užtenka sekundžių ar net milisekundžių. Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse esančios ir vystomos atsinaujinančių išteklių elektrinės taip pat galėtų konkurencingai dalyvauti balansavimo rinkoje laikinai sumažindamos elektros gamybą tuo metu, kai Baltijos šalių sistemoje susidaro jos perteklius.

Šiuo metu Baltijos šalyse dar neturime nei privačių prie perdavimo tinklo prijungtų baterijų sistemų, nei vėjo ar saulės jėgainių, kurių keitikliai būtų sujungti su operatorių valdymo centrais ir galėtų automatiškai mažinti gamybą. Tai – galimybė investuotojams vystyti šiuos pajėgumus ir prekiauti balansavimo rinkoje.

O dabar – apibendrinti klausimai:

1. Kokia bus balansavimo paslaugų kainodara, kodėl nėra ilgalaikių pirkimo sutarčių ir kaip žinoti, ar šioje rinkoje investicijos atsipirks?

Pirmiausia reikia suprasti, kad dalyvavimas balansavimo rinkoje bus tik vienas iš pajamų šaltinių, nesvarbu ar kalbame apie baterijų sistemą, ar juo labiau apie vėjo, saulės elektrinių parką. Taigi, verslas turi vertinti ir skaičiuoti visas pajamas, kurias gali generuoti investicijos.

Balansavimo pajėgumų paslaugos kaina rinkoje bus nustatoma aukcione ribinės kainos principu. Be abejo, investuotojai turi atlikti savo namų darbus, įsivertinti potencialius skirtingų balansavimo paslaugų rinkos dalyvius ir siūlomas jų kainas, tačiau, kaip minėjau, su nuolatos veikiančiomis šiluminėmis elektrinėmis konkuruoti sunku nebus.

Baltijos šalių operatoriai numato diegti „diena prieš“ (angl. day ahead) tipo aukcionus, o ne ilgalaikes sutartis, nes Baltijos dažnio valdymo bloke reikalingas tarpsisteminių jungčių rezervavimas ir maksimalios ekonominės vertės optimizavimas tarp balansavimo paslaugų ir diena prieš elektros energijos rinkų.

2. Kaip verslas gali konkuruoti su operatorių pajėgumais, kurie veikia be pelno maržos?

Kaip minėjau, bendrai operatorių pajėgumai Baltijos šalyse užtikrins tik iki 20% rinkos.

Tačiau svarbiau tai, kad operatorių rezervinius pajėgumus planuojama naudoti tik todėl, kad rinkoje nėra pakankamai rezervinių galių balansavimo pajėgumams užtikrinti. Operatorių pajėgumų panaudojimas balansavimo pajėgumų užtikrinimui bus mažinamas palaipsniui iki visi reikiami balansavimo pajėgumai galės būti užtikrinami rinkos dalyvių rezervinėmis galiomis.

3. Ar numatytas balansavimo pajėgumų poreikis bus reikalingas, jei neįvyks planuojamas atsinaujinančių išteklių proveržis?

Mūsų prognozuojamas 1.512 MW balansavimo paslaugų poreikis 2025 metams yra apskaičiuotas pagal 6 GW atsinaujinančių išteklių instaliuotą galią Baltijos šalyse. Kitaip tariant, įvertinant tik jau veikiančias AEI elektrines ir jau įgyvendinamus projektus. Apie tai, kas dar tik planuojama, nekalbame. Todėl esame pakankamai užtikrinti, kad toks poreikis bus reikalingas jau po dvejų metų.

2031 m. operatorių prognozė numato AEI gamybos augimą iki 12 GW instaliuotos galios Baltijos šalyse.

4. Ar nereikėtų prieš kalbant apie balansavimą pirmiausia investuoti į elektros tinklo pralaidumą, nes kitaip AEI gamyba neaugs?

Kaip jau minėjau, AEI proveržis jau vyksta ir projektai įgyvendinami šiuo metu.

Tačiau čia reikia patikslinti dėl pralaidumo: Lietuvos skirstomasis ir 110–330 kV elektros perdavimo tinklai yra pajėgūs prijungti gerokai didesnius atsinaujinančių išteklių gamybos pajėgumus, nei Lietuva gali suvartoti ar eksportuoti į kaimynines rinkas.

Šiuo metu ribojimų yra tik 110 kV tinkle, tačiau vystytojų galimybes padidins numatytas dvigubas tinklo panaudojimas: kur tinklas buvo rezervuotas vėjo jėgainėms, sudarysime tokio paties dydžio tinklo pralaidumą saulės elektrinių parkams, o kur tinklas buvo rezervuotas saulei – atsiras papildomas pralaidumas vėjui.

„Litgrid“ ir toliau planuoja investicijas į elektros perdavimo tinklą, tačiau jų pagrindinis tikslas – ne didinti pralaidumą, o užtikrinti patikimą ir efektyvų energijos perdavimą.

Komentaro autorius – Donatas Matelionis, „Litgrid“ Sistemos valdymo departamento direktorius

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

Bendrovės nuotr.