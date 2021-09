P. Buras. Išsaugoti Merkel palikimą, atsisakyti merkelizmo

AP/„Scanpix“ nuotr.

Praėjus dvidešimčiai metų po rugsėjo 11-osios, rugsėjo mėnuo vėl gali turėti lemiamą vaidmenį Vakarų ateičiai. Dramatiškos pasitraukimo iš Afganistano aplinkybės simboliškai pažymėjo eros, kurioje Europa galėjo pasikliauti JAV, pabaigą. Šį mėnesį vyksiantys rinkimai Vokietijoje, po šešiolikos metų Angelos Merkel kancleriavimo, turėtų atverti naują skyrių Vokietijos ir Europos politikoje. Klausimas ar ir kaip Berlynas gali padėti ES rasti kelią vis pavojingesniame pasaulio politikos labirinte, niekada nebuvo toks aktualus.

Nauja dvylikoje Bendrijos valstybių narių atlikta Europos Sąjungos užsienio reikalų tarybos (ECFR) apklausa rodo, kad europiečiai linkę į Vokietiją žiūrėti kaip į vienijančią jėgą ir patikimą, proeuropietišką galią. Panašu, kad merkelizmas – politikos stilius, pagrįstas sumaniu balansavimu tarp įvairių interesų, siekiant rasti kompromisus, tenkinančius visas susijusias šalis – buvo sėkmingas. Ir hipotetiškai paklausus, už ką jie balsuotų į „ES prezidento“ vietą, renkantis tarp A. Merkel ir Prancūzijos vadovo Emmanuelio Macrono, didžioji dauguma visose šalyse (įskaitant Prancūziją) palankiai vertina Vokietijos kanclerę.

A. Merkel valdymas ženkliai sumažino kaimynų baimę dėl Vokietijos dominavimo. Šiandien tik 10% procentų europiečių mano, kad Europos Komisijos prezidentas iš Vokietijos yra blogas dalykas. Nemažai europiečių taip pat pasitiki Berlyno vadovavimu ES ekonominiais klausimais bei su demokratija ir teisinės valstybės principais susijusiais klausimais, nors ilgą laiką kritikavo šalies griežto taupymo tvarką per Europos skolų krizę ir jos „schwarze Null“ („juodojo nulio“) biudžeto balanso taisyklę. Turbūt labiausiai stebina tai, kad Vokietiją labiausiai vertina tie, kurie jaučiasi stipriausiai prisirišę prie Europos projekto ir jos vertybių.

Tačiau vargu ar užteks vien tik merkelizmo tęsinio po rugsėjo, atsižvelgiant į sudėtingus Vokietijos iššūkius ir platesnį Europos projektą. Tai yra A. Merkel palikimo paradoksas: norėdamas atlikti geranoriško ES lyderio vaidmenį, Berlynas turės peržiūrėti tuos merkelizmo principus, kurie privertė europiečius pasitikėti Vokietija. Be ES vieningumo išlaikymo (didžiausio A. Merkel prioriteto ir pasiekimo), Vokietija taip pat turės vadovauti kovai su dviem pavojingiausiomis grėsmėmis, su kuriomis ateinančiais metais susidurs ES.

Pirmoji yra galimas teisinės valstybės principo pažeidimas. Čia A. Merkel deeskalacijos ir konfliktų vengimo strategija nesuveikė ir sukėlė nesantaiką tarp tam tikrų valstybių narių, tokių kaip Vengrija ir Lenkija, ir platesnių grupių. ES negali išgyventi be bendrų teismų nepriklausomumo standartų, pagarbos vertybėms ir principams bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pripažinimo galutiniu arbitru. Būtent šios pagrindinės taisyklės šiandien puolamos kai kuriose Europos dalyse. Po A. Merkel eros Vokietijai reikės tapti tiesmukesne Europos vertybių ir principų gynėja prieš autokratus. Abiejų pusių tenkinti nebeįmanoma. Be to, bandymas tai padaryti būtų žalingas Europos projektui.

Antroji – ES geopolitinis marginalizavimas. Merkelizmas daugeliu atžvilgių buvo įmanomas tik dėl JAV vadovavimo Vakarų grupei ir taisyklėmis pagrįstos daugiašalės tvarkos, kuri sieja jos narius. Tačiau pasauliui įžengus į „neramumo amžių“, ši tvarka greitai yra, ir A. Merkel pasitraukimas greičiausiai dar labiau paspartins šį poslinkį Vakarų aljanse. Didžiąją A. Merkel eros dalį atrodė, kad ES paėmė geopolitines atostogas ir savo atsakomybę perdavė transatlantinei partnerei. Tačiau šiandieniniame naujame pasaulyje tai nebėra išeitis. Europai reikia vadovavimo, ypač kai jos tvarką vis labiau formuoja išoriniai veiksniai, tokie kaip klimato kaita, technologinė konkurencija, saugumas ir migracija.

Jei po A. Merkel Vokietija žengs prie šia kryptimi ir pastūmės Europos projektą į priekį, ji turės išeiti iš savo komforto zonos ir žengti į sritis, kurioms per pastaruosius šešiolika metų ji nei nenorėjo vadovauti, nei buvo tam patikėta. Ji turės pateikti savo Europos partneriams aiškias idėjas apie ES vaidmenį ir pozicijas vis didėjančios konkurencijos pasaulyje. Naujoji Vokietijos vyriausybė Berlyne turės aiškiau nei anksčiau parodyti, kad santykiuose su Kinija ir Rusija ji gina Europos, o ne Vokietijos poziciją.

Be to, jai reikės rasti būdą, kaip transatlantiniuose įsipareigojimuose pakeisti jėgų pusiausvyrą, kad europiečiai jaustųsi saugūs ir būtų atstovaujami pasaulyje. Tai būtų geriausias būdas užtikrinti, kad A. Merkel palikimas pragyventų merkelizmą.

Komentaro autorius — Piotras Buras, ECFR biuro Varšuvoje vadovas

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose