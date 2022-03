O. Ustenko. Boikotuokite Rusijos energiją dabar

„ZUMAPRESS“/„Scanpix“ nuotr.

Rusijos centrinio banko užsienio valiutos atsargų blokavimas buvo puikus žingsnis. Kai kurių Rusijos bankų atjungimas nuo SWIFT finansinių pranešimų sistemos buvo naudingas. O siekti areštuoti Putino sėbrų turtą lengvatinių mokesčių zonose yra tinkama. Tačiau yra viena priežastis, dėl kurios nė viena iš šių sankcijų nesustabdė ir nesustabdys Rusijos invazijos į Ukrainą.

Priežastis paprasta: Rusija toliau eksportuoja naftą ir dujas. Iš tiesų, karas lėmė šių produktų kainų kilimą, o tai buvo naudinga svarbiausiam Rusijos ekonomikos sektoriui. Taigi, praėjus savaitei nuo karo pradžios, pirkdamos energetikos žaliavas Vakarų šalys vis dar finansuoja Rusijos invaziją į Ukrainą, o Rusijos elitui sekasi geriau nei bet kada. Jokio kito kelio nėra: vienintelis būdas sustabdyti Rusijos prezidento Vladimiro Putino agresiją – įvesti visų Rusijos energetikos žaliavų boikotą.

Energetikos žaliavos, kurios sudaro didžiąją Rusijos eksporto dalį, yra dviejų rūšių: tai dujos, tiekiamos į Vakarų Europą vamzdynais ir apmokamos pagal ilgalaikes sutartis, ir nafta, tiekiama pasaulio rinkoms ir parduodama daugiausia neatidėliotų atsiskaitymų rinkose.

Remiantis Tarptautinės energetikos agentūros (TEA) duomenimis, „2022 m. sausio mėn. pajamos iš su nafta ir dujomis susijusių mokesčių ir eksporto muito mokesčių sudarė 45% Rusijos federalinio biudžeto. Dabartinėmis rinkos kainomis, vien vamzdynais į ES tiekiamų Rusijos dujų vertė per dieną siekia 400 mln. USD. Bendros pajamos už eksportuojamą žalią naftą ir rafinuotus naftos produktų šiuo metu siekia apie 700 mln. USD per dieną.“

Pasak TEA, iki šiol pasitaikė tik nedidelių Rusijos naftos eksporto sutrikimų, o dujų eksportas nebuvo paveiktas. Nuo invazijos pradžios „Brent“ naftos kainoms pakilus nuo maždaug 90 USD už barelį iki maždaug 110 USD už barelį (ir nuo 80 USD 2021 m. pabaigoje), Rusija gaus daug grynųjų pinigų. Net „Urals“ naftai pritaikius nuolaidą, kainos auga sparčiau ir ją viršija, todėl Rusijos naftos eksportuotojai vis tiek turi finansinės naudos.

Per praėjusį mėnesį Rusijos naftos eksporto vienos dienos vertė padidėjo maždaug 100 mln. USD per dieną (apskaičiuota TEA Rusijos eksporto per dieną vertinimą padauginus iš mūsų apskaičiuotos „Urals“ naftos realios kainos padidėjimo). Rusijos einamosios sąskaitos perteklius 2022 m. sausio mėn. buvo apie 19 mlrd. USD arba maždaug 50% didesnis nei įprasta sausio mėn. (daugelį metų mėnesio perteklius siekia 9–12 mlrd. USD).

Tarp JAV politikos kūrėjų vyrauja nuomonė, kad dabartinė finansinių sankcijų politika mažina Rusijos naftos pajėgumus taip, kad tai atitinka JAV strateginius interesus. Tačiau atnešdamos daugiau pinigų į naftos gamintojų kišenes, JAV ir jos sąjungininkės padaro visai priešingą poveikį. Sankcijoms, kurios iš karto sumažintų Rusijos naftos ir dujų eksporto apimtis, alternatyvos nėra.

