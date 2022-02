M. Stronèikas. „Geleþis“ ar „debesis“, pirkti ar nuomotis?

Įmonės nuotr.

Vietinis serveris ar debesų kompiuterija? Klausimas, kuris dažnai kyla įsigyti ar atnaujinti informacinių technologijų (IT) sistemas norintiems verslo atstovams. Lietuvoje didelė dalis jų daro klaidą skaičiuodami tik trumpalaikius kaštus, todėl ilguoju laikotarpiu patiria gerokai didesnes išlaidas.

Pasaulyje sparčiai populiarėjanti debesų kompiuterija, tiesiog „debesys“ ar „cloud“ serveriai – tai paslauga, kuri leidžia per tinklo prieigą iš bet kur naudotis bendrais kompiuteriniais ištekliais, tokiais kaip serveriai, duomenų laikmenos, parengtų programų funkcionalumas ir kita. Visgi Lietuvos verslininkai dažnai vis dar linkę rinktis vadinamąjį „geležį“ – vietinius serverius.

Taip yra todėl, kad bendrovių vadovai ar atsakingi darbuotojai skaičiuoja tik trumpalaikę naudą arba momentines sąnaudas. Deja, ilguoju laikotarpiu tai beveik visada reiškia didesnes išlaidas ir papildomas investicijas.

Dažnai problemos priežastys gimsta dar pirkimų planavimo stadijoje. Kuomet svarstoma, kas svarbiausia: mažiausia kaina, didžiausias funkcionalumas, labiausiai patyręs tiekėjas ar galbūt šiuolaikiškiausias/inovatyviausias produktas? Atskirai paėmus kaip esminis kriterijus netinka nė vienas iš jų. Būtina vadovautis požiūriu „mažiausia kaina iš tinkamų variantų“, kai „tinkamas“ yra labiausiai atitinkantis verslo poreikius.

Esu įsitikinęs, jog geriausias sprendimas verslui – pirkimai, atliekami pagal pasaulyje seniai ir plačiai naudojamą TCO (Total cost of Ownership – angl.) metodiką. Pagrindinis jos privalumas – galimybė susiskaičiuoti kaštus visam naudojimo laikotarpiui: tiek vienkartinius, tiek nuolatinius.

Kalbant apie pirmuosius tai - produkto įsigijimo kaina plius darbai (įdiegimas, pritaikymas, paleidimas, apmokymai). Nuolatinius kaštus paprastai sudaro įvairūs metiniai ir mėnesiniai mokesčiai, garantijos plėtimas, versijų atnaujinimas, konsultavimas, priežiūra. Didėjant naudotojų kiekiui, augant duomenų apimčiai prisideda pajėgumo ir funkcionalumo plėtimas, išlaidos dėl papildomų etatų ir pan.

Turėti tiek, kiek reikia

Pavyzdys: įmonė sprendžia, kas geriau (ir pigiau): vietinis serveris ar „debesis“? Dažnai žiūrima tik į momentinę kainą ir pasirenkamas pirmasis variantas, nes jis – pigesnis. Tačiau tik trumpuoju laikotarpiu, nes serveris visuomet reiškia neišvengiamas papildomas nuolatines išlaidas: speciali patalpa, tinkamos laikymo sąlygos, vėdinimas, elektra, papildoma fizinės įrangos priežiūra ir t.t. Pasirinkę „debesį“ ilguoju periodu sumoka kur kas mažiau.

Ne mažiau svarbu ir ženkliai didesnis „cloud“ funkcionalumas. Perki tiek, kiek tau tuo metu reikia. Kas iš mūsų gali nuspėti ateitį? Gal įmonė penkiskart išaugs, o galbūt dukart susitrauks? Serveriai bei IT sistemos perkamos 5-7 metams, paskaičiavus tik prielaidas, kaip bendrovė vystysis. Deja, pagal dabartines realijas ir gyvenimo dinamiką niekada nežinosite, ar pataikėte. Gali būti, kad jau po dviejų metų pasieksite serverio ar IT sistemos galimybių ribą ir reikės daugiau. O galbūt ateis nauja krizė ir tiek, kiek turite, jums nereikės. Bet serverio tokiu atveju neparduosite, net jei jis jums per galingas ar per talpus.

Turėdamas „debesį“ visada turiu tiek, kiek man tuo metu reikia. Nei per daug, nei per mažai. Galiu arba staiga išaugti, arba greitai sumažėti, bet visada turėsiu tiek, kiek man būtina.

