L. Macijauskas. Artėja recesija?!

Dr. Lukas Macijauskas UAB „Synergy Finance“ fondų valdytojas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Pastaruoju metu vis dažniau ir garsiau tiek pradedančiųjų, tiek ir profesionalų diskusijose girdime daug nuogąstavimų apie artėjantį (?) JAV ir globalinės ekonomikos nuosmukį.

Dažnai tokių kalbų kontekste, visiškai natūraliai iškyla klausimas – o ar verta dabar investuoti, jeigu jau tuoj tuoj bus ekonomikos krizė? Gal geriau ją „išlaukti“ ir tik tuomet investuoti? Suprask, jeigu dabar investuoji ir rytoj „paskelbs recesiją“ – akcijos garantuotai daug kris. Nes rinkos juk per recesijas krenta! Teisingai? Teoriškai galbūt, bet praktiškai tuo pasinaudoti gali būti gana sudėtinga.

Leiskite pateikti gyvenimišką paralelę. Savaitgalis, su šeimyna esate susiplanavę pasivaikščiojimą po parką, tačiau nuo vakar gana stipriai lyja. Tarkime, gyvenate kraštuose, kur daugiau ar mažiau palyja kiekvieną savaitę, o kelis kartus per mėnesį užeina stiprios liūtys. Kaip ir esate jau pasirengę eiti pro duris, bet pasižiūrite dienos orų prognozę telefone ir matote, jog ateinančias kelias valandas stiprios liūties tikimybė yra labai didelė. Tą rodo gana tikslūs meteorologiniai modeliai, kurie informaciją atnaujina realiu laiku. Na, tokioje situacijoje gal geriau pasivaikščiojimą ir kuriam laikui nukelti.

Dabar įsivaizduokite, jog orų prognozės programėlės visgi nėra, o apie orus tam tikra meteorologų komisija praneša tik per radiją ir tik kartą per savaitę. Taip pat įsivaizduokite, jog ta orų komisija nepasako kiek ji truks, ji tik informuoja, kad stichija prasidėjo jau vakar. Kada lyti nustos, komisija irgi nenurodo, bet kai jau bus sausa, ji su kelių dienų ar savaitės pavėlavimu vėl apie tai iškilmingai praneš per radiją. Sakytumėte, kažkas čia ne taip su ta komisija.

Visgi, kad ir kaip bebūtų keista, bet su ekonomikos recesijų pradžios/pabaigos datomis yra labai panašiai. Apie tai, kada JAV prasidėjo ir baigėsi recesija, oficialiai nustato tam suformuota komisija „Business Cycle Dating Committee“, kuri veikia po „National Bureau of Economic Research“ (NBER) sparnu. Kol komitetas oficialiai nepranešė, jog ŠTAI – TADA IR TADA PRASIDĖJO RECESIJA, tol jos „oficialiai“ ir nėra.

Kadangi ši komisija jau dirba ne pirmus metus ir turi sukaupusi rimtą veiklos istoriją, galime pasižiūrėti kaip ir kada ji apie šią „svarbią naujieną“ pranešdavo anksčiau.

NBER

Pavyzdžiui, kad JAV ekonomika perėjo į recesiją 2001 metų kovą, NBER komisija paskelbė tik 2001 metų lapkritį, 8 mėnesių pavėlavimas nuo realaus recesijos starto ir net 2 mėnesiais vėliau, nei buvo pasiektas akcijų rinkos dugnas.

2007 metų pabaigoje prasidėjusią recesiją NBER paskelbė tik 2008 metų gruodį, net 12 mėnesių po realaus recesijos starto, kuomet „Lehman Brothers“ tornadas jau buvo praūžęs ir audra ėjo į pabaigą.

Beje, apie tai, kad 2008 m. recesija baigėsi 2009 m. birželį, NBER oficialiai paskelbė tik 2010 m. rugsėjo 20 dieną, kuomet S&P 500 indeksas nuo dugno jau buvo pašokęs daugiau nei 50%. Reziumuojant paralelę, jeigu vadovautumėtės komisijos pranešimais, kada jau saugu eiti į parką, greičiausiai liūtis jau ne tik būtų pasibaigusi, bet ir parkas jau buvo pilnas žmonių.

Beje, rinkoje jau kuris laikas buvo nusistovėjęs paprastesnis „recesijos prognozavimo metodas“: jeigu JAV BVP pokytis du ketvirčius iš eilės yra neigiamas – turime recesiją. Įdomu tai, jog du neigiami JAV BVP ketvirčiai šiais metais jau įvyko – pirmą ketvirtį minus 1,6%, antrą ketvirtį – minus 0,6%, ir techniškai joje greičiausiai jau esame arba buvome.

Dar įdomus faktas: neseniai pasirodę naujausi trečio ketvirčio BVP duomenys rodo, jog JAV ekonomika vėl grįžo į augimo teritoriją – trečią ketvirtį +2,6%, ir greičiausiai vis garsiau girdėsime ekonomistus vartojant „minkštojo nusileidimo“ terminą.

Apibendrinant, pripučiamos valties pirkti jau galbūt ir nebeverta. Kol kiti dar laukia pasaulinio tvano, tiesiog laikykitės nusimatyto (kad ir periodinio) investavimo plano. Iš praktikos visi žinome, jog tuomet kai oras jau nuostabus, finansų rinkų parke dažniausiai darosi per ankšta.

Komentaro autorius – Lukas Macijauskas, UAB „Synergy Finance“ fondų valdytojas

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

