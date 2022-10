J. Joffe. Beprotiškas Putino žaidimas

AP/„Scanpix“ nuotr.

Kažin, ar pasitaiko dienų, kada Rusijos prezidentas V. Putinas nemojuoja savo branduoliniu vėzdu, bandydamas įbauginti Ukrainą ir Vakarus. Gal jis išprotėjo? Galbūt, nes tokių raketų paleidimu būtų sulaužytas 77 metus trukęs branduolinis tabu.

Nuo tada, kai Jungtinės Amerikos Valstijos numetė atomines bombas ant Hirošimos ir Nagasakio, be šio neįsivaizduojamo baisumo ginklo buvo apsieita per maždaug 200 vykusių tradicinių karų – net ir tuomet, kai vienoje ar kitoje pusėje dalyvaudavo branduolinės valstybės. Tik kartą Sovietų Sąjunga ir JAV buvo priartėjusios prie bedugnės krašto – lygiai prieš 60 metų per Karibų krizę. Kodėl jos tada atsitraukė ir kokias pamokas paliko mūsų laikams?

Prisiminkite, kaip 1914 m. didžiosios valstybės suklydo įsitraukdamos į Pirmąjį pasaulinį karą. Tada įsivaizduokite, kad kaizeriai, carai ir karaliai būtų galėję pažvelgti į krištolinį rutulį ir pamatyti pasaulį 1918-aisiais. Dvidešimt milijonų žuvusių; kartu kritusios keturios didžios imperijos: Vokietija, Austrija-Vengrija, Rusija ir Osmanų imperija. Rusijoje laimėjo bolševizmas; per Europą netrukus patrauks fašizmas. Vienintelis britų užsienio reikalų sekretorius Edwardas Grey’us 1914 m. numatė teisingai: „Visoje Europoje gęsta šviesos. Per savo gyvenimą jų užsižiebiant nebepamatysime.“

Šiandien, kai Rusijos ir Amerikos branduolinis arsenalas sudaro 12.000 kovinių galvučių, Putinui krištolinio rutulio nereikia. Gal jis ir gali galvoti, kad „mažytis“ taktinis įrenginys nesukels Armagedono. Bet gali būti, kad generolai nedrįso jam pasakyti, ką gali taktiniai branduoliniai ginklai. Geriausiai apie tai pasisakė 2018-aisiais tuometis JAV gynybos sekretorius Jamesas Mattisas: „Nemanau, kad yra toks dalykas, kaip taktinis branduolinis ginklas. Bet koks bet kuriuo metu panaudotas branduolinis ginklas yra strateginis veiksnys, keičiantis žaidimo taisykles.“

V. Putino gynybos ministras Sergejus Šoigu, kuris dabar nušalintas dėl Rusijos kariuomenės nesėkmių Ukrainoje, turėtų savo bosą pamokyti. Taktinių ginklų sprogstamoji galia svyruoja nuo 0,3 iki 170 kilotonų TNT ekvivalento. Ant Hirošimos numesta bomba tebuvo 15 kilotonų galios ir nusinešė 90.000 gyvybių.

Kas nutiktų, jei Putinas išties numestų „mažytę“ bombą? JAV nežinotų, ar tai tik vienkartinis išpuolis, ar ne, ir paskelbtų strateginių pajėgų DEFCON 2 ar net aukščiausią – DEFCON 1 – parengties lygį, kuris taikliai vadinamas „pistoletu su atlaužtu gaiduku“. Britanija ir Prancūzija padarytų tą patį, kaip, beje ir rusai.

Bombonešiai pakiltų į orą, atsivertų raketų šachtų apsauginiai gaubtai. Nerimo jausmas užgožtų atsargumą. Menkiausias neteisingas apskaičiavimas ar nesusikalbėjimas galėtų sukelti strateginį apsišaudymą. Bet jeigu pradedi mažytį karą, būk pasiruošęs didžiajam.

V. Putino generaliniam štabui reikėjo pastudijuoti amerikietiškuosius karo žaidimus. Tyrėjai Prinstono universitete sumodeliavo JAV ir Rusijos susišaudymą. Jis prasidėjo taktiniais branduoliniais ginklais ir baigėsi pilno masto strateginiu karu. Skaičiai? 90 milijonų žuvusiųjų ir sužeistųjų per pirmąsias kelias valandas. Pakanka palypėti ant pirmojo eskalacijos kopėčių laiptelio, ir netruksi atsidurti pačiame viršuje.

Ar Putinas išprotėjo, kaip spėlioja nuotoliniai psichiatrai žiniasklaidoje? Nevaidinkime daktaro Froido; geriau statykime savo pinigus ant tarptautinės politikos „pamišėlio teorijos“, dar žinomos „nelogiškumo logikos“ pavadinimu. Didis strategas, Nobelio premijos laureatas Thomasas Schellingas (jis man dėstė Harvarde) pateikė įtikinamą pavyzdį.

Tarkime, kad ant jūsų durų slenksčio išdygsta žmogus ir ramiai pareiškia: „Duok man 20 dolerių, arba aš nusišausiu.“ Jums tikriausiai toks pasiūlymas nepadarytų jokio įspūdžio ir pasiūlytumėte tam žmogui stiklinę vandens, kad nusiramintų. Bet tarkime, kad jis grįžta išsprogusiomis akimis, iš burnos jam veržiasi putos. Gal geriau duotumėte jam pinigų, negu paskui galvotumėte, kaip perdažyti prieangį ir valandų valandas aiškintis su policija?

