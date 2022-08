N. Roubini. Nuo didžiojo sulėtėjimo prie didžiosios stagfliacijos

Nourielis Roubini, Niujorko universiteto Sterno verslo mokyklos ekonomikos profesorius emeritas. („Reuters“/„Scanpix“ nuotr.)

Pasaulio ekonomika patiria esminius režimo pokyčius. Baigėsi kelis dešimtmečius trukęs didysis sulėtėjimas.

Po XX a. aštuntojo dešimtmečio ir devintojo dešimtmečio pradžios stagfliacijos (kuri pasižymi didele infliacija ir stipria recesija) atėjusiam didžiajam sulėtėjimui buvo būdinga nedidelė infliacija išsivysčiusios ekonomikos šalyse, santykinai stabilus ir tvirtas ekonomikos augimas su trumpalaikėmis ir paviršutiniškomis recesijomis, mažos ir krintančios obligacijų palūkanų normos (o kartu ir teigiama grąža iš obligacijų) ir su tuo susijęs ilgalaikis infliacijos sumažėjimas bei sparčiai auganti rizikingo turto, kaip antai JAV ir pasaulio akcijų, vertė.

Toks užsitęsęs mažos infliacijos laikotarpis paprastai yra aiškinamas centrinių bankų perėjimu prie patikimos į infliaciją nukreiptos politikos po XX a. aštuntojo dešimtmečio švelnios monetarinės politikos ir tuo, kad vyriausybės laikosi santykinai konservatyvios fiskalinės politikos (kai reikšmingas skatinimas vykdomas tik per recesijas). Tačiau už paklausos politiką buvo svarbesni įvairūs tiekimo sukrėtimai, kurie padidino potencialų augimą, sumažino gamybos sąnaudas ir taip suvaldė infliaciją.

Po Šaltojo karo, hiperglobalizacijos laikotarpiu, Kinija, Rusija ir kitos besiformuojančios rinkos ekonomikos labiau integravosi į pasaulio ekonomiką jai teikdamos pigias prekes, paslaugas, energiją ir produktus. Didelio masto migracija iš pasaulio Pietų į Šiaurę neleido augti atlyginimams pažangiose ekonomikose, technologijų inovacijos sumažino daugybės prekių ir paslaugų gamybos sąnaudas, o santykinis geopolitinis stabilumas suteikė galimybę veiksmingai paskirstyti gamybą šalyse, kur sąnaudos yra mažiausios, nesirūpinant dėl investicijų saugumo.

Tačiau didysis sulėtėjimas pradėjo strigti per 2008 m. pasaulinę finansų krizę, o vėliau šį procesą dar paspartino 2020 m. COVID-19 sukelta recesija. Abiem atvejais infliacija dėl paklausos šoko iš pradžių buvo nedidelė, o švelni monetarinė, fiskalinė ir kreditų politika užkirto kelią defliacijai. Tačiau dabar infliacija grįžo ir sparčiai kyla, ypač pastaraisiais metais, dėl įvairių paklausos ir pasiūlos veiksnių.

Pasiūlos požiūriu, pagreitį įgyja pasipriešinimas hiperglobalizacijai ir dėl to atsiveria galimybės populistinių, nativistinių ir protekcionistinių pakraipų politikams. Taip pat kyla visuomenės pyktis dėl akivaizdžios pajamų ir turto nelygybės, todėl politika siekiama paremti darbuotojus ir tuos, kurie „liko užribyje“. Tačiau nors tokia politika siekiama gerų tikslų, dabar ji dar labiau įsuka pavojingą atlyginimų ir kainų infliacijos spiralę.

Dar blogiau tai, kad vėl galvą pakėlęs protekcionizmas (propaguojamas tiek kairiųjų, tiek dešiniųjų) suvaržė prekybą ir kapitalo judėjimą. Politinės įtampos (tiek šalių viduje, tiek tarp šalių) skatina perkelti pramonės veiklą atgal į savo šalį (ir draugiškas šalis). Politinis pasipriešinimas imigracijai riboja globalų žmonių judėjimą ir dar labiau skatina atlyginimų augimą. Nacionalinis saugumas ir strateginiai planai dar labiau mažina technologijų, duomenų ir informacijos srautus. O naujieji darbo ir aplinkos standartai, nors ir labai svarbūs, trukdo ir prekybai, ir naujoms statyboms.

Tokia pasaulinės ekonomikos balkanizacija labai skatina stagfliaciją ir sutampa su populiacijos senėjimu ne tik išsivysčiusiose šalyse, bet taip pat didelėse besiformuojančiose rinkose, kaip antai Kinijoje. Kadangi jauni žmonės yra linkę kurti ir taupyti, o pagyvenę – leisti savo santaupas, ši tendencija irgi skatina stagfliaciją.

