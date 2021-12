P. Kveten. Þaliojo krovininio transporto link: kur dabar yra rinka ir kas jos laukia ateityje?

Įmonės nuotr.

Nėra dvejonių, kad šiuo metu vienas iš opiausių klausimų, su kuriuo susiduria transporto ir logistikos sektoriaus atstovai – kaip mažinti sektoriaus emisijas. Nors pastaruoju metu pervežimo įmonės į savo ateities planus įtraukia ir procesų skaitmenizavimą, ir įvairių procesų inovaciją, pavyzdžiui, dirbtinį intelektą bei jo technologijomis paremtus sprendimus, žaliasis diskursas vis tiek lieka tema, prie kurios aptarimo industrijos atstovai priversti vis sugrįžti.

Spaudimas sumažinti savo CO2 emisijas tiek iš mūsų bendruomenės, tiek iš politikų, nemažėja ir mes, kaip industrijos atstovai, kartu su vilkikų gamintojais, turime ieškoti sprendimų, kaip tapti draugiškesniems aplinkai. Į klausimą, koks energijos šaltinis – elektra ar vandenilis – būtų geriau pritaikytas tarptautiniam ir ilgų atstumų transportui, per artimiausius kelerius metus turėtų atsakyti visos transporto procesuose dalyvaujančios šalys. Ne tik dėl to, kad šių technologijų proveržis įvyks greičiau nei mes patys tikimės, tačiau ir dėl to, kad šiam proveržiui yra būtina tinkama infrastruktūra ir teisinė bazė. Taip pat reikėtų paklausti savęs, ar transporto įmonės yra pasiruošusios naudoti transportą, neturinčio jokio poveikio aplinkai?

Laiko debatams atsakyti į šį klausimą lieka vis mažiau. Pagal Europos Sąjungos (ES) Naująjį Žaliąjį Susitarimą (angl. European Green Deal), 2050 metais ES siekia tapti klimatui neutralia bendrija, o transporto sektoriaus įmonės turėtų sumažinti savo emisijas 90%. Iki to laiko, jau 2025 metais, sunkiojo transporto priemonių vežėjai, įskaitant ir krovinių pervežimų keliais vežėjus, turėtų sumažinti savo emisijas 15%, o po penkerių metų šis skaičius jau sieks 30%, palyginus su 1990 metų emisijų lygiu. Tikslai, kurių mes visi turime pasiekti, yra aiškūs, bet ar yra aiškus kelias, kuriuo mes, transporto industrijos gamintojai bei vežėjai eisime toliau?

Infrastruktūros ir technologijos iššūkiai

Jeigu būtų galima drąsiai teigti, kad vežėjai yra pasirengę pereiti prie netaršaus transporto jau dabar, reikia savęs paklausti, ar infrastruktūra ir pačios technologijos yra tiek išvystytos, kad tokioms įmonėms, kaip „Girteka Logistics“, kurių pagrindinė verslo sritis yra tarptautinis krovinių pervežimas ilgais atstumais, pasiūlytų tinkamą sprendimą?

Pagal „Eurostat“ duomenis, vidutinis atstumas, kurį nuvažiuoja tarptautinių krovinių pervežimų bendrovės, siekė apie 581 km 2018 metais. Taip pat matome, kaip vartotojai pereina prie elektromobilių, ir tai jau nebe nišinė prekė, o prekė, suponuojanti vis aršesnę konkurenciją tarp vis didesnio kiekio automobilių gamintojų. Tačiau tokios konkurencijos tarp vilkikų gamintojų dar reikės palaukti, Nors ir turime rinkoje tokius sunkiasvorius automobilius, kaip „Mercedes-Benz eActros“ ir „Volvo FH Electric“, šie vilkikai sunkiai patenkintų daugumos vežėjų poreikius, būtent dėl jų mažo nuvažiuojamo atstumo.

Nuvažiuojamas atstumas nėra vienintelė problema, su kuria transporto industrijos atstovai gali potencialiai susidurti perėję prie elektra ar vandeniliu varomų vilkikų, o palanki ir gerai išplėtota infrastruktūra yra būtinybė, jeigu pervežimus vežėjai vykdys žaliosiomis transporto priemonėmis. Kitos problemos, kurias įžvelgiame – tai vairuotojų nerimas dėl likusių nuvažiuoti kilometrų ir efektyvus parko naudojimas – negalime leisti sau turėti tokio kiekio vilkikų parką ir neturėti galimybės šio parko išnaudoti efektyviai. Todėl turėti vietą, kur galima būtų pasikrauti ne tik kelyje, bet ir poilsio vietose visoje Europoje, yra būtina, jeigu pervežimai būtų toliau vykdomi transporto tiekėjų.