Gal Putinas ir vaidina pamišimą, tačiau tai „racionalus“ balansavimas ties pavojinga riba. Jeigu Rusijos prezidentui pavyks įbauginti Ukrainą ir Vakarus, jis pasieks daugiau negu jo silpstanti armija. Rugsėjo 18 d. Putino pakalikas Dūmos deputatas Andrejus Gurulevas pasisakymu per valstybinę televiziją pranoko jį patį. „Nereikėtų apšaudyti Ukrainos branduoliniais ginklais, nes mums vis tiek reikia ten gyventi“, – aiškino jis, siūlydamas taikytis į tikruosius „sprendimų priėmimo centrus“, tai yra, Berlyną, o užvis labiau – Londoną. – „Galėtume per tris minutes paversti Britaniją Marso dykyne.“

„Nors tai beprotybė, bet esama joje nuoseklumo“, – svarstė Polonijus. Apsimestinis pamišimas, dar žinomas kaip psichologinis karas, teikia vilčių, kaip ir tam žmogui T. Schellingo prieangyje. Apsimeskite nebesivaldantys ir išgąsdinsite savo pastangų objektą taip, kad jis paklus.

Svarbiausia kalbėti kaip pamišėliui; būtų neįtikima įvykdyti tokį grasinimą pasaulyje, kuriame yra 13.000 branduolinių ginklų, ir Rusija irgi virstų „Marso dykyne“. Tuo tarpu nuo V. Putino paskelbtos ginkluotųjų pajėgų „dalinės mobilizacijos“, remiantis turimomis žiniomis, 300.000 Rusijos geriausiųjų ir protingiausiųjų paspruko iš šalies, užuot kovoję Ukrainoje. Panašus skaičius žmonių pabėgo iš Rusijos po vasario 24-ąją pradėtos invazijos.

Šiose valios rungtynėse JAV prezidentas Joe Bidenas išsakė savus, tačiau, kaip ir dera, nekonkrečius grasinimus. JAV elgiasi racionaliai tikrąja šio žodžio prasme: įveda sankcijas Rusijai ir teikia paramą Ukrainai, tačiau nesikiša tiesiogiai, nes tokiais veiksmais galėtų sukelti pilno masto karą. J. Bidenas jau išsiuntė 17 mlrd. USD vertės karinės ir finansinės pagalbos; jos numatyta teikti ir daugiau. Be to, JAV teikia vertingus erdvėje ir kovos lauke surinkus žvalgybos duomenis, kurie leidžia ukrainiečiams vieną po kito rengti taktinius siurprizus.

JAV pristatė didelio tikslumo HIMARS daugkartinius raketų paleidimo įrenginius. Vis dėlto jų raketų diapazonas tesiekia 85 kilometrus. Šalis nesutiko tiekti taktinių raketų sistemų, kurių veikimo nuotolis siekia 300 kilometrų, nes jomis galėtų būti apšaudyti taikiniai Rusijos teritorijoje, o taip pat „Abrams“ tankų ir kovinių reaktyvinių lėktuvų, kuriais galima net tik gintis, bet ir pulti. Kol V. Putinas mėgdžioja pamišimą, J. Bidenas nori išvengti eskalacijos. Vis dėlto vien paprasta galimybė, kad J. Bidenas gali pakeisti šį sprendimą, turėtų priversti V. Putiną stabtelėti; tai itin vertingas derybų įrankis.

Be to, Vakarų pusėje – legitimumas. Ukrainoje Vakarai stengiasi ne tik apginti nekaltos valstybės suverenumą, bet ir išsaugoti vieną iš brangiausių pokario eros dovanų – Europos santvarką, kuri nebėra pagrįsta užkariavimu. Dabar yra ilgiausias taikos didžiosiose valstybėse laikotarpis per visą krauju sulaistytą žemyno istoriją. Tokie aukšti statymai palaiko ištvermę, valią ir tikėjimą, nepaisant staigiai didėjančių energijos kainų. Net labiausiai įtampą tarptautiniuose santykiuose linkę mažinti europiečiai nenorėtų, kad Lenkijos ir Vokietijos pasienyje jaukiai įsitaisytų rusų kariuomenė, jau nekalbant apie Rusijos praryjamas Baltijos šalis. Tai racionalu, o ne keista.

Akivaizdu, kad V. Putinas vaidina beprotį. Vis dėlto beprotybė nelygu kvailystei. Jis pučiasi ir grasina, tačiau šiam imperialistui nereikia krištolinio rutulio, kad pamatytų ateitį. Branduoliniais ginklais apsiginklavusiame pasaulyje tie, kurie iššauna pirmieji, miršta antri.

Komentaro autorius – Josefas Joffe, Johnso Hopkinso tarptautinių mokslų mokyklos tarptautinės politikos dėstytojas

Autoriaus teisės priklauso „Project Syndicate“, 2022 m. www.project-syndicate.org

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

AP/„Scanpix“ nuotr.