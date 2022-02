M. Trimonis. NT sektorius 2022 – kokios perspektyvos?

Banko nuotr.

Nekilnojamojo turto (NT) rinkoje dominuoja „iki raudonumo“ įkaitusių kainų tema, tačiau, žvelgiant iš finansuotojo pozicijos, spalvų NT paveiksle kur kas daugiau.

Lietuvos banko (LB) vertinimu, gyvenamojo būsto kaina Lietuvoje šiuo metu yra didesnė nei ilgametis vidurkis. Kita vertus, palyginti su kitomis euro zonos šalimis, ji Lietuvoje mažiausiai pervertinta.

Būsto kaina per metus pakilo apie 13%, bet tam yra priežasčių: daugiau kaip 8% brango gyvenamosios paskirties pastatų statyba, apie 12% augo darbo užmokestis. Be to, Lietuvos rinka išsiskiria aukštu būsto įperkamumu, prieinamu finansavimu bei išsiderinusiu naujo būsto pasiūlos ir paklausos balansu.

Tai lėmė, kad pernai gyvenamojo NT plėtotojai aktyviai ėmėsi naujų projektų. Nors statybas apsunkina tiekimo grandinių sutrikimai ir žaliavų trūkumas, tikėtina, tai laikina. Per dvejus metus būsto pasiūla pirminėje rinkoje turėtų atsistatyti.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Būsto pirkėjams ieškant alternatyvų jie vis dažniau pasirenka individualų namą. „Swedbank“ duomenimis, vilniečių įsigyjamų namų dalis didėja. Per 2021 m. ji sudarė 37% visų naujai sudarytų būsto finansavimo sutarčių, o pagal bendrą finansavimo vertę priartėjo prie 50%.

Dar vienas įdomus aspektas – vidutinė butui ir namui suteikta paskola pagal vertę beveik susilygino ir siekia apie 80.000 Eur. Namo pirkėjai už tą pačią kainą įsigyja dukart daugiau ploto.

Gyvenamojo NT rinkos temperatūrai kilti neleidžia ir LB nustatyti atsakingo skolinimo nuostatai. Griežtesni reikalavimai įsigyti antrąjį būstą su paskola, kaip ir svarstomi NT mokesčiai, turėtų apmalšinti į NT investuojančius ne pagal galimybes.

Biurų sektoriuje nuotaikos yra nuosaikesnės, nes sektorius pasižymi didesne inercija ir mažiau reaguoja į trumpalaikius nesklandumus. Vis dėlto hibridinio darbo pokyčiai gali turėti tam tikros įtakos biurų plėtrai. Prognozuojama, kad dėl to biurų ploto paklausa Europoje gali sumenkti 17%.

Kita vertus, Vilniuje ir Kaune plečiasi paslaugų centrai, o įmonės aktyviai migruoja iš senų administracinių pastatų į naujus biurus. Tad Lietuvoje galima lėtesnė plėtra, o ne šios rinkos susitraukimas.

„Swedbank“ vertinimu, didesnį iššūkį biurų plėtotojams ir valdytojams kelia klimato kaita ir augantys reikalavimai pastatų energiniam efektyvumui. Spaudimas bus dvipusis – ir iš priežiūros institucijų, ir iš nuomininkų.

Nuo 2030 m. Europoje įsigalios reikalavimas, kad 49% pastatuose sunaudojamos energijos būtų gaunama iš atsinaujinančių šaltinių. Pasauliniu mastu nuomininkai sutiktų mokėti apie 11% daugiau už tai, kad galėtų įsikelti į žalesnį biurą. Galiausiai žalumas tampa svarbiu kriterijumi siekiant užsitikrinti finansavimą naujiems projektams.

Nepaisant pandemijos paskatinto e. komercijos augimo (50–80% kasmet), prekyba internetu sudaro vos dešimtadalį visos Lietuvos mažmeninės prekybos. Pagrindo prognozuoti, kad dėl e. prekybos apimties užsidarytų prekybos centrai, nėra. Didžiausių prekybos centrų nuomininkų apyvartos, kurios, nepaisant ilgo karantino, pernai buvo panašios kaip ir prieš pandemiją.

Laukiama daugiakanalės prekybos įsitvirtinimo, kai pardavėjas siūlo prekes ir fizinėje, ir virtualioje prekyvietėje. Parduotuvės išliks kaip ekspozicijos salė, prekių atsiėmimo punktas ar vieta gyvai konsultacijai.

LB duomenimis, bankų gyventojams suteiktų būsto paskolų portfelis sudaro apie 9,5 mlrd. Eur, o NT plėtotojams finansavimas siekia apie 2,4 mlrd. Eur. „Swedbank“ rinkos dalys minėtose srityse sudaro atitinkamai 40% ir 25%.

Komentaro autorius – Martynas Trimonis, „Swedbank“ nekilnojamojo turto klientų skyriaus vadovas

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

Banko nuotr.