D. Vitkauskas. Lietuvos 2050 m. vizija „Šiaurės Singapūras“

Puiku, kad valdžia inicijuoja diskusijas apie ilgalaikę šalies viziją. Kur Lietuva bus 2050? Prieš 30 metų buvo sunku įsivaizduoti, kad Lietuva šiandien bus tarp vidutiniokų solidžiausiame išsivysčiusių šalių klube, Europos Sąjungoje. Pagal pajamas gyventojui jau aplenkėme ne tik postkomunistines šalis, bet ir kai kuriuos Vakarų Europos senbuvius, turėjusius nepalyginamai geresnę startinę poziciją 1990 metais. Jei Lietuva Sąjūdžio laikais žvelgiant į ateitį dažnai buvo tituluojama kaip „Šiaurės Atėnai“, naują Lietuvos viziją sekantiems 30 metų reikėtų pavadinti „Šiaurės Singapūras“.

Kuo skiriasi Šiaurės „Singapūras“ nuo „Atėnų“? Jo nevaržo perteklinis tradicijų bagažas, jis labiau moka skolintis geriausią praktiką kokybiškesnei politikai. O tos politikos sėkmės matavimo vienintelė ašis yra žmonių ir verslo socialinis-ekonominis gerbūvis. Reali nauda, o ne iliuzoriniai/mitologiniai pasiekimai. Ne pagal etninę kilmę matuojamas Lietuvos žmonių identitetas, o pilietiškumu ir bendru vertybių supratimu. Dėl to „Šiaurės Singapūras“ moka puikiai išnaudoti globalizaciją ir prisitaikyti prie globalių tendencijų užuot su jomis kovojęs.

Lietuva neblogai prisitaikė per pastaruosius 30 metų. Pirmiausia dėl to, kad kryptingai desovietizavo mąstymą. Svarbiausi įrankiai buvo nuosavybės teisių atkūrimas ir kryptingas sovietinės pramonės žlugdymas. Ar tiksliau „pramonės“, kurioje Gamykla-A gamino produkciją Gamyklai-B, kuri parduodavo Gamyklai-C, o ta savo ruožtu pirkdavo iš Gamyklos-A. Ekonominė vertė žmonėms iš tokio sovietinio uždaro ciklo buvo lygi beveik nuliui, bet direktoriams ir politiniams užsakovams — aukso. Žiūrint technologiškai sovietinė pramonė iš tikrųjų gerai mokėjo tik vogti svetimą intelektinę nuosavybę (pavyzdžiui, net žymioji „zguščionkė“ pavogta iš „Nestle“ analogiško produkto). Bet kopijuoti ir inovuoti nėra vienas ir tas pats.

Sovietizmo mūsų mentalitete vis dar yra. Pavyzdžiui, taisyklių dažnai laikomasi ne dėl to, kad suprantama jų ilgalaikė vertė, kuriant stabilią visuomenę („atiduodu skolas, nes tikiuosi, kad ir man vėliau atiduos“), bet dėl to, kad bijoma sankcijų už nesilaikymą. O formalizmas mūsuose taikant taisykles dažnai reiškia, kad koncentruojamės į taisyklės raidę, bet ne į dvasią. Postsovietiniai donkichotai pastoviai kovoja su „pažeidimais“ vietoj, kad valdytų rizikas ir mažintų žalą. Svarbiausia, dažnai užmirštame, kad taisyklės skirtos ne mūsų savavališkiems interesams legitimizuoti ant popieriaus, bet adaptuoti mūsų interesų turinį taip, kad lanksčiai prisitaikytų ir nesikirstų su kitų visuomenės narių interesais.

Lietuvoje per 30 pastarųjų metų, deja, sumažėjo žmonių — nuo 3,5 iki 2,8 milijono. Nesvaičiokime apie visuomenės kokybę, neturėdami deramo kiekio. Lietuvoje pilnai užtenka vietos 4 ar 5 milijonams gyventojų. Bet ar Lietuva bus patraukli gyventi ne tik lietuvių kilmės emigrantams ar kurdų nelegalams (net ir šiandien ji tokia, deja, dar nėra), bet ir Londono bankininkams? To patrauklumo faktoriai visi minkšti. Jokių Dubajaus bokštų statyti nereikia. Reikalinga tik gudri ilgalaikė politika, kuri išnaudoja ES kaip didžiausios pasaulyje ekonominės erdvės pliusus, bet ištaiso ES (tiek Briuselio, tiek daugumos kitų ES narių) daromus minusus. Čia būtų esminės kelios politikos kryptys, kurios leistų Lietuvą pozicionuoti unikaliau šalia ES partnerių:

1. Dereguliacija. Less Is More — jei „Ikea“ puikiai taiko šį principą baldų gamyboje, kodėl negalima politikoje? Baldai juk skirti pirmiausia žmogaus patogumui, o ne akies pamaloninimui. Taip ir politikų kuriamos taisyklės turi būti skirtos realiam ir praktiškam visuomenės interesų aptarnavimui, ne teorinėms ir iliuzinėms „teisėms“ bei „laisvėms“, „saugojimams“ ar „draudimams“. Daugiau reguliavimo, deja, visada reiškia tik daugiau painiavos ir formalizmo, o ne daugiau rezultato. Kaip besaikis pinigų spausdinimas veda infliacijon, taip ir įstatymų perteklius diskredituoja patį politikos kūrimo procesą.

