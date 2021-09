A. Žemaitienė. Stabili įmonės veikla sunkesniu laikotarpiu: padeda patirtis ir skaidrumas

Nuotr. iš asmeninio albumo

Kuomet verslas pastaruoju metu dalijasi krizių valdymo patirtimis, dažniausiai kalbama apie 2008-2009 m. pasaulinę finansų krizę ir dabartinės pandemijos sukeltus trikdžius. Atviri verslo pasidalijimai – didelė pagalba ir iliustracija, kad bendrieji principai, kuriais remdamiesi kuriame vertę savo įmonėse, gali būti naudingi ir kitiems. Mūsų įmonės indėlis į šiuos pasidalijimus patirtimi galimas dar platesniame kontekste – pasaulinė korporacija „Mars“ gyvuoja daugiau nei šimtmetį, ji išliko per pasaulinius karus ir kitus praėjusio šimtmečio sukrėtimus.

Ne taip seniai „Verslo žinių“ „Gazelės“ konferencijoje uostamiestyje sakiau – krizei laikas ruoštis, kai giedras dangus. Taigi, ką mes veikiame sąlyginai ramiais laikotarpiais ir kaip įveikiame sunkesnius etapus?

Bendrovės „Mars Lietuva“ smarkiai neįbrėžė nei 2008-2009 m. pasaulinė finansų krizė, nei COVID-19. Finansų krizės metu, skirtingai nei daugeliui kitų verslų, „Mars Lietuva“ neteko mažinti atlyginimų darbuotojams ar jų atleidinėti. Kalbant apie pandemiją lygiai kaip visi nerimaujame dėl darbuotojų ir tiekėjų saugumo bei sveikatos, tačiau vienu aspektu atsidūrėme palankioje padėtyje – karantino metu išaugo žmonių dėmesys gyvūnams augintiniams, augo šunų ir kačių maisto paklausa ir šią produkciją gaminanti mūsų gamykla Gargžduose dirbo visu pajėgumu. Apie sėkmingą įmonės veiklą liudija kasmet gerėjantys finansiniai rezultatai. Savaime aišku, 2019-aisiais metais turbūt joks verslas, planuodamas kitus metus, nenumatė papildomų išlaidų, susijusių su netikėtai visą pasaulį užgriūsiančia pandemija. Mums pavyko suvaldyti papildomus kaštus, rasti lėšų įvairioms priemonėms įgyvendinti, apsispręsti dėl balanso – ar priemonės nėra perteklinės ir ar jos pakankamos, siekiant užtikrinti verslo tęstinumą bei saugią aplinką įmonėje.

Iš šalies gali atrodyti – pasisekė, susiklostė palankios aplinkybės. Tačiau prie to, kad per pastarąsias krizes užtikrinome sklandų įmonės darbą, didele dalimi prisideda ir visos korporacijos daugiau nei šimtmečio patirtis bei jos pobūdis – šeimos valdoma verslo organizacija gali lanksčiau ir greičiau reaguoti į nenumatytas situacijas, nelaukiant sudėtingų valdymo organų pritarimo. Pamokos, kaip įveikti sunkesnius etapus, perduodamos jau per keturias „Mars“ įkūrusios šeimos kartas, o praeityje išgyventos itin sudėtingos krizės padėjo sukaupti unikalų kompetencijų portfelį.

Šias kompetencijas nuolat toliau ugdome: įmonės vadovų komanda kasmet dalyvauja krizių valdymo mokymuose, kuomet imituojamos ekstremalios situacijos, analizuojama, kaip atsakingų darbuotojų komanda yra pasirengusi reaguoti, kur slypi pasirengimo reaguoti į krizes spragos. Šie krizių valdymo mokymai reikalingi tam, kad, ištikus problemoms realybėje, galėtume greitai veikti – kai įvyksta didelio masto sukrėtimai, laiko analizuoti situaciją nebėra.

Į klausimą, kokie greiti veiksmai svarbiausi atėjus krizei, atsakyčiau taip – pirmiausia, svarbu atvirai kalbėtis su darbuotojais ir tiekėjais. Mūsų atveju, ištikus pandemijai iškart pradėjome derinimą su žaliavų, pakuočių tiekėjais, aptarėme, kaip toliau vyks atsiskaitymai, numatėme galimas kliūtis ir sutarėme, kaip jas mėginsime įveikti. Su daugeliu tiekėjų bendradarbiaujame daugybę metų, dirbame abipusio pasitikėjimo atmosferoje – tai padeda greičiau spręsti iškilusias problemas.

Darbuotojams, savo ruožtu, krizių metu itin detaliai komunikuojame apie esamą padėtį tiek korporacijos, tiek atskirų padalinių mastu. Pandemijos metu operatyviai ir skaidriai informavome darbuotojus apie esamą situaciją bendrovėje. Mūsų įmonėje dirba 789 žmonės, daugelis jų buvo pripratę prie keitimosi esmine informacija dideliuose susirinkimuose. Nelikus galimybės rengti susirinkimus, įdiegėme naujus vadovų ir administracijos, dirbusios per nuotolį, komunikacijos kanalus bei nestandartines informacijos apsikeitimo priemones su gamybos padaliniais, tokias kaip vaizdo įrašai, kuriuose vadovai perteikia reikiamą informaciją ir kurie transliuojami per ekranus įmonės poilsio ir pertraukų vietose.

Kartais mūsų darbuotojai pasakoja, kad, ypač pandemijos pradžioje, kai buvo daug neaiškumo dėl bendros situacijos, įmonėje pasijusdavo saugesni nei išorinėje aplinkoje, „pasikraudavo“ pozityvesnio požiūrio – manau, prie to didele dalimi prisideda skaidri komunikacija.

Dar vienas ramstis krizių metu – produktų portfelio diversifikacija. Lietuvoje gaminame gyvūnų augintinių maistą, kurio paklausa augo, tačiau kituose korporacijos padaliniuose gaminamo šokolado, kramtomosios gumos pardavimai smuko. Jungtinėse Valstijose „Mars“ plėtoja ir veterinarijos paslaugų verslą, kuris nukentėjo dėl karantino uždarymų. Kompanijai veikiant skirtinguose segmentuose, vieni iš jų padeda amortizuoti praradimus kituose.

Galiausiai, itin svarbus vaidmuo, kai įmonė patenka į keblią situaciją, tenka lyderiui – nuo jo veiksmų didele dalimi priklauso stabilumas bendrovėje. Vadovas neturi vengti įvardinti, kad verslą ištiko krizė ir tuo pačiu privalo išsaugoti šaltą protą. Itin svarbu – pasitikėjimas komanda. Nors vadovas jaučiasi už viską atsakingas, jis negali išmanyti visų detalių. Sunkiais laikotarpiais komandos sinergija – labai svarbi. Vis dėlto jei komandoje nuomonių daug, jos išsiskiria – prisiimti galutinę atsakomybę už priimtą sprendimą privalo vadovas.

Komentaro autorė — Aušra Žemaitienė, „Mars Lietuva“ generalinė direktorė

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose