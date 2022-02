A. Applebaum. Kodël vis klumpa Vakarø diplomatija su Rusija

Lizz Truss, Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorė ir Sergejus Lavrovas, Rusijos užsienio reikalų ministras. AP/„Scanpix“ nuotr.

Skurdi Amerikos ir Europos lyderių vaizduotė privedė pasaulį prie karo slenksčio.

Ak, kaip aš pavydžiu Liz Truss turėtos galimybės! Ak, kaip apmaudu, kad ji visiškai nesugebėjo ja pasinaudoti! Tiems, kas niekad apie L. Truss nėra girdėję, pasakysiu, kad ji yra ne itin nusimananti Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorė, nuvykusi į Maskvą pasakyti savo kolegai Rusijoje Sergejui Lavrovui, kad Rusija nesiveržtų į Ukrainą. Kelionė nebuvo sėkminga. Atšiaurioje spaudos konferencijoje Rusijos užsienio reikalų ministras prilygino jųdviejų pokalbį „nebylio“ pašnekesiui su „kurčiuoju“; vėliau išdavė, kad politikė supainiojusi kai kuriuos Rusijos regionus su Ukrainos regionais, bendrą įžeidimą palydėdamas dar vienu įgėlimu.

S. Lavrovas taip yra elgęsis ne kartą. Pernai jis bjauriai elgėsi su Europos Sąjungos užsienio politikos vadovu Josepu Borrelliu. Buvo nemalonus tarptautinėse konferencijose ir nemandagus su žurnalistais. Toks jo elgesys – ne atsitiktinis. S. Lavrovas, kaip ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, naudoja agresiją ir sarkazmą kaip priemones parodyti panieką pašnekovui, pateikti derybas kaip beprasmes dar joms neprasidėjus, kelti baimę ir apatiją. Taip siekiama įstumti kitus diplomatus į gynybinę poziciją arba priversti pasiduoti iš pasibodėjimo.

Tačiau tai, kad S. Lavrovas nepagarbus ir nemalonus, – anokia naujiena. Nieko nauja ir tai, kad V. Putinas valandų valandas dėsto užsienio lyderiams savo asmenines ir politines nuoskaudas. Taip jis darė pirmą kartą susitikęs su JAV prezidentu Baracku Obama prieš daugiau nei dešimtmetį, lygiai taip pat elgėsi praeitą savaitę bendraudamas su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu. L. Truss turėjo visa tai žinoti. Užuot tuščiai kalbėjusi apie taisykles ir vertybes, ji galėjo pradėti spaudos konferenciją štai taip:

Labas vakaras, mieli spaudos atstovai. Labai malonu čia būti po susitikimo su kolega ministru Rusijoje Sergejumi Lavrovu. Šį kartą negaišome laiko aptarti sutarčių, kurių jis nesilaikys, ir pažadų, kurių jis netesės. Užtat pasakėme, kad įsiveržimas į Ukrainą jam labai labai brangiai kainuos – brangiau, nei jis kada galėjo įsivaizduoti. Dabar ketiname visiškai nutraukti Rusijos dujų importą – Europa energijos išteklių ras kitur. Šiuo metu ruošiamės padėti Ukrainos priešinimuisi; jei reikės – talkinsime ir visą dešimtmetį. Keturgubiname paramą Rusijos opozicijai, taip pat ir Rusijos žiniasklaidai. Norime užtikrinti, kad rusai išgirstų tiesą apie šį įsiveržimą, ir kuo garsiau. O jei jūs norėsite pakeisti režimą Ukrainoje, mes pasistengsime, kad režimas pasikeistų Rusijoje.

L. Truss (arba J. Borrellis prieš ją) galėjo pridėti vos trupinėlį asmeninio įžeidimo paties S. Lavrovo stiliumi ir garsiai pasvarstyti, kaip čia yra, kad S. Lavrovo oficialaus atlyginimo pakanka jo šeimos naudojamam prabangiam nekilnojamajam turtui Londone padengti. Ji galėjo išvardyti daugybę kitų Rusijos valstybės tarnautojų, siunčiančių savo vaikus į mokyklas Paryžiuje ar Lugane. Ji galėjo paskelbti, kad šie vaikai, visi iki vieno, dabar yra pakeliui namo kartu su tėveliais: daugiau jokios Amerikos mokyklos Šveicarijoje! Jokių pied-?-terres butukų Naitsbridže! Jokių jachtų Viduržemio jūroje!

