D. Pinkevičius. Kaip po laimėto aukciono nepatirti bankroto

Kasmet Lietuvoje įvyksta dešimtys viešųjų aukcionų, kurių metu valstybės ir savivaldybės įmonės, įstaigos ar organizacijos siekia parduoti nekilnojamąjį turtą kuo didesne kaina. Nemaža dalis aukcionų dalyvių yra įsitikinę, kad didžiausia dalyvavimo juose rizika apsiriboja aukciono dalyvio mokamu garantiniu įnašu. Tačiau teisinė praktika rodo, kad neprofesionaliai įvertintos laimėjimo aukcione rizikos gali grėsti šimtais tūkstančių eurų papildomų išlaidų, kurios daliai įmonių gali reikšti net bankrotą.

Prieš kelerius metus viena Lietuvos švietimo įstaiga paskelbė viešą elektroninį aukcioną, siekdama parduoti nekilnojamąjį turtą – jai priklausančias patalpas. Aukciono laimėtoja buvo paskelbta uždaroji akcinė bendrovė (pavadinkime ją UAB „Laimėtoja“), pasiūliusi didžiausią perkamo turto kainą – daugiau kaip vieną milijoną eurų. Aukciono metu UAB „Laimėtoja“ sumokėjo kelių dešimčių tūkstančių eurų garantinį įnašą, o po kelių savaičių tarp aukciono organizatoriaus ir UAB „Laimėtoja“ buvo sudaryta sutartis. Joje buvo reikalavimas likusią patalpų kainos dalį sumokėti per 30 dienų – būtent tuo metu nuosavybės teisė į aukciono metu parduotas patalpas turėjo pereiti UAB „Laimėtoja“.

Tačiau po sutarto laikotarpio likusi suma aukciono organizatoriui pervesta nebuvo, o netrukus UAB „Laimėtoja“ pranešė atsisakanti įsigyti patalpas iš aukciono organizatoriaus, motyvuodama tuo, jog kreditorius jai sustabdė kreditavimo procesą.

Notariškai nutraukus sutartį aukciono organizatorius grąžino UAB „Laimėtoja“ jos sumokėtą garantinį įnašą, atskaitęs priskaičiuotus delspinigius. Po kelių mėnesių pagal aukcionų organizavimo taisykles buvo surengtas naujas viešas aukcionas, tačiau jame didžiausia pasiūlyta suma toli gražu nesiekė milijono eurų ir buvo keliais šimtais tūkstančių eurų mažesnė nei buvo pasiūliusi UAB „Laimėtoja“. Su naujuoju aukciono laimėtoju buvo sudaryta notarinė pirkimo–pardavimo sutartis ir joje numatyta patalpų kaina buvo sumokėta.

Atrodė, kad visos šalys pasiekė savo tikslų ir aukcionas tapo praeities istorija. Tačiau praėjus keliems mėnesiams po pakartotinio aukciono, UAB „Laimėtoja“ nemenkai nustebo gavusi ieškinį teisme. Jame aukciono organizatorius reikalavo kompensuoti negautą pinigų sumą – skirtumą tarp pirmajame ir antrajame aukcionuose pasiūlytų patalpų kainų, kuris sudarė net kelis šimtus tūkstančių eurų. Ieškinys grindžiamas tuo, jog UAB „Laimėtoja“ netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus dėl patalpų įsigijimo ir dėl to aukciono organizatorius patyrė nuostolių – negautų pajamų, kurias sudaro patalpų kainų skirtumas.

Ieškovas (aukciono organizatorius) argumentavo, kad teisė reikalauti aukciono kainų skirtumo numatyta aukciono vykdymo taisyklėse, su kuriomis UAB „Laimėtoja“ susipažino. UAB „Laimėtoja“ argumentavo, kad teisė reikalauti kainų skirtumo nebuvo numatyta pasirašytoje patalpų pirkimo–pardavimo sutartyje, o pagal sutartį ji turėjusi sumokėti tik delspinigius, ką ir padarė. Be to, UAB „Laimėtoja“ gynėsi ir tuo, kad vėliau vykęs aukcionas vyko kitokiomis sąlygomis – buvo numatytas kiek didesnis garantinis įnašas, aukcionas truko trumpiau bei vyko per COVID-19 pandemiją, dėl ko jame galėjo dalyvauti mažiau potencialių pirkėjų.

