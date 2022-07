M. Stankevičius. Privatus kapitalas keičia NT rinką

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Pastaruosius porą metų Lietuvos NT rinka patiria tikrą privataus kapitalo renesansą – per obligacijas ir sutelktinį finansavimą vystytojai pritraukė šimtus milijonų eurų. Formuojasi aiški praktika, kad privatus kapitalas naudojamas vystymo fazėje, o bankinis – jau objektui generuojant pajamas. Šios tendencijos ne tik turėtų džiuginti investuotojus su vystytojais, bet ir mažinti spaudimą būsto kainoms.

NT obligacijų pradininke Lietuvoje galima laikyti rinkos milžinę „Hanner“, dar 2007 m. išplatinusią pirmą 10 mln. Eur dydžio emisiją. Bet po šio atvejo gerą dešimtmetį rinkoje obligacijų emisijų nebebuvo, o vystytojai projektus finansuodavo savo lėšomis, bankiniu kapitalu ir neviešomis skolomis.

Obligacijos NT vystymui į rinką masiškai sugrįžo nuo 2020-ųjų, kuomet didieji vystytojai pradėjo leisti kelių ar kelių dešimčių milijonų eurų emisijas tiek biurams, tiek gyvenamiesiems pastatams. Tarp keleto tokių minėtinų atvejų yra „Lords LB“ emisijos Vilniaus centriniam paštui bei verslo centrui Konstitucijos pr., keletas „Omberg“ emisijų daugiabučiams, „Eikos“ obligacijos bendro gyvenimo projektui. Atskiro paminėjimo verta „Akropolis Group“ 300 mln. Eur emisija, tiesa, skirta tiek plėtrai, tiek paskoloms refinansuoti.

Lygiagrečiai per šį laikotarpį išsivystė sutelktinio NT finansavimo rinka. Vos 2016 m. pradėtas reguliuoti, šiuo metu sutelktinis finansavimas į NT ekosistemą per metus įlieja apie 100 mln. Eur, o šią priemonę renkasi vis stambesni ir labiau patyrę vystytojai. Sąmoningai tapatinu obligacijas ir sutelktinį finansavimą: juk sutelktinis savo esme yra modernesnė, patogesnė labiau skaitmenizuota ir viešesnė obligacijų „kopija“. Abiem atvejais privatūs investuotojai skiria lėšas fiksuoto termino ir palūkanų projektams, tik obligacijoms būdingos didesnės sumos, uždaresnis platinimas ir tam tikri formalumai.

Nesunku suprasti vystytojus, kurie renkasi minėtus instrumentus, o ne bankinį finansavimą. Nepaisant iš pirmo žvilgsnio kiek didesnių palūkanų, tinkamai valdomas privatus kapitalas leidžia sutaupyti pinigų ir laiko. Pavyzdžiui, kitaip nei bankuose, privataus kapitalo suma gaunama visa (ar etapais, dar vadinamais „tranšais“) iškart, o tai leidžia turėti geresnes sąlygas iš tiekėjų ar kitų partnerių.

Be to, vystymo fazėje skolinamasi daugiausiai porai metų, o tai nėra tas laikotarpis, per kurį „skaudėtų palūkanos“. Ir patys bankai aiškiai signalizuoja, kad juos pastaruoju metu domina kuo ilgesnio termino, kuo didesnės ir kuo mažesnės rizikos (pvz., iškart generuojančios pajamas) paskolos. Galiausiai, jau ne kartą girdėjome, kad vystytojai itin vertina partnerystę su privačiu kapitalu dėl lankstumo, įsiklausymo, kompromisų paieškos ir bendrų tikslų. Šitaip atsiranda aiški takoskyra: vystymo fazėje naudojamas privatus kapitalas, o bankinis – jau tik vadinamajame srauto etape.

Dešimtmečius girdėti teiginiai apie seklias Lietuvos kapitalo rinkas tampa praeitimi: vien NT segmente sutelktinis finansavimas ir obligacijos per metus pasiūlo mažiausiai šimtų milijonų dydžio investicinių galimybių. Tai yra gera žinia ir mažmeniniams bei instituciniams investuotojams – atsiranda daugiau aiškių galimybių su geromis palūkanomis ir saugiu užstatu įdarbinti lėšas.

Vystytojai taip pat turi dėl ko džiaugtis – privatus kapitalas lemia mažiau ne visada pagrįstų suvaržymų ir didesnį tempą. Tai itin aktualu pasiūlos trūkumą išgyvenančioje rinkoje, kai pirkėjams svarbu, kad būstai į pasiūlą ateitų kuo greičiau. Kartu tai ir atsvara bankiniam finansavimui: anksčiau agresyviai skolinę vystymui, šiandien bankai šioje srityje yra itin konservatyvūs.

Galiausiai, privataus kapitalo NT vystymui reiškiniui stiprėjant, prognozuočiau ir dar vieną šalutinį efektą: mažesnį spaudimą būsto kainoms. Karštuoju rinkos laikotarpiu privatus kapitalas leidžia turtą vystyti greičiau, šitaip didindamas pasiūlą, mažindamas spaudimą rinkoms ir lėtindamas kainų pūtimąsi.

Kartu nuosaikesnės privataus kapitalo skolintojų sąlygos leidžia butus pardavinėti vėliau, kai jie labiau išbaigti ir šitaip pasiimti geresnę užbaigto turto maržą. Net ir vėstant rinkai privatus kapitalas gali padėti normalizuoti rinką, nes nebelieka bankų spaudimo kuo greičiau išparduoti ar išnuomoti išvystytą turtą.

Taigi privatus kapitalas per paskutinius penkis metus iš esmės keičia NT rinkos procesus – į teigiamą, energingesnę pusę. Nors dar nematėme, kaip privačiu kapitalu vystomi projektai atrodys ramesniu rinkos laikotarpiu, panašu, kad būtent privatus kapitalas sukuria saugiklius, leisiančius išvengti prieš daugiau kaip dešimtmetį matyto šoko.

Komentaro autorius – Martynas Stankevičius, sutelktinio finansavimo platformos „Röntgen“ (UAB „Trečia diena“) vadovas

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