Visiškas Rusijos energetikos žaliavų boikotas gali prasidėti JAV įvedus visas sankcijas, įskaitant antrines sankcijas, visam Rusijos naftos ir dujų eksportui. Pasaulinė naftos kaina kils, bet jei sankcijos bus visiškai įgyvendintos, Rusijos gamintojai negalės tuo augimu pasinaudoti. Įgyvendinus šį scenarijų, TEA vertinimu, naftos gavyba visame pasaulyje bus padidinta labai greitai – Rusija per dieną eksportuoja 5 mln. barelių, o pasaulyje papildomai gali būti patiekta mažiausiai 3 mln. barelių naftos per dieną. Prireikus, galima ir reikia taikyti energijos taupymo priemones.

Žinoma, šiuo pavyzdžiu turi pasekti ir Europos Sąjunga. Tačiau, tiesą sakant, tai tik laiko klausimas. ES, norėdama sustabdyti invaziją, gali nustoti pirkti Rusijos dujas dabar arba padelsti mėnesį, kol mirs dar tūkstančiai žmonių – ir siaubingos civilių aukų nuotraukos užplūs kiekvieną naujienų kanalą. Labai greitai Europa nebegalės susitaikyti su tuo, kad moka už Putino žiaurumus Ukrainoje.

TEA turi protingą planą, kaip atjunkyti Europą nuo rusiškų dujų, o ekspertų grupė „Bruegel“ pateikė svarbių pasiūlymų ir paskelbė rekomendacijų, kaip ateinančius kelis mėnesius išsiversti be rusiškų dujų. Kiekvienas Europos politikos kūrėjas turi spręsti šią problemą tiesiai.

Be abejo, europiečiai turės priimti sunkius sprendimus, ypač, kaip finansuoti skubų perėjimą nuo rusiškų dujų. Tačiau įsivaizduokite, kokius sprendimus dabar reikia priimti Ukrainoje, kad žmonės išliktų gyvi ir kad būtų išvengta didžiausios humanitarinės nelaimės, kokios Europa nematė nuo Antrojo pasaulinio karo.

Karo Ukrainoje padariniai bus juntami ne tik Europoje. Pavyzdžiui, labai greitai žlugs Ukrainos žemės ūkis: niekas negali arti ir sėti puolamas Rusijos pajėgų. Maisto kainos pasaulyje didės, nes Ukraina yra penkta pagal dydį kviečių eksportuotoja pasaulyje – tai reiškia, kad bus didelis poveikis mažas pajamas gaunančių šalių biudžetams ir joms grės skurdas.

Kai kuriems europiečiams reikės padėti apmokėti šildymo sąskaitas. Dėl Putino veiksmų jie gali patirti ir kitų ekonominių nuostolių. Tačiau pagalvokite apie milijonus ukrainiečių, kuriems jau dabar sunku gauti maisto, saugaus geriamojo vandens ir būtiniausių vaistų – ir išvengti šūvių arba sprogimų. Šimtai tūkstančių Ukrainos vaikų jau traumuoti visam gyvenimui, o jeigu Putinas nebus nedelsiant sustabdytas, jų kančios tik didės.

Parama Ukrainai ir ukrainiečiams buvo nuostabi. Visoje ES paprasti žmonės ir šalių vyriausybės priėmė daugiau nei milijoną pabėgėlių, o JAV, Jungtinė Karalystė ir kitos šalys teikia įvairią pagalbą. Už visa tai esame dėkingi.

Tačiau laikas pripažinti atšiaurią tikrovę: Putinas ir jo sėbrai išsikraustė iš proto. Pasaulis gali šiandien visiškai boikotuoti Rusijos energetikos žaliavų tiekimą ir taip bandyti iš karto sustabdyti invaziją arba toliau stebėti, kaip Rusijos pajėgos vieną po kito vykdo piktinančius žiaurius veiksmus – ir kasdien artėja prie ES šalių teritorijos.

Niekas pasaulyje neturėtų pirkti Rusijos energetikos žaliavų. Pirkti Rusijos naftą ir dujas turėtų būti blogiau, nei kruvinus deimantus. Pasaulis apginkluoja ir skatina žiaurų, nekontroliuojamą monstrą. Privalome tai sustabdyti.

Komentaro autorius - Olegas Ustenko, Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas ekonomikos klausimais

Rengiant šį straipsnį prisidėjo Simonas Johnsonas

Autorių teisės: „Project Syndicate“, 2022 m.

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

