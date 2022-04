Dėmesio: sankcijos!

„Zuma Press“ / „Scanpix“ nuotr.

Tai, kad įmonės klientų ir partnerių pažinimas turi būti nuolatinis ir neatsiejamas nuo verslo procesas, jau, ko gero, įsisąmonino dauguma verslininkų. Tačiau šių dienų realijos šią aksioma tapusią taisyklę papildo naujais reikalavimais: dabar neatsiejama įmonių gyvenimo dalimi tampa nuolatinė patikra, ar partneriams, klientams ir su jais susijusiems asmenims netaikomos sankcijos dėl karo Ukrainoje. Verslas norėtų gauti susistemintą bei aiškią informaciją ir apie tokius asmenis, ir kaip laikytis sankcijų tvarkos.

Europos Sąjungos (ES) finansinių sankcijų, kurios įvestos Rusijai už jos karinę agresiją prieš Ukrainą, įgyvendinimą Lietuvoje prižiūri Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Ji įspėja: vykdyti šias sankcijas Lietuvoje privalo kiekvienas ekonominę veiklą vykdantis subjektas, finansų įstaiga ar organizacija, t. y. įmonės privalo įsitikinti, kad jų partneriai bei klientai nėra įtraukti į sankcijų sąrašus ir neturi sąsajų su juose esančiais asmenimis.

Papildomai rekomenduojama vertinti, ar verslo partneris nėra tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su sankcionuotais subjektais. Tai galioja ir tais atvejais, kai sudėtinga identifikuoti partnerių sąsajas ar galutinės naudos gavėjus.

„Įmonės turi gerai išmanyti galimas rizikas, susijusias su savo verslu, o tai turėtų apimti ir deramą verslo partnerių patikrinimą. Rekomenduojama tikrinti informaciją visuose prieinamuose patikimuose ir nepriklausomuose šaltiniuose, taip pat prašyti verslo partnerių informacijos apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“, – nurodo Mindaugas Petrauskas, FNTT viršininko pavaduotojas.

VŽ primena: sankcijas Rusijos ir Baltarusijos juridiniams bei fiziniams asmenims taiko ir Jungtinė Karalystė, Jungtinės Valstijos, Australija, Kanada, Japonija bei nemažai kitų šalių. Lietuvoje privalomos ir turi būti įgyvendinamos tik mūsų šalies bei ES teisės aktais nustatytos ribojamosios priemonės. Ir nors kitų valstybių sankcijos nėra privalomos, jų nesilaikymas gali sukelti neigiamų padarinių.

Bandymai išvengti sankcijų ar jas pažeisti užtraukia administracinę atsakomybę – baudą nuo 200 iki 6.000 Eur. Gali būti taikoma ir baudžiamoji atsakomybė – pažeidus Lietuvoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas ir dėl to padarius didelę žalą valstybės interesams, griežčiausia galima bausmė yra laisvės atėmimas iki 5 metų.

Tačiau baudos – tik vienas lazdos galas: kur kas didesni nuostoliai – smūgis reputacijai. Galima prarasti verslo partnerius, įskaitant aptarnaujančias finansų įstaigas etc.

Įtarti mūsų šalies verslininkus sąmoningumo stoka vargu ar derėtų (nebent vieną stambų, vis dar delsiantį išeiti iš šalies-agresorės rinkos). Neabejotinai verslininkams rūpi ir reputacija. Verslas teigia, kad yra suinteresuotas tvarkingai vykdyti visus reikalavimus ir tikrai neketina pažeisti sankcijų režimo, tačiau šioje naujoje realybėje išties sunkoka susigaudyti, juolab kad sankcijų sąrašas nuolat pildomas, sankcionuotų įmonių ir asmenų būrys plečiasi. Stebint neslopstančius Rusijos ketinimus toliau kariauti Ukrainoje, tikėtina, kad sankcijų matysime vis daugiau.

Europos Komisijos puslapyje informacijos apie sankcijas gausu, tačiau siekiant susigaudyti, kam ir kokios sankcijos taikomos, reikia nardyti po daugybę nuorodų. Yra keletas rūšių sankcijų, jos dar skaidomos į individualias ir sektorines, kiekviena jų skelbiama atskirai pagal įsigaliojimo datą. Verslininkai sako, kad vien joms patikrinti reikia sugaišti mažiausiai dieną.

Sudėtingesne užduotimi nei susigaudyti sankcijų nuorodose įmonėms gali tapti klientų ir partnerių galimų sąsajų su sankcionuojamomis įmonėmis ir asmenimis identifikavimas. O jei partnerio bendrovė turi ne vieną akcininką arba ją valdo kitas juridinis asmuo? O jei partnerių – ne vienas, o keliolika arba dešimtys? Uždavinys pasunkėja keleriopai, jam išgvildenti reikėtų skirti arba atskirą darbuotoją, arba samdyti teisininkus.

Dar viena problema: viešai prieinamuose registruose nėra žymų apie įmones, kurioms Lietuvoje jau taikomos sankcijos ir kurių turtas įšaldytas. Todėl verslas turi ne tik nuolat tikrinti įvairius registrus bei sistemas, bet ir stebėti pranešimus spaudai bandydamas nuspėti, ar kartais nebendradarbiauja su sankcionuotomis įmonėmis.

Ko gero, nėra teisinga, kai verslas bauginamas gresiančia atsakomybe, o aiškūs, susisteminti instrumentai, kurie leistų patikrinti partnerius, nėra pasiūlyti.

VŽ nuomone, derėtų įsiklausyti į verslo pageidavimą, kad kuri nors Lietuvos institucija parengtų nemokamą vieną sistemą, kur vienoje paieškos bazėje būtų skelbiamos visos sankcijos su visais atnaujinimais, būtų galima atlikti paiešką pagal raktinius žodžius. Be to, turėtų būti užtikrinta ir nuolat prieinama konsultacinė linija: verslui jau šiandien kyla daug klausimų dėl sankcijų taikymo, o ateityje konsultacijų reikės dar daugiau. Pasak verslininkų, sprendimus įmonės kartais turi priimti per dieną ar porą dienų, todėl teikti užklausas raštu ir savaitę laukti atsakymo jos dažnai neturi galimybės.

„Zuma Press“ / „Scanpix“ nuotr.