D. Yerginas. Gorbačiovo diagnozė

Michailas Gorbačiovas, paskutinis Sovietų Sąjungos vadovas. (IMAGO/MediaPunch/„Scanpix“ nuotr.)

Rugpjūtį, mirus paskutiniam Sovietų Sąjungos vadovui Michailui Gorbačiovui, prisiminiau ilgą interviu, kurį iš jo ėmiau 2001 m. Iš naujo skaitant transkripciją, mane apstulbino ne tik jo mąstymo aiškumas ir strategija, motyvavusi jį pabaigti Šaltąjį karą, bet ir sąlygiškas požiūris – net tada – į Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną.

Gorbačiovo pradėtas reformų procesas Putinui davė daugiausia naudos – iš bedarbio, buvusio KGB agento, jis vos per dešimtmetį tapo Rusijos prezidentu. Gorbačiovui mirus, Putinas pažymėjo „istorinį“ paskutinio Sąjungos vadovo vaidmenį, bet buvo „pernelyg užsiėmęs“ ateiti į laidotuves.

2001 m. pradėjau pokalbį su Gorbačiovu teiraudamasis, kas nualino SSRS ekonomiką. „Mūsų sistema buvo tokia gremėzdiška, kad buvo nepajėgi reaguoti į mokslo ir technologijų revoliucijos iššūkius“, – atsakė jis. Jis susinervino prisiminęs, kad 9-ojo dešimtmečio pradžioje tuometė SSRS vadovybė buvo suplanavusi įsteigti komisiją „moteriškų pėdkelnių problemai spręsti“. „Įsivaizduokite šalį, kuri skrenda į kosmosą, paleidžia „Sputnikus“, sukuria šitokią gynybos sistemą ir negali išspręsti moteriškų pėdkelnių problemos, – piktinosi jis. – Nėra dantų pastos, nėra skalbimo miltelių, net būtiniausių gyvenimo reikmenų. Buvo neįtikima ir gėda dirbti tokioje vyriausybėje.“

Anot Gorbačiovo, sovietinė „visiškos kontrolės sistema“ nebegalėjo veikti, nes žmonės ją išaugo. „Žinojome, kokia mūsų šalis, – pasakojo jis. – Ji buvo labiausiai sukarinta, labiausiai centralizuota, griežčiausiai disciplinuota; ji buvo prikimšta branduolinių ir kitų ginklų. Buvo galima padaryti tokių dalykų, kurie būtų galėję privesti prie pilietinio karo ir pasaulio sunaikinimo.“

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Iš krizės galėjo išvesti tik izoliacijos pabaiga. „Turėjome nutraukti geležinę uždangą. Galėjome išspręsti savo problemas tik bendradarbiaudami su kitomis šalimis“, – sakė Gorbačiovas. Tai reiškė, kad reikia pakeisti tarptautinių santykių pobūdį ir pabaigti „ideologinę priešpriešą“ – ypač ginklavimosi varžybas. „Puikiai supratome, kad jei mūsų ir Amerikos arsenalai būtų panaudoti, galėtume sunaikinti žmoniją tūkstantį kartų“, – sakė jis.

Gorbačiovo reformų darbotvarkė, kurią jis vadino glasnost (viešumas) ir perestroika (pertvarka), buvo pagrįsta „nauja mąstysena“, suvokiančia, koks yra pasaulis: tarpusavyje susijęs, priklausomas ir „vis labiau tampantis visuma“. Tarpusavio priklausomybė reiškė, kad „turime elgtis kitaip [ ]. Tai buvo labai svarbu, norint vystyti mūsų planus, vystyti vidaus politiką ir ypač užsienio politiką“.

Šis smarkus mąstysenos pokytis buvo esminis veiksnys, leidęs pabaigti Šaltąjį karą ir vėl užmegzti ryšius su Vakarais, tačiau jis taip pat privedė prie to, ko Gorbačiovas nenumatė ir nenorėjo, – Sovietų Sąjungos griūties. Gorbačiovas nekentė Boriso Jelcino, buvusio suirimo priešakyje ir tapusio pirmuoju nepriklausomos Rusijos Federacijos prezidentu. Gorbačiovo nuomone, Jelcinas buvo griovėjas.

Gorbačiovas propagavo reformas, „nukreiptas į palaipsnius pokyčius, politinius pokyčius, rinkos ekonomikos infrastruktūros kūrimą, teisinės bazės, teisėkūros bazės rinkai kūrimą“. Kadangi kelios Sovietų Sąjungos gyventojų kartos nebuvo susidūrusios su rinkomis, jis nemanė, kad kas nors galėtų „tiesiog paskelbti rinkas“ ir tada tikėtis, kad jos „išdygs pernakt“. Veikiau „manėme, kad prireiks mažiausiai 10–15 metų“.

