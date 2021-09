Žemė yra apvali ir ji sukasi aplink Saulę

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Lietuvoje teisė ir neteisė peržengė naują ribą. Dėl teisės ir neteisės diskutuojama jau ne tik tuose sunkiai suvokiamuose socialinių tinklų brūzgynuose, kur kiekvienas gali ir koją nusilaužti ir savo sekėją surasti. Dabar dėl teisės ir neteisės viršenybės pradėjo diskutuoti teisininkai.

Štai, kaip pranešė BNS, įsteigta STI – organizacija, skirta peržiūrėti skiepijimo strategiją šalyje, atsisakyti neproporcingų ribojimų, panaikinti galimybių pasą.

„Vyriausybės nutarimu įvestas galimybių pasas, valstybės politika, grindžiama privalomo skiepijimo idėja“, – piktinasi STI atstovas, advokatas Justas Sakavičius.

Ne jis pirmas, ne jis... veikiausiai, paskutinis teisininkas, pradėjęs aiškintis, kuris šiuo metu LR Konstitucijos 25 str. punktas yra svarbesnis. Vienas skelbia, kad žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Tačiau kitame nurodoma, kad laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija.

Teisininkų diskusiją pradėjo Ignas Vėgėlė, Advokatų tarybos pirmininkas. Na, bet čia jau, kaip paprastai – jeigu žmogus tiki, kad Žemė yra plokščia ir gali nukristi pasiekęs pasaulio kraštą, tai jau niekas to tikėjimo neišmuš.

Tiesa, advokato I. Vėgėlės kalbą dabar gana sunku rasti, jos nėra ir paties I. Vėgėlės FB paskyroje. Yra likusios nuotrupos, kurias galima ir verta pacituoti (ypač kai advokatas svarsto apie žmogaus teises): „Net ir vienas ypatingas teisinis statusas (ekstremali padėtis) suteikia teisę riboti visą eilę žmogaus teisių ir laisvių. Nebelieka esminių teisinės valstybės principų, pametame ir pačią teisę: nacionalinius ir visą eilę tarptautinių bei ES teisės aktų. Individo teisės užgožiamos valstybės galios. Dėl labai paprastos ir formalios priežasties – „ekstremali padėtis“.“

Čia derėtų atkreipti dėmesį, kad Advokatų tarybos pirmininkas kvestionuoja privalomą kai kurių specialybių darbuotojų pasitvirtinimą (galimybių pasu arba privalomu testavimu), kad jie yra sveiki.

Galima makabriškai pajuokauti, kad išlaipinimas teroristo su sprogmenimis iš lėktuvo galėtų būti jo žmogaus teisių pažeidimas, tačiau palikime diskusiją teisininkams.

„Nesutinku. Policija gatvėje negaudo ir su antrankiais neveža skiepytis“, – rašo advokatas Gediminas Dominas.

„Gyvenk, kaip nori, bet nekelk rizikos kitiems. Nenori skiepytis – nesiskiepyk. Bet susitaikyk, kad visuomenė tave ignoruos kaip didesnės rizikos žmogų“, – rašo G. Dominas. Ir priduria, kad neteisinga kalbėti apie pandemijos metu varžomas kažkieno teises, nes pandemijos metu visų teisės yra varžomos.

Dar aiškiau pasisakė teisininkas Albertas Šekštelo, išaiškinęs, jog Tarptautiniai teisės aktai reikalauja, kad valstybės užtikrintų savo piliečių saugumą ir gyvybingumą.

„Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto (Žin., 2002, Nr. 77-3290), kuris tiesiogiai taikomas ir Lietuvoje, 12 straipsnis numato, kad valstybės pripažįsta kiekvieno žmogaus teisę turėti kuo geriausią fizinę ir psichinę sveikatą. Šiai teisei užtikrinti valstybės privalo užtikrinti, be kita ko, „epideminių, endeminių, profesinių bei kitokių ligų profilaktiką, gydymą ir kontrolę“ (Pakto 12 str. 2 d. c p.). Savo bendrame komentare Nr. 14 Jungtinių Tautų ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas pažymėjo, kad Pakto 12 str. 2 d. c p. įpareigoja valstybes imtis sveikatos apsaugos, įskaitant imunizavimo, programas prieš pagrindines infekcines ligas. Ir šios valstybių pareigos yra prioritetinės ir valstybės privalo imtis skubių veiksmų šiai pareigai įgyvendinti.“

VŽ nuomone, teisininkų diskusijoje reikėtų kažkaip perstatyti arklį atgal prieš vežimą arba visą reikalą taip, kaip ir turi būti: kojomis ant žemės. Tautos išlikimui, žmogaus teisėms ir laisvėms kelia pavojų ne vieno ar kito teisininko pramanai apie neva antivakserių pažeidžiamas teises, bet patys antivakseriai, grasinantys platinti ligą, apkrėsti visuomenę, platinti ligą per vaikus.

Suprantama, kad šios VŽ išvados neskaitys ir neišgirs nei „celofanai“, nei „putgražuliai“.

Tačiau ši VŽ nuomonė yra skirta Seimui, Vyriausybei, o labiausiai – prezidentui, kad jie priimdami sprendimus neabejotų, jog vis dėlto Žemė yra apvali ir ji sukasi aplink Saulę.

