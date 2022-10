N. Roubinis. Stagfliacinė skolos krizė jau čia

„Imago-images“/„Scanpix“ nuotr.

Jau metus tvirtinau, kad infliacijos augimas nesitrauks, kad jį sukelia ne tik bloga politika, bet ir nepalankūs pasiūlos šokai, ir kad centrinių bankų bandymas situaciją suvaldyti baigsis smarkiu ekonomikos sulėtėjimu. Perspėjau, kad atėjusi recesija bus sunki ir užsitęs, lydima daug kur patiriamų finansinių sunkumų ir skolos krizių. Nepaisant „vanagiškų“ kalbų, pakliuvusiems į skolos spąstus centrinių bankų valdytojams vis tiek gali sudrebėti kinkos ir jie gali nutarti pasilikti prie siektiną lygį viršijančios infliacijos. Bet kuris iš rizikingų akcijų ir mažiau rizikingų fiksuotų pajamų obligacijų sudarytas portfelis dėl didesnės infliacijos ir infliacijos lūkesčių praras pajamų nuo obligacijų.

Ar išsipildė šios prognozės? Visų pirma, infliacijos debatuose „pereinamosios infliacijos“ komanda aiškiai pralošė „užsitęsiančios infliacijos“ komandai. Neigiami pasiūlos šokai, kartu su pernelyg skatinamąja pinigų, paskolų ir fiskaline politika, kainų augimą pakėlė į debesis. COVID-19 pandemijos sąlygoti karantinai sukėlė tiekimo trikdžių, taip pat ir darbo rinkoje. Kinijos „nulio kovido atvejų“ politika pridarė dar daugiau problemų pasaulinėms tiekimo grandinėms. Rusijos invazija į Ukrainą supurtė energetikos ir kitų biržos prekių rinkas. Platesnis sankcijų režimas – nepamirštant JAV dolerio ir kitų valiutų pavertimo ginklu – toliau aižo pasaulinę ekonomiką, o slinktį į deglobalizaciją spartina gamybos perkėlimas į „draugiškų šalių krantus“ bei prekybos ir imigracijos ribojimai.

Šiandien visi sutinka, kad nepaliaujantys neigiami pasiūlos šokai prisidėjo prie infliacijos. Europos centrinis bankas, Anglijos bankas ir JAV federalinis rezervas ėmė pripažinti, kad „minkštai nusileisti“ bus nepaprastai sunku. Federalinio rezervo pirmininkas Jerome’as Powellas dabar kalba apie „apyminkštį nusileidimą“, kuris tikrai bent „šiek tiek paskaudės“. O vis daugiau rinkos analitikų, ekonomistų ir investuotojų sutaria, kad laukia kietas nusileidimas.

„Minkštai nusileisti“ kur kas sunkiau stagfliacinių pasiūlos šokų sąlygomis, nei kai ekonomika perkaitusi dėl per didelės paklausos. Nuo Antrojo pasaulinio karo Federaliniam rezervui niekada nėra pavykę pasiekti minkšto nusileidimo infliacijai viršijant 5% (šiuo metu ji perkopusi 8%), o nedarbo lygiui esant žemiau 5% (šiuo metu jis 3,7%). O jei kietas nusileidimas yra pagrindinis scenarijus Jungtinėms Amerikos Valstijoms, jis juo labiau tikėtinas Europoje, kurią veikia Rusijos sukeltas energetikos šokas, Kinijos sulėtėjimas ir už Federalinį rezervą dar labiau atsiliekantis Europos centrinis bankas.

Ar recesija jau prasidėjo? Dar ne, bet JAV pirmąjį pusmetį fiksavo neigiamą augimą, o dauguma perspektyvinių ekonominio aktyvumo rodiklių pažangiose ekonomikose signalizuoja staigų sulėtėjimą, kuris tik blogės griežtinant pinigų politiką. Kietas nusileidimas metų gale turėtų būti laikomas pagrindiniu scenarijumi.

Nors daug kitų analitikų su tuo dabar sutinka, jiems atrodo, kad artėjanti recesija bus trumpa ir nesmarki, o aš perspėjau nebūti tokiems santykinai optimistiškiems, pabrėždamas sunkios ir užsitęsiančios stagfliacinės skolos krizės grėsmę. Naujausi sunkumai finansų rinkose, tarp jų – obligacijų ir paskolų rinkose, sustiprino mano įsitikinimą, kad centrinių bankų pastangos nusmukdyti infliaciją prie siektino lygio sukels ekonominę ir finansinę griūtį.