2. Nematoma, bet efektyvi, vykdomoji valdžia. Tai — būtinas dereguliacijos principo priedas. Valdžia pagaliau turi pripažinti, kad ji yra tiesiog išlaikoma žmonių ir verslo pinigais, dėl to jiems 100% atskaitinga. Kaip „McDonalds“ ar „Apple“ atskaitingi klientui. Valdžios sprendimai neturėtų pernelyg skirtis nuo „McDonalds“ burgerių – būti kepami greitai, nuspėjamai ir nekainuoti vartotojui perteklinio resurso. Apskritai būtų gerai, kad valdžia nustotų konkuruoti su privačiu sektoriumi kepant (realius) burgerius, gaminant produktus ar teikiant paslaugas. Bet vietoj to išnaudotų esamus privataus sektoriaus gebėjimus. Seimo bufetininkės tikrai nekeps geriau, nei „McDonalds“. Ir Registrų centras nepadarys geresnių IT sprendimų, nei „Apple“. Valdžia turi pastoviai „kepti“ tik vieną dalyką – kokybišką reguliavimą. Privatus sektorius pasirūpins likusiu.

3. Teisės viešpatavimas. Lietuvoje jau niekas nebeturi absoliučios valdžios. Tai — nerealus pasiekimas per pastaruosius 30 metų. Ne tik postsovietijos, bet net ir kitų Europos regionų žmonės gali mums pavydėti. Bet valdžios arogancija prieš žmones ir verslą dar kartais dvoksteli. Esame tik pusiaukelėje kuriant stiprias ir nepriklausomas teismines ir teisėsaugos institucijas, kurios palaipsniui duoda žmonėms ir verslui neįkainojamą rezultatą – aiškias ir nuspėjamas žaidimo taisykles visiems. O jei reikia — įspiria ir pačiai valdžiai, jei ši užsižaidžia ir pamiršta žmonių bei verslo jiems duotą mandatą. Ši tendencija privalo stiprėti.

4. Kokybiškos privataus sektoriaus paslaugos už protingą kainą. Tai — siekiamybė, kuri priklausys ir nuo valdžios reguliavimo, ir nuo verslo kultūros kaitos. Reiktų judėti link labiau proaktyvaus verslo politikos kūrime, kuris nelaukia sudėjęs rankų valdžios malonės (leidimų, draudimų ar viešų pirkimų forma), bet siūlo sprendimus, papildo valdžią savo iniciatyva ir savireguliavimu. Verslas, kuris valdyme labiau pripažįsta darbuotojų minkštus įgūdžius ir gebėjimus, o ne tik žinias. Pripažįstą realią patirtį, o ne tik autoritetą. Verslas, kuris sprendimus priima daugiau dialogu, o ne instrukcijomis.

5. e.vyriausybė. Ar tiksliau — e.Valstybė. Joje kaip vijurkai juda duomenys, o ne žmonės ir verslas paskui dokumentėlius. Valdžiai, vienok, dar reikia apsispręsti, ar ji konkuruos, ar padės verslui kurti pilnavertę e.Valstybę. Ir IT sprendimai joje, beje, yra tik vyšnaitė ant torto. O pagrindinį vaidmenį e.Valstybėje atliks standartizuotos elgesio taisyklės, aiškūs skirtingų institucijų ir partnerių mandatai, efektyvūs biznio procesai ir ekonomiškas požiūris į galutinį rezultatą – patogią aplinką žmonėms ir verslui. Taigi. e.Valstybė nėra atskira užduotis, bet greičiau rišantis faktorius tarp visų aukščiau išvardintų.

Galima būtų paminėti ir kitus faktorius bei sektorius, siekiant „Šiaurės Singapūro“. Nuo didesnių išlaidų sveikatos apsaugai ?r R&D (valstybė turi investuoti į mokslą ir tyrimus, o ne komercializaciją), iki atsisakymo „rūtų darželio“ požiūrio kultūroje ir paveldosaugoje. Apskritai būtų neblogai girdėti mažiau politikų kalbų apie „saugojimą“, bet daugiau apie „atkūrimą“, „adaptavimą“, „investicijas“ ir „inovacijas“. Pagaliau, reiktų keisti ir tobulinti nacionalinę virtuvę. Su cepelinais ir kepta duona prie alaus „Šiaurės Singapūru“ vargu ar tapsime.

Talentą visam tam turime — bet ar turim požiūrį ir valią įgyvendinimui? Kad ir kaip tai nuobodžiai skambėtų, bet strateginis mąstymas nėra svaičiojimas apie ateityje skraidančius autobusus, SPA masažuojamas karves (kol dirbtinė jautiena auginama laboratorijose) ar filosofavimą prie vyno kartu su empatišku simpatišku robotu (jo lytį, reikalui esant, visada galima pakeisti). Tai — nuobodus mokslas apie žmones, procesus ir taisykles.

Komentaro autorius — Dovydas Vitkauskas, Teisingumo ir viešojo valdymo reformų ekspertas

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.