G. Zaikauskaitë. Kaip á Lietuvà perkelti strategines tarptautinio verslo funkcijas?

Pasaulinio garso kompanijos Lietuvoje noriai kuria kompetencijų ir paslaugų centrus. Čia samdos ir veiklos kaštai mažesni, o ir talentų kompetencijos ypač aukštos, tad investicija pasiteisina su kaupu. Vis tik mūsų šalies rinka jau pasiruošusi ir didesnėms galimybėms – į Lietuvą galima perkelti ir strateginius padalinius, pavyzdžiui, personalo valdymo, rinkodaros ar finansų. Tą padarėme ir su Nyderlandų „fintech“ kompanija „Hyarchis“, kurios HR ir rinkodaros skyriai šiuo metu veikia būtent iš Lietuvos. Kodėl tai daryti prasminga ir kaip šiuos strateginius pokyčius įgyvendinti sėkmingai?

Lietuva jau kurį laiką matoma pasaulio verslo žemėlapyje, o kai kuriose srityse netgi laikoma viena globaliųjų lyderių. Pasak „Global Fintech Index City Rankings“, 2020 metais geriausių finansinių technologijų (angl. fintech) šalių sąraše Lietuva užėmė net ketvirtąją vietą, nusileidusi tik tokioms gigantėms kaip JAV, Jungtinė Karalystė ir Singapūras.

Tad mūsų šalyje verslo, startuolių ir finansinių technologijų ekosistema ypač palanki tarptautiniam verslui. Atkreipti dėmesį reikėtų ne tik į puikiai išvystytą verslo plėtros infrastruktūrą, bet ir į itin aukštą Lietuvos talentų išsilavinimo bei kompetencijų lygį. Būtent „fintech“ sektoriuje dirbantys žmonės turi patirties tarptautinėje aplinkoje – pradedant nuo išsilavinimo užsienyje ar mainų programų, baigiant patirtimi dirbant tarptautinėse kompanijose ar kitose valstybėse. Tad verslai, siekiantys įsitvirtinti Lietuvoje, čia neabejotinai ras kompetentingų ekspertų, gebėsiančių juos nustebinti nestandartiniais sprendimais.

Be to, procesų perkėlimas į Lietuvą kompanijoms leidžia sutaupyti. Nors programuotojų ir IT specialistų atlygis Lietuvoje po truputį artėja prie Vakarų Europos lygio, rinkodaros, personalo valdymo ir apskaitos darbuotojų išlaikymo kaštai čia vis dar kur kas žemesni. Pastarųjų specialybių talentus čia ir įdarbinti paprasčiau, nes laisvų specialistų kiekis kiek didesnis nei kaip niekad įkaitusioje IT darbuotojų rinkoje Lietuvoje.

Įvertinusi šias naudas, į Lietuvą prieš kone dvejus metus rinkodaros skyrių sėkmingai perkėlė ir Nyderlandų „fintech“ kompanija „Hyarchis“, kuri praėjusiais metais čia įkūrė ir personalo valdymo skyrių. Šie pokyčiai pasiteisino – Lietuvos padalinyje buvo sukurta nauja kompanijos prekės ženklo strategija, padėjusi įmonei sėkmingai pradėti veiklą Nyderlandų „fintech“ rinkoje ir pardavimų krepšelį išauginti 15%.

„Hyarchis“ atveju strateginiai pokyčiai pateisino lūkesčius, bet kaip procesus į Lietuvą sėkmingai perkelti ir kitoms užsienio kapitalo įmonėms? Dalinuosi trimis svarbiausiais patarimais.

1. Strateginių funkcijų perkėlimui skirkite bent metus laiko

Net jei kompanija jau turi gerųjų veiklos praktikų, ar į kitas šalis jau yra perkėlusi dalį savo padalinių, naujoms struktūrinėms pertvarkoms vis tik būtina numatyti laiko. „Hyarchis“ patirtis rodo, kad kokybiškam procesų perkėlimui gali prireikti netgi metų, mat reikės nemažai investuoti į mokymus, komandiruotes, darbuotojų integraciją, o svarbiausia – prireiks vadovų ir komandos narių laiko ir dėmesio, kurie atsipirks tik ilgalaikėje perspektyvoje.

Verslo konsultantų „McKinsey“ tyrimo duomenimis, 6 iš 10 vadovų teigė, kad struktūriniams pokyčiams skyrė per mažai laiko, ypač jų pradžioje, pasiruošimo pokyčiams stadijoje.

Jei organizacija maža, laiko tarpas gali dar labiau išsiplėsti, nes suplanuotas strategines funkcijas gali tekti perkelti ne visas kartu, bet po vieną atskirai. Visgi, taip sukuriama saugesnė ir paprastesnė mokymosi kreivė tiek vadovams, tiek komandai – tokiu būdu lengviau suvaldyti rizikas ir procesą su kiekvienos funkcijos perkėlimu optimizuoti.

2. Privalo įsitraukti aukščiausio lygio vadovai

Tokie pokyčiai kaip procesų perkėlimas, žinoma, priimami strateginiu lygmeniu, bet įgyvendinti juos tenka tos šalies, kurioje veiks naujasis padalinys, ekspertui. Vis tik šiame procese neįtikėtinai svarbus dar vienas dėmuo – kompanijos aukščiausio lygio vadovai. Jie turi tapti tarsi jungtimi tarp kompanijos pagrindinės būstinės ir naujojo padalinio.

Pirmiausia, jie privalo apie pokyčius informuoti visus kompanijos darbuotojus, tiksliai paaiškinant tokių sprendimų priežastis, bei būti pasiruošę spręsti krizines situacijas. Į tokias reformas neretai ypač jautriai reaguoja ilgiausiai organizacijoje dirbantys žmonės, kuriems tokie pokyčiai gali kelti neigiamas emocijas, susijusias su neužtikrintumu dėl savo kompetencijų, kuriamos vertės bei savo ateities kompanijoje. Natūraliai gali kilti situacijų, kuriose bus juntamas darbuotojų pasipriešinimas pokyčiams.

Todėl vadovų komanda pokyčius turėtų pristatyti aiškiai pagrįsdami, kodėl perkeliamos strateginės funkcijos ir kaip tai paveiks kompanijos bei darbuotojų ateitį. „Harward Business Review“ duomenimis, tokios informacijos pasigenda bent trečdalis darbuotojų.

Neretai darbuotojai pokyčių naudą pradeda suvokti tik pamatę pirmuosius rezultatus. Todėl už perkėlimą atsakingas vadovas bent pirmąjį pusmetį turi būti pasiruošęs glaudžiai bendradarbiauti su strateginę funkciją perimančiu žmogumi Lietuvoje, stengtis užmegzti kuo glaudesnius ryšius tarp padalinių bei reguliariai apie pasiekimus informuoti darbuotojus kompanijos būstinėje.

3. Strateginio darbuotojo įvedimui – ypatingas dėmesys ir labai aiškūs tikslai

Prieš perkeliant funkcijas būtina iš anksto apsibrėžti sėkmės faktorius – ką laikysite sėkmingu padalinio perkėlimu, kokius konkrečius tikslus kelsite naujam strateginiam specialistui. Nuspręskite, ką darbuotojas pozicijoje turi atlikti per numatytą laiką, kokius jo veiklos rodiklius matuosite, kokį jo asmeninį progresą norite matyti metų pabaigoje.

Kad procesas būtų kuo sklandesnis, numatykite skirti dėmesį ne tik formalioms įvedimo procedūroms, bet ir atsakingam supažindinimui su tiksline užsienio rinka, kultūra, klientais, konkurentais, pardavimo kanalais. Tai ypač svarbu, kai žmogus neturi patirties su užsienio rinka, kurioje veikia kompanija.

Norint iš tiesų sėkmingo įvedimo, svarbu įpareigoti visą komandą, kad ši jaustų atsakomybę už sėkmingą naujojo kolegos integraciją, kadangi tai yra tiesiogiai susiję su organizacijos sėkme. Jie privalo suprasti, kad padalinys Lietuvoje yra lygiavertė organizacijos dalis, todėl žiniomis ir patirtimi dalintis būtina.

Siekiant geriausio rezultato, didelėse organizacijose prasminga paskirti du atskirus vadovus ar pokyčių valdymo vadybininkus, atsakingus už kolegos įvedimą. Jie turėtų susitelkti į sėkmingą funkcijų perkėlimą, tačiau savo veiklą atlikti skirtingose šalyse – įmonės būstinėje ir naujajame padalinyje.

Taikant šiuos patarimus, strateginių funkcijų perkėlimas į Lietuvą gali tapti gerokai sklandesnis ir dėl to padėti organizacijoms sutaupyti reikalingų resursų. O dvejojantiems dėl struktūrinių permainų ar plėtros padėti lengviau pasiryžti pokyčiams.

Komentaro autorė - Greta Zaikauskaitė, Nyderlandų „fintech“ kompanijos „Hyarchis“ rinkodaros vadovė.

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

