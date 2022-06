Ar valstybės skola tikrai „neprašo valgyti“?

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Šiandien – laisvės nuo mokesčių diena: tai simbolinė diena metuose, parodanti, kokią dalį pajamų mokesčių mokėtojai atiduoda į valstybės biudžetą, kiek dienų vidutinis mokesčių mokėtojas dirbo valstybės išlaidoms sumokėti. Taip siekiama atkreipti žmonių dėmesį ne tik į jų sumokamų mokesčių dydį, bet ir kaip valstybė juos panaudoja. Jau antrus metus iš eilės laisvės nuo mokesčių diena minima birželį – iki 2021 m. ji ateidavo antroje gegužės pusėje.

„Valdžia neturi stebuklingos lazdelės, kuria pamojus susikurtų visos gėrybės: nusitiestų keliai, prisipildytų autobusų kuro bakai ir mokytojų bankų sąskaitos. Valdžios pinigai – tai visų dirbančiųjų uždirbti ir per mokesčius surinkti pinigai. Todėl politikai ir valstybės tarnautojai privalo šiuos pinigus valdyti kiek įmanoma efektyviai ir skaidriai“, – sako Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) prezidentė.

Pasak jos, mokesčiai ir valstybės išlaidos yra ta sritis, kur visuomenei kol kas trūksta finansinio raštingumo. Tyrimai rodo, kad kuo geriau žmonės susipažinę su valstybės mokesčių struktūra, panaudojimo tikslais bei proporcijomis ir kuo tiksliau jie pažįsta jiems tenkančią asmeninę valstybės finansavimo naštą, tuo labiau informuotus sprendimus jie gali priimti balsuodami rinkimuose, taip pat tvarkydami savo asmeninius finansus. Kuo paprastesni ir skaidresni mokesčiai, tuo tolygiau yra paskirstyta mokesčių našta gyventojams.

Nepaisant surenkamų mokesčių ir ekonominio augimo šalies viešasis sektorius išleidžia daugiau negu surenka pajamų. Taip buvo prieš COVID-19 pandemiją, o jai prasidėjus valstybės skola išaugo daugiau nei planuota: 2021 m. pabaigoje pasiekė 24,5 mlrd. Eur. Valstybės skolos palūkanos 2021 m. sudarė 246,7 mln. Eur, vienam gyventojui palūkanų per metus teko 88 Eur. Palūkanoms sumokėti buvo išleista daugiau nei, pavyzdžiui, aplinkos apsaugai.

Valstybės skola vienam gyventojui vis labiau auga – 2021 m. ji siekė 8.772 mln. Eur (palyginkime: Latvijoje – 7.895 mln. Eur, Estijoje – 4.199 mln. Eur). Lietuvos skolos ir BVP santykis lyginant 2019 m. ir 2021 m. paaugo 8,4% BVP ir buvo 44,3%.

Paprastai valstybės į didesnes skolas dažniausiai lenda susidūrusios su nenumatytais iššūkiais: pandemijomis, karais, finansų krizėmis. Skolinimasis pandemijos metu Lietuvoje leido darbuotojams išlaikyti darbo vietas, gauti darbo užmokestį, išgyventi itin sudėtingu laikotarpiu. Tačiau yra ir neigiamų aspektų – šalis sumoka vis daugiau palūkanų.

Be to, tyrimai rodo, kad didelės valstybių skolos turi neigiamą įtaką jų ekonominiam augimui – pasireikšti tai gali per mokesčių didinimą, infliaciją, žemesnį produktyvumą, mažesnes investicijų apimtis. Augant skolai, šalys tampa mažiau atsparios įvairiems šokams, o jų per šį šimtmetį turėjome jau du. Jiems reikia ruoštis – vykdyti atsakingą skolinimosi politiką.

Tačiau valstybės skola vis dar auga. Viena vertus, tai leidžia padengti atotrūkį tarp valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų. Taip patenkinamos visos pusės: diržų veržtis nereikia nei mokesčių mokėtojams, nei viešajam sektoriui.

Kita vertus, visa tai daroma ateities kartų sąskaita. „Mes turime atsakomybę neužkrauti nepagrįstai aukšta skola būsimų kartų vien dėl to, kad tai neleis joms priimti sprendimų dėl biudžeto pagal jų tuometinius prioritetus, nes reikės spręsti skolos ir palūkanų problemą“, – teigia LLRI vadovė.

Išlaidauti skolinantis tarsi skatina ne pirmus metus kartojama mantra: dabar skolintis galima, nes palūkanos mums nieko nekainuoja, valstybės skola „neprašo valgyti“ – galime skolintis labai žemomis ar net neigiamomis palūkanomis. Ką daryti, galvosime vėliau.

Tačiau panašu, kad tas „vėliau“ jau priartėjo: Europos centrinio banko vadovė Christine Lagarde užsiminė, kad palūkanos euro zonoje iki rugsėjo pabaigos peršoks neigiamų palūkanų kartelę.

Tvyrant ekonominiam neapibrėžtumui, ES rimtai svarsto dar kuriam laikui pratęsti prieš dvejus metus dėl pandemijos įvestą galimybę valstybėms nesilaikyti biudžeto deficito griežto ribojimo. Lietuva kol kas planuoja kitąmet sugrįžti prie fiskalinės drausmės reikalavimų, bet šie planai gali būti pakoreguoti, jeigu neapibrėžtumas užsitęs, o ES lygiu bus sutarta ir toliau taikyti išimtį.

Ekonomistai pažymi dar vieną aspektą, kuris yra susijęs ne su tiesiogine valstybės skola, bet su valstybės prisiimtais įsipareigojimais. Privačiame sektoriuje apskaitos reikalavimai verčia skaidriai rodyti visus prisiimtus įsipareigojimus, viešajame sektoriuje tokie dalykai kaip įsipareigojimai dėl būsimų pensijų finansavimo, dėl sveikatos apsaugos išlaidų ir pan. nėra matomi, jie nepatenka į skolų skaičiavimo metodiką. Tiesioginė valstybės skola, palyginti su šiais dalykais, yra tik ledkalnio viršūnė – tiesa, tiksliai įvardyti, kokio dydžio ledkalnis po vandeniu, sudėtinga dėl skaičiavimų trūkumo.

VŽ nuomone, suprantama, kai daugiau skolintis valstybę verčia force majeure – reikia padėti išgyventi verslui, piliečiams, valstybinėms institucijoms. Tad kai atkeliauja pandemija ar kaimynę užklumpa karas, didesnės išlaidos lyg ir nekvestionuojamos. Tačiau visais atvejais itin svarbūs yra du aspektai: pirmiausia – atsakingas / saikingas skolinimasis, antra – atsakingas ir skaidrus tokių lėšų naudojimas, be nepamatuoto ir nepateisinamo išlaidavimo.