Niekas nenori kirsti šakos

Svarbu tai, jog naudojantis TCO metodu ne tik taupomos lėšos ilguoju periodu, bet ir eliminuojami atskiri vėlesni pirkimai, kurie taps būtini, jei TCO nenaudosite. Kita vertus, vadovaujantis TCO kyla papildomi sunkumai (jei tai galima vadinti sunkumais), o būtent – reikalingos papildomos kompetencijos, be to, pirkimai trunka kiek ilgiau.

Bet kokiu atveju sprendimas dėl didesnės sumos ir ilgesnio laikotarpio yra naudingesnis įmonės savininkams. Be viso kito tai reiškia mažesnį pirkimų bei konkursų kiekį. O kur dar faktas, jog dalis pigesnės įrangos dažniausiai reikalauja brangesnės priežiūros, daugiau kainuojančių eksploatacinių medžiagų, kitų resursų, ji dažniau genda, turi trumpesnį garantinį periodą.

Prisiminkime, jog pradinis pirkimas paprastai sudaro vos 20-30% visų išlaidų. Likę 70-80% „atsiranda“ eksploatuojant produktą ilgesniuoju laikotarpiu. Dažnai skaičiuojant kaštus apie tai nepagalvojama, todėl vėliau neišvengiamai ateina momentas, kuomet tenka pripažinti, jog „pigesnis daiktas vėl kainavo brangiau“ ir verčiau reikėjo priimti ilgalaikiškesnį sprendimą.

Paradoksas, tačiau neretai išmanesniems pirkimams pagal TCO metodiką koją kiša ne kas kitas, o įmonių IT vadovai, kurie lygina galimus IT pirkimo variantus nedalyvaujant pirkimų vadovams. Jiems parankiau neskaičiuoti visų išlaidų – tik pradines, dėl skirtingų priežasčių.

Niekas nenori kirsti šakos, ant kurios pats sėdi, inicijuoti pertvarkų, kurias reikės pačiam daryti ir už jas atsakyti. Be viso kito dar yra rūpestis savo pavaldiniais, kurių, įsigijus „cloud“ paslaugą, galimai reikės mažiau ir jų funkcijos keisis. Dažnai sakoma, kad geriau vidinis serveris, vidinė IT sistema, mes patys prižiūrėsime ir tai nieko papildomai nekainuos, kas nėra tiesa. Realiai taip tiesiog įmonė negaus naudos elgiantis kitaip, moderniau.

Laiko ir IT žmonių resursų taupymas

Dar vienas neabejotinas „debesies“ pranašumas – kur kas mažiau darbo ir rūpesčių. Turint serverį privalu rūpintis viskuo: nuo patalpos, jos įrengimo, priežiūros, gedimų šalinimo ir pan. Vaizdžiai kalbant – visais lygmenimis, nuo žemiausio iki aukščiausio. Naudojantis „cloud“ paslauga didžioji dalis šių lygmenų atkrinta, belieka rūpestis tik dėl reikalingų serverio skaičiavimo pajėgumų ir IT sistemų, kurios veiks jame. Skaičiuoju, jog vietiniais įmonių serveriais besirūpinantys IT specialistai nuo 60 iki 80 proc. laiko skiria jų priežiūrai, kuomet iš tikrųjų tiek laiko turėtų skirti IT vystymui - įmonės veiklą labai įtakojančių IT sistemų tobulinimui.

Beje, TCO metodika tinka ne tik kalbant apie IT srities pirkimus. Ja verta naudotis perkant visus brangesnius pirkinius, kurie bus naudojami ilgą laiką - automobilius, gamybinę ir kitą įrangą, biurą, sprendžiant dilemas kuriuo keliu eiti – pirkti ar nuomotis, ir kitais atvejais.

Deja, šis metodas Lietuvoje taikomas vis dar retai. Sakyčiau, ne daugiau 20% verslo įmonių. Viešasis sektorius - itin retais išimtiniais atvejais. Priimant sprendimus remiantis TCO – nauda įmonei paprastai viršija 10-20% visų pirkinio ilgalaikių kaštų, o tai didžiulės ir reikšmingos lėšos savininkams.

Komentaro autorius - Marijus Strončikas, IT priežiūros, dirbtinio intelekto ir verslo analitikos paslaugų grupės „Altic“ vadovas

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

