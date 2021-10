L. Ivanauskas. Teisė taisyti: tarp rinkos ekonomikos ir tvarumo girnų

Asociacijos nuotr.

Prognozuojama, kad 2021 m. pajamos iš plataus vartojimo elektronikos segmento sieks 462.693 mln. JAV dolerių ir per 2021–2031 m. laikotarpį kasmet augs 5,6%. Šį augimą lydės ir sparčiai augantys elektronikos atliekų kiekiai – rinkų tyrimo kompanijos „Statista“ duomenimis, nuo 57,4 mln. tonų šių atliekų visame pasaulyje 2021 m. iki atitinkamai 74,7 mln. tonų 2030-aisiais, arba daugiau kaip po 3,3% kasmet. Kiek įtakos turės šiam dvejopam augimui visame pasaulyje stiprėjantis teisės taisyti judėjimas? Elektronikos gaminių taisymo tema kelia vis karštesnių diskusijų, o jų aidą jaučiame ir savo šalyje.

Akivaizdu, Lietuva į šį kontekstą įsirašo labai konkrečiai: gegužės mėnesį šalies Seimas pritarė Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymo pataisoms, numatančioms galimybę susigrąžinti dalį pinigų, išleistų už buitinės, garso ar vaizdo technikos, asmeninių kompiuterių ir mobiliojo ryšio telefonų taisymą. Ir nors Vyriausybė šių pataisų projektui nepritarė, jos grįžo į Seimą papildomiems svarstymams, tačiau faktas – elektronikos taisymo tema jau pakelta į valstybinį lygmenį.

Seime pateiktame įstatymo projekte buvo numatyta, kad deklaruojant pajamas iš jų gali būti atimamos per mokestinį laikotarpį patirtos nuolatinio Lietuvos gyventojo išlaidos (neturėtų viršyti 2.000 eurų – bent jau 2022–2024-aisiais) už buitinės, garso ar vaizdo technikos, asmeninių kompiuterių, mobiliojo ryšio telefonų remonto paslaugas, įskaitant išlaidas detalėms. Komentuojant įstatymo pataisas, pabrėžiama, kad tai ne tik padėtų sumažinti elektronikos atliekų kiekius, prisidėtų prie žiedinės ekonomikos skatinimo, bet ir leistų sukurti daugiau darbo vietų taisymo sektoriuje.

Atrodytų, beliktų tik džiaugtis. Pavyzdžiui, Austrijoje ir Vokietijos Tiuringijos žemėje vartotojai gali atgauti dalį išlaidų už taisymą. Austrijoje tokios paramos priemonės veikia jau daugiau kaip ketveri metai. Bet kodėl gi panašūs įstatymai taip sunkiai skinasi kelią ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse?

Tampa aktualu visam pasauliui

Tiek Europos Sąjunga, tiek ir Jungtinė Karalystė šiemet priėmė teisės aktus prieš planuojamą senėjimą, kuris reikalauja, kad elektronikos prietaisų (jų sąraše kol kas nėra nei išmaniųjų telefonų, nei kompiuterių) gamintojai užtikrintų įrangos taisymą 10 metų nuo pirkimo datos. Atitinkamai įmonės turi projektuoti ir gaminti taip, kad tai leistų vartotojams pataisyti savo įsigytą elektronikos įrangą, taip pat palengvinti atsarginių dalių įsigijimą oficialiais platinimo kanalais. Tačiau, deja, negirdėti, kad būtų uoliai priiminėjami ar keičiami įstatymai, kurie palaikytų vartotojų paskatą taisyti. Kodėl tokio skatinimo galėtų prireikti? Nepaisant sudarytos galimybės, taisyti gali pasirodyti itin nepatogu dėl per ilgų paslaugų atlikimo terminų ar kainos. Teko girdėti istoriją, kad sugedus kompiuterizuoto būsto ir vandens šildymo sistemai naudojamo dujų katilo valdymo plokštei bent kelios taisyklos teigė tokį pogarantinį remontą galinčios atlikti tik po daugiau kaip mėnesio. Kas gi tokiu atveju galėtų priversti rinktis taisymą, o ne naują gaminį?

Nauji rinkos prioritetai šiemet ryškėjo ir už Atlanto. Liepos mėnesį JAV prezidentas Joe Bidenas pasirašė išsamų vykdomąjį įsakymą, kurio viena iš direktyvų ragina Federalinę prekybos komisiją (FTC) priimti papildomas ribojančias taisykles gamintojų politikai, draudžiančiai asmenims ir nepriklausomoms remonto dirbtuvėms remontuoti įrangą ir prietaisus. Nors nė viena valstija nėra priėmusi išsamių teisės į taisymą teisės aktų, įtakinga nepriklausomos taisymo veiklos gynimo organizacija nuo 2014 m. sėkmingai įtikino įstatymų leidėjus mažiausiai 32 valstijose pateikti įstatymo projektus, kuriuose yra ginamos vienokios ar kitokios teisės remontuoti. 27-iose iš 50 valstijų buvo svarstomi įstatymai dėl teisės į kompensaciją taisant gaminius, tačiau daugiau nei 50% iš jų buvo atmesti. Toks įstatymas priimtas tik Masačusetso valstijoje.

