Kreditai smulkiesiems: nutolęs horizontas

Lietuvos banko ir Konkurencijos tarybos tyrimas, skirtas smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) kreditavimui, tik dar kartą patvirtino senokai žinomą tiesą: SVV įmonės dažniausiai finansavimo negauna. Minėtos tyrime dalyvavusios institucijos pateikė keletą rekomendacijų padėčiai taisyti ir pakvietė verslą, finansų įstaigas, valstybės institucijas bei visas suinteresuotąsias šalis viešai konsultacijai.

Tyrimo metu buvo atlikta ir galimai labiausiai paveiktų sumažėjusio kreditavimo SVV įmonių apklausa, kurios ne trumpiau nei trejus metus veikia gamybos, paslaugų, prekybos, statybos ir nekilnojamojo turto (NT) ar transporto sektoriuose.

Skelbiama, kad iki 2019 m. lėtėjančiu tempu augęs kredito įstaigų paskolų įmonėms portfelis tais metais pradėjo trauktis, o pernai, prasidėjus pandemijai, ši tendencija dar labiau sustiprėjo. SVV įmonių paskolų portfelis 2019 m. mažėjo nepaisant tebesitęsusio ekonomikos augimo, o suteiktų naujų paskolų srautas sumenko 28%, palyginti su ankstesnių trejų metų vidurkiu.

Panašiu metu išaugo ir bankų atmetamų SVV įmonių paskolų paraiškų dalis – labiausiai tarp mažų įmonių: buvo atmetama daugiau nei pusė labai mažų įmonių paraiškų.

Tarp pagrindinių prastėjusių SVV įmonių finansavimo galimybių priežasčių minimas atsargesnis bankų NT ir statybų bei transporto įmonių vertinimas – dėl augančios šio sektoriaus rizikos. Prastesnis įmonių kredito reitingas taip pat neskatino bankų jų finansuoti.

Aiškinama, kad SVV įmonės negauna paskolų, nes joms dažnai trūksta tinkamo užstato, be to, joms stinga informacijos apie finansavimo alternatyvas ir valstybės pagalbos priemones: įmonės linkusios kreiptis paskolos tik į vieną ar du bankus etc.

Išnagrinėję tyrimo rezultatus Lietuvos bankas (LB) ir Konkurencijos taryba (KT) pateikė rekomendacijų, kaip pagerinti SVV įmonių finansavimą. Viena iš krypčių yra deleguojama valdžiai — siūloma didinti valstybės pagalbos tikslingumą ir efektyvinti nemokumo procesus, taip pat valstybės garantijas kreipti į tvarias, bet rinkoje finansavimo negalinčias gauti vidutinės ir didesnės rizikos bei mažesnes įmones. Taip pat siūloma plėtoti valstybės pagalbos priemones, kurioms nereikalingas užstatas iš SVV įmonių.

Išskirta dar viena įsisenėjusi problema, kuri ypač slegia mažas ir vidutines įmones, – nemenka administracinė našta. Ne kartą skambėjo ir siūlymai, ir pažadai ją mažinti, tačiau smulkieji tikina didesnių pokyčių taip ir nepajutę. Dabar vėl rekomenduojama tą naštą mažinti, greta to — didinti įmonių finansinį raštingumą, taikyti vieno langelio principą valstybės pagalbos priemonėms administruoti, galiausiai – padaryti aiškesnes pačias paraiškas tai pagalbai gauti.

Tarp siūlymų — vengti iš įmonės pakartotinai rinkti informaciją, jei ši jau yra pateikta valstybės registruose.

Taip pat rekomenduojama stiprinti įmonių finansinę atskaitomybę: siūloma kurti paskatas SVV įmonėms teikti Registrų centrui finansines ataskaitas – neteikiant jų rizikuojama gauti sumažintus kredito reitingus.

Specialistai aiškina, kad Lietuva išsiskiria iš kitų Europos šalių tuo, kad įmonės labai daug finansuojasi iš savo partnerių, tiekėjų, o tai ne visada yra tvaru.

„Beveik lyderiaujame Europoje pagal savo balanse turimus prekybos kreditus, tai yra, skolas tiekėjams, bet esame viena iš tų šalių, kuri turi labai nedidelę dalį paskolų“, – anot BNS, teigė Jokūbas Markevičius, LB Finansinio stabilumo departamento direktorius.

Minėtą tyrimą komentuojantys specialistai tikina: situacijai nesikeičiant, SVV įmonės ir toliau tūnos kreditavimo užribyje. VŽ nuomone, padėtis išties šaukiasi skubių permainų. Kol kas iš LB ir KT pusės nuskambėjo keli pasiūlymai, galintys pakreipti situaciją smulkiesiems palankia linkme, tačiau aišku, kad kai kurių esminių trikdžių pašalinimui reikia ir didesnių valdžios pastangų.

Diskusijoms ir pasiūlymams duotas mėnuo – nuo suinteresuotų šalių aktyvumo nemaža dalimi priklausys SVV kreditavimo, vadinasi, ir verslo išlikimo bei jo plėtros perspektyvos.