Tą patį galima pasakyti ir apie dabar tvyrančią geopolitinę sumaištį. Rusijos karas prieš Ukrainą ir Vakarų atsakas į jį sujaukė energijos, maisto produktų, trąšų, pramoninių metalų ir kitų prekių prekybą. Vakarai vis labiau atsiriboja nuo Kinijos visose prekybos srityse (prekių, paslaugų, kapitalo, darbo jėgos, technologijų, duomenų ir informacijos). Kiti Vakarų strateginiai varžovai gali dar labiau padidinti šią sumaištį. Branduolinio ginklo slenkstį peržengęs Iranas tikriausiai išprovokuos Izraelio, o gal netgi JAV karinius smūgius ir dėl to kils didžiulė naftos krizė, o Šiaurės Korėja vis dar reguliariai žvangina savo branduoliniu kardu.

Dabar, kai JAV doleris yra naudojamas kaip ginklas siekiant strateginių ir nacionalinio saugumo tikslų, jo, kaip pagrindinės pasaulinio rezervo valiutos, padėtis gali pradėti silpti, o silpnesnis doleris, žinoma, dar labiau padidins infliacinį spaudimą. Sklandžiai veikiančiai pasaulio prekybos sistemai reikia sklandžiai veikiančios finansų sistemos. Tačiau plačios pirminės ir antrinės sankcijos įbėrė smėlio į šią gerai suteptą mašiną ir nepaprastai padidino prekybos sandorių kainą.

Maža to, klimato kaita irgi skatina stagfliaciją. Sausros, karščio bangos, uraganai ir kitos stichinės nelaimės vis labiau trikdo ekonominę veiklą ir kelia pavojų derliui (ir dėl to kyla maisto kainos). Tuo pat metu dėl dekarbonizacijos reikalavimų investicijos į iškastinį kurą tapo nebepakankamos, o investicijos į atsinaujinančius energijos išteklius dar nepasiekė to taško, kai galėtų suvaidinti svarbų vaidmenį. Todėl šiandien dideli energijos kainų šuoliai yra neišvengiami.

Pandemijos irgi nuolat kels grėsmę, suteikdamos dar stipresnį impulsą protekcionistinei politikai, nes šalys skubės sukaupti kritiškai svarbias maisto, vaistų ir kitų pagrindinių prekių atsargas. Po dviejų su puse metų trukusios COVID-19 pandemijos dabar susidūrėme su beždžionių raupais. Ir žmogui įsikišus į trapias ekosistemas bei tirpstant Sibiro amžinajam įšalui netrukus galime susidurti su pavojingais virusais ir bakterijomis, kurie ten glūdėjo ne vieną tūkstantį metų.

Galiausiai dar viena nepakankamai įvertinta grėsmė ekonominei veiklai ir netgi visuomenės saugumui yra kibernetinės atakos. Įmonės ir vyriausybės arba susidurs su stagfliaciją skatinančiais gamybos sutrikdymais, arba kibernetiniam saugumui joms teks išleisti krūvas pinigų. Bet kuriuo atveju, sąnaudos padidės.

Vertinant paklausą, švelni ir nesuvaržyta monetarinė, fiskalinė ir kreditų politika tapo ne klaida, o naujojo režimo ypatybe. Tarp šiandieninių išaugusių privačių ir valstybės skolų (kaip BVP dalis) ir milžiniškų netiesioginių įsipareigojimų, susijusių su perskirstomų pensijų ir sveikatos priežiūros sistemomis, ir privatus, ir viešasis sektorius susiduria su augančiomis finansinėmis rizikomis. Todėl centriniai bankai yra įstrigę „skolos spąstuose“ – bet koks mėginimas normalizuoti monetarinę politiką padidins skolos aptarnavimo naštą, dėl to labai padaugės nemokumo atvejų ir domino principu bus sukelta finansų krizė bei poveikis realiai ekonomikai.

Vyriausybėms nesugebant sumažinti didelių skolų mažinant išlaidas ar didinat pajamas, tos, kurios gali pasiskolinti savo šalies valiuta, vis dažniau susidurs su „infliacijos mokesčiu“ – kliausis netikėtu kainų augimu, kad jis panaikintų ilgalaikius fiksuotus nominalius įsipareigojimus.

Todėl, kaip ir XX a. aštuntajame dešimtmetyje, nuolatiniai ir pasikartojantys neigiami tiekimo sukrėtimai kartu su švelnia monetarine, fiskaline ir kreditų politika sukurs stagfliaciją. Be to, aukšti skolų rodikliai sukurs sąlygas stagfliacinei skolų krizei. Per didžiąją stagfliaciją abu bet kokio tradicinio turto portfelio elementai – ilgalaikės obligacijos ir JAV bei pasaulinės akcijos – nukentės ir gali būti, kad dėl to bus patirti didžiuliai nuostoliai.

Komentaro autorius – Nourielis Roubini, Niujorko universiteto Sterno verslo mokyklos ekonomikos profesorius emeritas

Autoriaus teisės: „Project Syndicate“, 2022 m.

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