Taip pat seniai kartojau, kad, nors ir tvirtai kalba, centriniai bankai jaus didžiulį spaudimą atsisakyti savo griežtos politikos, vos tik materializuosis kieto ekonominio nusileidimo ir finansinės griūties scenarijus. Jungtinėje Karalystėje jau įžiūrimi pirmieji pabūgimo požymiai. Pamatęs rinkos reakciją į naujosios vyriausybės neapgalvotą fiskalinę paskatą, Anglijos bankas paleido skubią kiekybinio skatinimo programą vyriausybės obligacijoms (kurių pajamingumas šovė į viršų) supirkti.

Pinigų politika darosi vis labiau priklausoma nuo fiskalinės politikos. Prisiminkime, kad panašiai įvykiai pasisuko pirmąjį 2019 m. ketvirtį, kai Federalinis rezervas sustabdė savo kiekybinę stabdomąją programą ir ėmėsi netiesioginio kiekybinio skatinimo ir oficialių palūkanų normų karpymo (nors prieš tai teigė kelsiantys palūkanų normą ir tęsiantys kiekybinę stabdomąją politiką), vos tik pasireiškė šiokie tokie finansiniai sunkumai ir augimo sulėtėjimas. Centriniai bankai kalba tvirtai, bet yra pagrindo abejoti jų pasiryžimu padaryti „viską, ko reikės“, kad infliacija sumažėtų iki siektino lygio perviršinių skolų pasaulyje, esant ekonominės ir finansinės griūties pavojui.

Be to, esama ženklų, kad Didysis nuosaikumas užleido vietą Didžiajai stagfliacijai, kuriai bus būdingas nestabilumas ir lėtai besivystančių nepalankių pasiūlos šokų samplaika. Tarp šių šokų, be jau paminėtų trikdžių, galėtų būti visuomenės senėjimas daugelyje pagrindinių ekonomikų (problemą gilina imigracijos ribojimai), Kinijos ir Amerikos išsiskyrimas, „geopolitinė depresija“ ir daugiašališkumo žlugimas, naujos COVID-19 viruso atmainos ir nauji ligų, pavyzdžiui, beždžionių raupų, protrūkiai, vis sunkesni klimato kaitos padariniai, kibernetinis karas, fiskalinė darbo užmokesčio ir darbininkų galios didinimo politika.

Kaip tai veikia tradicinį 60/40 investicinį portfelį? Buvau sakęs, kad, infliacijai augant, sutriks neigiama obligacijų ir akcijų kainų koreliacija, – taip ir nutiko. Šių metų sausio–birželio mėnesiais JAV (ir pasauliniai) akcijų indeksai nusmuko daugiau nei 20%, o ilgalaikių obligacijų pajamingumas pakilo nuo 1,5% iki 3,5%, todėl tiek akcijų, tiek obligacijų savininkai patyrė didžiulių nuostolių (teigiama kainų koreliacija).

Reikia pridurti, kad per rinkos pagyvėjimą liepos–rugpjūčio mėn. (teisingai numačiau, kad tai tik trumpalaikis šoktelėjimas) obligacijų pajamingumas nukrito, todėl išliko teigiama kainų koreliacija; nuo rugpjūčio vidurio akcijos toliau nėrė žemyn, o obligacijų pajamingumas palypėjo daug aukščiau. Didesnei infliacijai paskatinus griežtinti pinigų politiką, tiek akcijos, tiek obligacijos atsidūrė subalansuotoje „meškų rinkoje“.

Tačiau skaičiuojant JAV ir pasaulio akcijas nepakankamai įvertintas net švelnus ir trumpas kietas nusileidimas. Jei recesija bus švelni, akcijos nukris apie 30%, o, jei, kaip pranašauju, pasaulio ekonomiką ištiks sunki stagfliacinė skolos krizė, – 40% ir daugiau. Skolos vertybinių popierių rinkose pertempimo ženklų daugėja: auga vyriausybės obligacijų pajamingumo skirtumas ir ilgalaikių obligacijų palūkanų normos, staigiai kyla didelio pajamingumo obligacijų pajamingumo skirtumas, stoja paskolų su finansiniu svertu ir paskolomis užtikrintų obligacijų rinkos, smarkiai įsiskolinusios įmonės, ne bankų finansų įstaigos, namų ūkiai, vyriausybės ir šalys klimpsta į nesuvaldomą padėtį. Krizė atėjo.

Komentaro autorius - Nourielis Roubini, Niujorko universiteto Sterno verslo mokyklos ekonomikos profesorius emeritas, „Atlas Capital Team“ vyriausiasis ekonomistas