Žinoma, L. Truss – kaip ir J. Borrellis, kaip E. Macronas, kaip Vokietijos kancleris, vyksiantis į Maskvą šią savaitę – niekada nedrįstų pasakyti ko nors panašaus, net už uždarų durų. Deja, Vakarų lyderiai ir diplomatai, šiuo metu bandantys atitolinti Rusijos veržimąsi į Ukrainą, vis dar mano gyveną pasaulyje, kuriame paisoma taisyklių, kur diplomatinis protokolas naudingas, o mandagi kalba vertinama. Visi jie mano, kad nuvykę į Rusiją kalbėsis su žmonėmis, kurių mąstymą galima pakeisti argumentais ar debatais.

Jie tiki, kad Rusijos elitui rūpi tokie dalykai kaip jo „reputacija“. Jam nerūpi. Iš tiesų, dabar bendraudami su naujo tipo autokratais, nesvarbu, veikiančiais Rusijoje, Kinijoje, Venesueloje ar Irane, susiduriame su visai kitu žvėrimi – žmonėmis, kuriems neįdomu sutartys ir dokumentai, kurie gerbia tik kietąją galią. Rusija pažeidžia 1994 m. pasirašytą Budapešto memorandumą, užtikrinantį Ukrainos saugumą. Ar kada girdite V. Putiną apie tai kalbant? Žinoma, ne. Jam rūpesčio nekelia ir jo nepatikima reputacija: melas neleidžia priešininkams atsipalaiduoti. S. Lavrovui širdies taip pat negraužia, kad jo gali nekęsti, nes neapykanta sukuria apie jį galios aurą.

Jų intencijos taip pat skiriasi nuo mūsiškių. V. Putino tikslas nėra klestinti, taiki, turtinga Rusija, bet Rusija, kur jis liktų valdžioje, S. Lavrovo tikslas – išlaikyti savo vietą tamsiame Rusijos elito pasaulyje ir, žinoma, išsaugoti savo turtus. Tai, ką mes vadiname „interesais“, ir tai, ką turi omeny jie, nėra tas pats. Klausydami mūsų diplomatų, jie negirdi nieko, kas iš tikrųjų keltų grėsmę jų padėčiai, galiai, asmeniniam turtui.

Nepaisant visų mūsų kalbų, niekas lig šiol rimtai nebandė padaryti galo Rusijos pinigų plovimui Vakaruose arba Rusijos politinei ar finansinei įtakai Vakarų šalyse, o ne tiesiog juos apriboti. Niekas rimtai nesvarstė, kad Vokietija turėtų pasidaryti nepriklausoma nuo Rusijos dujų, kad Prancūzija turėtų uždrausti Rusijos pinigus priimančias politines partijas arba kad Jungtinė Karalystė ir JAV turėtų nebeleisti Rusijos oligarchams pirkti nuosavybės Londone ar Majamyje. Niekas nepasiūlė minties, kad tinkamas atsakas į V. Putino informacinį karą su mūsų politine sistema būtų informacinis karas su jo.

Dabar esame atsidūrę per plauką nuo to, kas galėtų virsti katastrofišku konfliktu. Amerikiečių, britų ir Europos ambasados Ukrainoje evakuojamos, piliečiai raginami išvykti. Tačiau šis siaubingas metas liudija ne tik diplomatijos nesėkmę; jis taip pat atspindi neveikiančią Vakarų vaizduotę, visos kartos diplomatų, politikų, žurnalistų ir intelektualų nenorą suprasti, kokia valstybe Rusija tampa, ir atitinkamai pasiruošti. Nenorėjome matyti šios šalies atstovų tikrojo veido. Nenorėjome kalbėtis su jais taip, kaip galbūt būtų buvę reikšminga. Dabar gali būti per vėlu.

Komentaro autorė - Žurnalistė, Johnso Hopkinso universiteto SNF Agoros instituto dėstytoja

Straipsnis publikuotas žurnale „The Atlantic“

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