Kita vertus, žingsnis žengtas – FTC komisija neseniai paskelbtame politiniame pareiškime pripažino, kad gaminių taisomumas anksčiau nebuvo prioritetas, bet dabar tam jau yra atėjęs tinkamas laikas. Tarp „teisės į remontą“ rėmėjų yra net ir patsai Steve‘as Wozniakas, vienas iš „Apple“ įkūrėjų, pareiškęs: jeigu jis nebūtų užaugęs labai atvirų technologijų pasaulyje, tai nebūtų nė „Apple“. Iš tiesų, kodėl žmones yra priversti įsigyti naują, kai problemiška tėra viena dalis, tarkime, baterija?

Grėsmė autorinėms teisėms ir saugumui

Kai kurių gamintojų tvirtinimu, šiandien įvairūs prietaisai gaminami vis kompaktiškesni, daug dalių dėl to tiesiog suklijuojamos, sulituojamos, jungiamos specifiniais varžtais. Beveik visiems įrenginiams, kuriuose yra mikroschemų, galioja licencijavimo sutartys, neleidžiančios atlikti pakeitimų, o tai gali teisiškai užkirsti kelią nepriklausomoms remonto dirbtuvėms ar asmenims išspręsti iškilusias problemas. Tokie ribojimai esą apdraudžia dar ir nuo netinkamo, nesaugaus remonto. Be to, sykiu apsaugomos ir intelektinis turtas arba autorinės teisės – kitaip prietaisai būtų masiškai kopijuojami, tai lemtų verslo praradimus ir netgi keltų grėsmę vartotojų saugumui. Kita vertus, apribojus atsarginių dalių, diagnostikos įrankių ir instrukcijų prieinamumą tik gamintojo įgaliotiems paslaugų teikėjams, taisymo galimybė tampa abejotina.

Įvertinus visas aplinkybes, nenuostabu, kad įvairūs prietaisai keičiami dar nebūdami visiškai susidėvėję. Vokietijos aplinkosaugos grupės „Oko-Institut“ 2015 m. atliktas tyrimas parodė, kad 13% visų didelių prietaisų, kuriuos žmonės pakeitė 2012 m., buvo pirkti ne anksčiau nei prieš penkerius metus. Tuo tarpu 2019 m. „Consumer Reports“ apklausos duomenimis, net 40% visų parduotų šaldytuvų turėtų tapti problemiški ar imti gesti per pirmuosius penkerius naudojimo metus.

Viena numatomų gedimų priežasčių – šių dienų buitinė technika yra daug sudėtingesnė nei anksčiau. Šiuolaikinė rūbų džiovyklė gali turėti keliolika skirtingų funkcijų – nuo garinimo ir raukšlių pašalinimo iki džiovinimo žemoje temperatūroje. Tai, be abejonės, padidina ir skirtingų gedimų tikimybę, renkantis naudojimo nustatymus.

Tad neskubėkime dėl sugedusio elektronikos gaminio kaltinti gamintojo. Juolab, kad gamintojai vis dažniau demonstruoja savo socialinę atsakomybę, atsiranda tokių produktų, kaip Silicio slėnyje gimęs „Framework“ nešiojamasis kompiuteris, kuris parduodamas – tik nenustebkite – su atsuktuvu, tarsi pats prašytųsi būti išardytas, pataisytas ir, svarbiausia, naudojamas kur kas ilgiau nei esame įpratę naudoti kompiuterius.

Naujos technologijos – papildomos problemos

Naujus tvaresnius gaminių projektavimo reikalavimus (vadinamąsias elektronikos ekologinio projektavimo ir gamybos taisykles EK priėmė 2019 m. spalį), teisę taisyti elektronikos įrangą reguliuojančias priemones vejasi ir 3D technologijos. Pastarosios kelia naujus klausimus, kaip reikėtų apsaugoti intelektinę nuosavybę – elektronikos įrangos detalių dizaino sprendimus. Australijoje diskutuojama apie tai, kad atėjo laikas keisti net ir patentų įstatymus, kad žmonėms būtų suteikta teisė remontuoti vartojimo prekes, nes per pastaruosius dvejus ar trejus metus pasipylė bylos teismuose. Ir tai nėra vienos šalies, o viso pasaulio diskusija.

Gali būti, kad sprendimai, panašūs į „Framework“, 3D keliami klausimai ir taisymo tema – šiemet Davoso forume diskutuoti Didžiojo pasaulio ekonomikos perkrovimo ženklai. Galbūt atėjo laikas, kai naujų gaminių vartojimo augimo rodiklis nebeatrodys toks garbingas, kaip pataisomumo ar taisymo rodikliai.

Nepraėjo nė šimtmetis nuo JAV 1932 m. paskelbto dokumento apie tai, kaip planuojamas senėjimas turėtų padėti įveikti ekonominę depresiją, kai buvo labai normalu klausti: ar nebūtų pelninga už du milijardus dolerių supirkti pasenusius ir nenaudingus pastatus, gamybos įrangą, automobilius ir kitokias senienas, o jų vietoje sukurti 20–30 milijardų dolerių vertės darbą statybų srityje ir gamykloje, atkurti normalų užimtumą ir verslo klestėjimą, padedant atsigauti visai šaliai? Šių dienų klimato kaitos fone panašus klausimas skambėtų keistai, lygiai kaip anomis dienomis keistai skambėtų iki valstybinio lygmens pakeltos elektronikos taisymo temos.

Komentaro autorius — Linas Ivanauskas, Elektronikos platintojų asociacijos (EPA) vadovas

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

