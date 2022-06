R. Paulas. Lietuvos IT – „amazing“. Bet ar nepritrūks talentų?

Lietuva JAV tebeturi žinomumo problemą – tiek apskritai kaip šalis, tiek, juo labiau, kaip investavimo kryptis. Galiu patvirtinti, kad plačiai nuskambėjusios Vilniaus kampanijos šūkis „when you find it – it's amazing“ galioja ne tik turizmo, bet ir technologijų ar investavimo srityse. Bėda ta, kad Lietuvos IT darbo rinka ilgainiui gali tiesiog nebesutalpinti naujų interesantų, kad ir kaip besistengtų reklamų kūrėjai ar investicijų šaukliai. Tad pagrindinė problema yra ir turėtų būti talentai.