Šiuo metu pastebime, kad infrastruktūra yra stipriai fragmentuota. Vienas iš tokių pavyzdžių yra vandenilio kolonėlės – daugelis vandenilio kolonėlių yra sukoncentruotos Vakarų Europoje, daugiausia – Vokietijoje, tuo tarpu „Hyundai" paleido savo „XCIENT Fuel Cell“ vilkikus ne visoje Europoje, o būtent Šveicarijoje, kur tiek toje šalyje, tiek aplinkui yra pakankamai kolonėlių, kurių pagalba užtikrinama, kad tokios transporto priemonės galėtų pervežti klientų krovinius. Tuo tarpu krovimo stotelės elektriniam transportui yra dažniausiai pastatytos vietose, prie kurių vilkikams sunku privažiuoti pasikrauti (pavyzdžiui, prie prekybos centrų) arba ne pakeliui (tarp judriausių transporto koridorių), todėl pasinaudoti jomis yra problematiška, jeigu įmonė nori užtikrinti efektyvų savo parko naudojimą.

Infrastruktūros plėtojimas neturėtų būti tik viešojo arba tik privataus sektoriaus klausimas. Išmetamų emisijų kiekio mažinimas yra mūsų visų klausimas. Todėl tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus atstovai turėtų suvienyti jėgas ir užtikrinti, kad kiekvieno vilkiko vairuotojas turėtų visas galimybes pasikrauti ar prisipilti kuro be jokio galvos skausmo visoje Europoje. Šiam tikslui reikės paruošti ir ES teisinę bazę, kuria remiantis būtų įtvirtinti konkretūs reikalavimai ir taip sudarytos galimybės įmonėms plėtoti infrastruktūrą visoje ES erdvėje. Tad diskusijos šiuo klausimu yra būtinos šiandien ir dabar, nes 2025 metais įsigalios „Euro 7“ standartas ir yra didelė tikimybė, kad per sąlyginai mažą laiko tarpą gamintojai bei patys vežėjai nesugebės adaptuotis prie sąlygų .

Bendradarbiavimo tendencijos

Šiuo metu transporto sritis išgyvena sunkius laikus, nes pakilusios kuro bei kitų iškastinių išteklių kainos veikia maržas, tuo tarpu patys gamintojai lėtina vilkikų gamybą dėl puslaidininkių trūkumo, todėl kyla pačių vilkikų kaina. Tačiau vežėjai deda visas įmanomas pastangas, kad tiekimo grandinės nenustotų judėti ir tokiu būdu klientai galėtų tesėti jų klientams duotus pažadus.

Neabejojame, kad įsigalėjus naujiems standartams, ar tai būtų „Euro 7“, ar kitos priemonės, kurios padės mažinti emisijas, mes, kartu su savo partneriais bei klientais ieškosime sprendimų, tenkinančių visas puses. Nors šiuo metu diskusijos apie žalesnius sprendimus gali neturėti norimo rezultato, vis dažniau tokios diskusijos su klientais virsta realiais veiksmais mažinant emisijų kiekio išmetimą.

Taigi, būdami atsakingu vežėju, mes ieškome tinkamų sprendimų, kurių dėka sumažintume aplinkos taršą jau šiandien. Šiuo metu savo klientams ir partneriams galime pasiūlyti du variantus, judant kartu link emisijų kiekio mažinimo: HVO (parafininis dyzelinas, išgaunamas iš augalų aliejaus) ir intermodalinį transportą. Abu šie būdai transporto CO2 kiekį sumažina atitinkamai iki 85% ir 90%. Net ir pervežimams regionuose kur nėra galimybės tą pasiūlyti, siūlome kompensavimo sistemą per kurią HVO vis tiek yra panaudojamas mūsų vilkikų, taip sumažinant mūsų bendras emisijas.

Be to, „Euro 6“ dyzeliniais varikliais varomi vilkikai tampa vis labiau ne prabangos, bet būtinybės preke. Tai yra dar vienas būdas, kaip vežėjui sumažinti savo poveikį aplinkai – perkant bei naudojant naujausius vilkikus. Pavyzdžiui, naujausi „Volvo FH" vilkikai su I-Save technologija sumažina kuro suvartojimą iki 10% – tuo pačiu sumažiname savo emisijų kiekį lygiai tiek pat procentų. Tad su ilgalaikiais partneriais bei klientais peržiūrime transporto procesus ir ieškome, kaip sureguliuoti mažiausias detales, leisiančios krovinį pristatyti greičiau, bet tuo pačiu ir mažiau teršti aplinką. Tokiu pavyzdžiu galėtų būti pasikrovimas ne piko metu, kas leidžia mūsų vilkikams tolygiai važiuoti – mažiau stabdymo ir staigaus pagreitėjimo. Tačiau šiuo metu neturime nei vieno elektrinio ar vandeniliniu varomo vilkiko, kuris būtų lygi alternatyva dyzeliniams vilkikams, t. y. su kuriuo galima būtų nuvažiuoti tokį patį atstumą bei tokiems vilkikams tinkama infrastruktūra būtų išplėtota atitinkamai.

Komentaro autorius – Pavel Kveten, „Girteka Logistics“ vykdomasis direktorius Europai

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.