Tiek pirmosios instancijos teismas, tiek apeliacinės instancijos teismas ieškinį tenkino visa apimtimi, t. y. iš UAB „Laimėtoja“ aukciono organizatorei priteisė visus prašytus nuostolius (daugiau nei 200.000 Eur). Teismai pripažino, kad nors nuostata dėl kainų skirtumo kompensavimo ir nebuvo įtraukta į sutartį, tačiau UAB „Laimėtoja“ pasirašė ant aukciono protokolo bei patvirtino, kad su aukciono sąlygomis buvo susipažinusi. Teismai taip pat sprendė, kad vėliau vykęs aukcionas buvo vykdomas panašiomis sąlygomis kaip ir pirmasis aukcionas, nes neženklus garantinio įnašo padidinimas ar šiek tiek trumpesnė aukciono trukmė nėra esminiai skirtumai, o tiek pirmojo, tiek antrojo aukciono metu varžėsi iš esmės tik du dalyviai, todėl COVID-19 pandemija neturėjo įtakos dalyvių skaičiui.

Svarbus aspektas, kad ta pati švietimo įstaiga vėliau pakeitė aukcionams taikomas taisykles į dar nepalankesnes pirkėjui – teisę reikalauti kainų skirtumo numatė net ir tuo atveju, jeigu pirkimo–pardavimo sutartis nebus pasirašyta, nes pirkėjas atsisako tai padaryti, t. y. tokiai atsakomybei kilti pakanka laimėti aukcioną.

Analizuodamas šį bei kitus atvejus ir stebėdamas teismų praktiką su esamais ir būsimais aukcionų dalyviais norėčiau pasidalinti keliais praktiniais patarimais:

Svarbu žinoti, kad aukcionų laimėtojų atsakomybė gali neapsiriboti tik garantiniu įnašu, bet gali tekti atlyginti ir turto kainų skirtumą, kuris susidarys vėliau pardavus turtą pigiau – tai gali grėsti rimtais nuostoliais ar net bankrotu. Prieš dalyvaujant aukcione būtina išanalizuoti ne tik būsimos pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas, bet ir visas kitas taisykles, aprašus, aukciono sąlygas ir kitus dokumentus, kurie taikomi parduodant turtą. Sudarant sutartį reikėtų įtraukti nuostatą, kad pardavėjas negali reikalauti negautų pajamų – turto kainų skirtumo. Jeigu laimėjote aukcioną, tačiau iki tol nesusipažinote su visomis aukciono taisyklėmis, tvarkomis ir papildomais dokumentais, nepasirašinėkite pirkimo–pardavimo sutarties nepasikonsultavę su teisininku. Būtent šiame etape dar galima daug ką padaryti, siekiant suvaldyti potencialias rizikas. Jeigu laimėjote aukcioną ir Jums siūlo pasirašyti aukciono protokolą, atkreipkite dėmesį, ar jame nenurodyta, kad sutinkate su kokiomis nors aukciono sąlygomis, kurių turinio galbūt net nežinote. Turėkite omenyje, kad, jeigu esate verslininkas, Jums keliami didesni profesionalumo, atidumo reikalavimai – tai reiškia, kad vėliau teisme argumentai „nesupratau“, „nežinojau“, „aš ne teisininkas“ nebus laikomi svariais. Ir pagrindinis patarimas: prieš dalyvaudami aukcione pasikonsultuokite su šios srities teisininku.

Darius Pinkevičius, advokatas, advokatų kontoros „Legal Partner" vadovas

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