Jelcinas turėjo savų idėjų. Gorbačiovas sakė: „Jis suardė šalį [ ]. Jis spekuliavo žmonių norais. Jis sakė: „Viską padarysim per metus; įvesime labai gerų reformų, labai greitų reformų ir per metus pradėsime augti, o per trejus ar ketverius atsidursime tarp trijų ar keturių labiausiai klestinčių tautų pasaulyje.“

Gorbačiovas sakė buvęs „apstulbintas tokio neatsakingo žmonių apgaudinėjimo“. Jis nemanė, kad Rusija buvo pasiruošusi tokiems staigiems pokyčiams: „Jelcinas privedė šalį prie aklavietės. Du trečdaliai tautos gyvena skurde. Mūsų gyvenimo trukmė trumpesnė, didesnis mirtingumas, žmonių mažėja, pramoninė gamyba sumažėjo perpus, naikinami mokslo centrai. Sunku patikėti.“

Kai kalbėjomės, Jelciną jau buvo pakeitęs Putinas. Gorbačiovo paklausiau, kaip, jo manymu, kol kas sekasi naujajam prezidentui. Jo atsakymas buvo santūrus – Putinui teko „sunkus palikimas“.

Paveldėjus „sumaištį ekonomikoje, socialinėje erdvėje, viešojoje politikoje, federacijos reikaluose ir kariniuose reikaluose“, pirmasis Putino iššūkis buvo stabilizuoti šalį. 2001 m. Gorbačiovas tikėjo, kad Putinas „daug nuveikė, nepaisant trūkumų ir klaidų [ ]. Matome, kad jis klydo, bet jis nori ištraukti šalį iš krizės, tą mes taip pat regime. Vakaruose dažnai kritikuojate Putiną, iki galo nesuprasdami konteksto, kuriame jis pradėjo veikti, ir to, kaip jis veikia“.

Jis aiškino, kad Putinas „dirba ties, mano galva, svarbiausia problema [ ] – daugiau nei vienų ar dvejų metų, ilgalaike strategija“. Jis vylėsi, kad Putinas pasirinks „teisingą scenarijų“, t. y. tą, kuris „padės užvesti ekonomikos atgaivinimo mechanizmą“.

Keletą kartų susitikęs su Putinu, Gorbačiovas man pasakojo, kad „[Putinas] supranta problemą“ ir kad išklausė jo pasiūlymų. Putinas buvo „nusiteikęs bendradarbiauti“ su Europa, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir kitomis šalimis. „Jis bando kažką daryti, – aiškino Gorbačiovas, – bet tai labai sunku. Šalies vadovu Putinas tapo labai netikėtai. Jam nepakanka patirties, bet jis stengiasi. Jis darbštus, gali išmokti.“

Taip Gorbačiovui padėtis atrodė prieš 21 metus. Tačiau vyrų ryšiai vėliau silpo, Putinui telkiant galią ir vykdant kiek kitokį „scenarijų“, nei įsivaizdavo ir tikėjosi Gorbačiovas. Putinas nepakentė žmogaus, kurį kaltino sukėlus Sovietų Sąjungos subyrėjimą (šį įvykį apibūdino kaip „didžiausią dvidešimtojo amžiaus geopolitinę katastrofą“), o Gorbačiovą šiurpino vis smarkesnis Putino autoritarizmas.

Bandydamas palaikyti glasnost ir „naująją mąstyseną“, Gorbačiovas skyrė dalį savo Nobelio taikos premijos piniginio prizo nepriklausomam opoziciniam laikraščiui „Novaja Gazeta“ įsteigti, tačiau nepriklausoma žiniasklaida vis labiau erzino Kremlių. Nuo 2000 m. buvo nužudyti šeši laikraščio žurnalistai.

Pernai „Novaja Gazeta“ vyriausiajam redaktoriui Dmitrijui Muratovui suteikta Nobelio taikos premija už saviraiškos laisvės propagavimą Rusijoje. Maskvoje tai nebuvo garbė. Rugsėjo pradžioje, praėjus vos dviem dienoms po Gorbačiovo laidotuvių, atsakingosios Rusijos institucijos atėmė „Novaja Gazeta“ žiniasklaidos priemonės licenciją ir uždarė leidinio veiklą Rusijoje.

Komentaro autorius - Danielius Yerginas, „S&P Global“ vicepirmininkas

Autorių teisės: „Project Syndicate“, 2022 m.

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

Michailas Gorbačiovas, paskutinis Sovietų Sąjungos vadovas. (IMAGO/MediaPunch/„Scanpix“ nuotr.)