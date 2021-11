A. Štura. Efektyviai įgyvendinti įmonių strategijas padeda Hoshin Kanri

Įmonės nuotr.

Daugumoje organizacijų rudenį vyksta intensyvus kitų kalendorinių metų planavimas, kai po vasaros atostogų prie aktyvių darbų sugrįžta visi darbuotojai. Vis daugiau įmonių supranta, kad kokybiškam planavimui reikia ir laiko, ir kompetencijų, o kokybiškas strategijos įgyvendinimas yra labai glaudžiai susijęs su viso kolektyvo įtraukimu.

Pastaraisiais metais, kai pokyčiai verslo aplinkoje labiau primena amerikietiškus kalnelius, veiklos planavimas tampa dar didesniu iššūkiu. Iš įmonių vadovų tikimasi, kad jie ne tik numatys įvairius tikėtinus įvykių scenarijus, bet ir, nepaisydami staigių pokyčių, užtikrins tikslų įgyvendinimą. Veikiant didelės nežinomybės sąlygomis, organizacijos turi turėti aiškią sistemą, kaip valdys rizikas, susijusias su rezultatų pasiekimu, kaip greitai fiksuos aktualias problemas ir gebės efektyviai ir laiku jas spręsti.

Siekiant užtikrinti, kad įmonės pasirinkta strategija būtų įgyvendinta kuo tiksliau, pasiteisina Hoshin Kanri metodas – nuoseklių žingsnių visuma, padedanti išskleisti organizacijos tikslus visos organizacijos mastu ir paversti juos konkrečiais veiksmų planais kiekvienam darbuotojui. Hoshin Kanri taikymas padeda pasiekti proveržio iš esamos situacijos, suderinti bendrą tikslų matymą, pagerina komunikaciją įmonėje ir, svarbiausia — įtraukia darbuotojus. Darbuotojai supranta, kaip jie savo mažesniais ar didesniais darbais bei projektais gali padėti savo padaliniui, departamentui ir įmonei bendrai siekti užsibrėžtų tikslų

Taikant šį strategijos išskleidimo ir įgyvendinimo metodą, pasiekiama, kad visų darbuotojų veikla būtų organizuota vieninga kryptimi. Tai įvyksta suderinant strateginio lygmens tikslus su vidurinės grandies vadovų veiklos planais ir konkrečiais veiksmais, kuriuos tiesiogiai atlieka visi darbuotojai. Kitaip tariant, Hoshin Kanri padeda suderinti strategiją, taktiką ir procesų tobulinimą. Tuo pačiu organizacijoje sukuriama dvipusė informacijos skleidimo sistema, užtikrinanti darbuotojų informuotumą apie organizacijos tikslus ir siekiamus rodiklius, taip pat laiku gaunamą grįžtamąjį ryšį apie įgyvendinimo kokybę.

Strategijos išskleidimo ir įgyvendinimo metodas, sukurtas Japonijoje po antrojo pasaulinio karo, vėliau išvystytas JAV, dabar aktyviai taikomas sėkmingiausiose pasaulio organizacijose, taip pat ir Lietuvoje. Šį metodą puikiai įvaldė biotechnologijų bendrovė „Thermo Fisher Scientific Baltics“. Džiugu, kad už veiklos organizavimo kokybę ir pasiektus rezultatus ši įmonė yra pelniusi prestižinį Shingo prizą, versle prilyginamą Nobelio premijai.

Esminis Hoshin Kanri metodo taikymo privalumas yra tai, kad kasmet kiekvienas darbuotojas turi individualų veiklos planą, suderintą su visos įmonės tikslais, todėl supranta šių veiksmų prasmę ir naudą įmonei ir jam pačiam

Jei siekiate, kad jūsų organizacijos strategija būtų įgyvendinta kuo tiksliau ir kokybiškiau, siūlau pasitikrinti, ar apgalvojote visus aspektus. Tai padaryti gali padėti Hoshin Kanri numatyti etapai, kurių metu būtina:

1. Įvertinti esamą situaciją. Atsakyti į klausimą „Kur esame?“, įvardinti trūkumus ir išanalizuoti jų priežastis.

2. Apibrėžti tikslą, sukurti būsimą situaciją. Įvardinti „kur mes einame?“, apibrėžti viziją, geidžiamą vaizdą „iš paukščio skrydžio“, įvardinti verslo iššūkius ir tikslus.

3. Nustatyti prioritetus poreikiams ir tikslus proveržiui pasiekti.

4. Kiekvienam proveržiui pasiekti reikia numatyti aiškius projektus ir uždavinius, kurie ves link užsibrėžto tikslo. Jei numatytas tarpinis rezultatas nepasiekiamas, būtina reaguoti sistemiškai, įvertinti, ar pasikeitė situacija ir reikia keisti veiklas arba projektus, gal įdėtų pastangų nepakanka ir reikia papildomų veiklų, kurios vestų užsibrėžtų tikslų link.

5. Esminis momentas – išskleidimas. Reikia susitelkti į visų darbuotojų įsitraukimą, vizualizuoti planus, išskleisti juos visuose organizacijos lygiuose ir padaliniuose. Ir nuolat stebėti, kaip sekasi įgyvendinti.

6. Labai svarbu susitarti dėl plano vykdymo ir derinimo proceso, nustatyti periodinius susirinkimus planų ir jų įgyvendinimo peržiūrai kiekviename organizacijos lygyje. Priklausomai nuo organizacijos poreikių, tokie aptarimai gali vykti kas mėnesį, dukart per mėnesį, kas savaitę arba dažniau.

7. Kas pusę metų rekomenduojama iš esmės peržiūrėti planą, nes situacija rinkoje yra labai dinamiška, svarbu nepraleisti naujų galimybių ir jas užfiksuoti. Strategija yra labai susijusi su komunikacija, todėl patartina skirti jai laiko ir periodiškai informuoti kolektyvą apie pasiekimus.

8. Metams baigiantis veiksmų planas peržiūrimas dar nuodugniau, aptariamos išmoktos pamokos, užfiksuojami ir atšvenčiami pasiekimai.

Svarbu planuojant savo strateginius tikslus numatyti, ką darome, o dar svarbiau – ko nedarome. Prisiminkime šią garsiąją M. Porterio frazę: „The essence of strategy is choosing what not to do“ („Strategijos esmė – pasirinkti, ko nedaryti“).

Komentaro autorė — Alina Štura, „Nortus“ vadovaujanti konsultantė

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.