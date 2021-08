G. Šiaučiulytė. Rinkos rezultatų sezonas: geri rodikliai didina lūkesčius antrajam pusmečiui

Banko nuotr.

Liepą prasidėjęs rezultatų skelbimo sezonas pagrindinėse rinkose artėja prie pabaigos. Savo antro ketvirčio veiklos rodiklius paskelbusios daugiau kaip 80% JAV indekso „S&P 500“ bei Europos „STOXX 600“ įmonių. Panašu, kad investuotojų lūkesčiai dėl spartaus atsigavimo pasiteisino, o kai kurių įmonių rezultatai ne tik pranoko analitikų prognozes, bet ir kilstelėjo antrosios šių metų pusės pelningumo prognozes.

Rezultatų skelbimo sezonui pradžią davė bankų sektorius, ir šį kartą tai padarė gana griausmingai. Keturi didžiausi JAV bankai – „Wells Fargo“, „JPMorgan Chase“, „Citigroup“ ir „Bank of America“ – pranešė bendrai uždirbę apie 33 mlrd. JAV dolerių grynojo pelno. Tai gerokai daugiau, nei tikėjosi analitikai, bei ženkliai daugiau, palyginus su 6 mlrd. JAV dolerių pelnu per 2020 m. antrąjį ketvirtį.

Bankai pažymėjo, kad didėjant gyventojų santaupoms ir investicijoms išaugo kreditų kokybė. Pelnus augino ir stiprios JAV vyriausybės skatinimo priemonės, padėjusios sušvelninti pandemijos padarinius. Be to, spartus skiepijimo tempas leido gyventojams grįžti į darbo rinką, o ribojimams laisvėjant sparčiai išaugo vartojimo paskolų apimtys.

Europos bankai taip pat neatsiliko. Praėjusių metų vasarą, bijodami blogiausio pandemijos scenarijaus, jie padarė dešimtis milijardų eurų atidėjinių, turėjusių padengti galimus nuostolius dėl negrąžintų paskolų, o jų akcijos krito iki rekordinių žemumų. Praėjus vieniems metams bankų perspektyvos atrodo kur kas šviesesnės.

„BNP Paribas“ pranešė apie 26% metinio grynojo pelno šuolį per antrąjį šių metų ketvirtį. Prancūzijos banko grynosios pajamos siekė 2,9 mlrd. eurų. Britų HSBC taip pat viršijo lūkesčius, jo pelnas prieš mokesčius per metus išaugo daugiau kaip du kartus – iki 10,8 mlrd. JAV dolerių.

Ispanijos „Banco Santander“ antrojo ketvirčio pelnas šoktelėjo 35% dėl mažesnių atidėjimų nemokioms paskoloms ir būsto paskolų augimo JK rinkoje. Antras pagal dydį euro zonos skolintojas pranešė uždirbęs 2,07 mlrd. eurų grynojo pelno.

„Deutsche Bank“ taip pat galėjo džiaugtis antrojo ketvirčio pelnu, nepaisant to, kad bankui svarbaus investicinės bankininkystės padalinio pajamos smuko 11% Vokietijos bankas per antrąjį šių metų ketvirtį gavo 692 mln. eurų grynųjų pajamų, nors analitikai prognozavo du kartus mažesnį uždarbį.

Europos centriniam bankui pareiškus, kad skolintojai vėl gali pradėti mokėti dividendus ir organizuoti akcijų supirkimus, dauguma Europos bankų paskelbė apie planus atsilyginti investuotojams ir dar šiais metais išmokėti dividendus. Remiantis „Bloomberg“ skaičiavimais, dešimt didžiausių euro zonos bankų turi sukaupę daugiau kaip 22 mlrd. eurų, kuriuos galėtų išmokėti savo akcininkams.

Investuotojus pradžiugino ne visas FAANG penketukas

Pagrindinis investuotojų dėmesys buvo sutelktas į JAV technologijų milžinių penketuką FAANG („Facebook“, „Apple“, „Amazon“, „Netflix“ ir „Alphabet“/„Google“).

Socialinių medijų gigantės „Facebook“ pajamos per metus išaugo 56%, ir tai buvo sparčiausias augimas nuo 2016 m. Bendrovė nurodė, kad vidutinė vienos reklamos kaina padidėjo 47%, o užsakytų reklamų skaičius išaugo 65%.

JAV ir Kanadoje, kur „Facebook“ uždirba daugiausia pajamų vienam vartotojui, registruota 195 mln. aktyvių kasdienių vartotojų – tiek pat, kiek ir per pirmąjį ketvirtį. Europoje šis skaičius sumažėjo iki 307 mln., palyginti su 309 mln. pirmąjį ketvirtį. Tačiau investuotojus kiek neramino ir pardavinėti įmonės akcijas paskatino „Facebook“ prognozė dėl lėtesnio pajamų augimo antroje šių metų pusėje.

„Amazon“ rezultatai įvertinti skirtingai. Pelnas, tenkantis vienai akcijai, per metus padidėjo 46,8% ir viršijo lūkesčius. Bet pardavimai, nors ir šoktelėję 27% iki 113,08 mlrd. JAV dolerių, neatitiko 115,08 mlrd. JAV dolerių prognozės. Tuo metu bendrovės debesijos paslaugų padalinys „Amazon Web Services“ per pastarąjį ketvirtį pardavimus išaugino 37% iki 14,81 mlrd. JAV dolerių.

„Apple“ per antrąjį metų ketvirtį gavo 81,41 mlrd. JAV dolerių pajamų, kurios buvo 36% didesnės nei prieš metus, ir analitikų lūkesčius viršijo net 8,11 mlrd. JAV dolerių. Pelnas, tenkantis vienai akcijai, per metus padidėjo nuo 0,65 JAV dolerio iki 1,3 JAV dolerio ir 29% pranoko analitikų lūkesčius. „Apple“ sėkmę lėmė vartotojų atnaujinami seni telefonai „iPhone“ ir aktyviau bendrovės įrenginius pasirinkę buvę „Android“ vartotojai.

Ne visos FAANG įmonės suspindėjo. Nors „Netflix“ pajamos atitiko prognozes ir augo 19,4%, pelnas, tenkantis vienai akcijai, sudarė 2,97 JAV dolerius, kai tikėtasi bent 3,14 JAV dolerių. Naujų vartotojų skaičius per metus išaugo 8,4% ir didėjo lėčiausiu tempu per pastaruosius 3,5 metų. Tai atspindi ir „Netflix“ akcijų kaina, kuri per pastaruosius metus padidėjo apie 13% ir gerokai atsiliko nuo maždaug 30% siekusio „S&P 500“ indekso augimo.

„Alphabet“ pajamos augo 61,58% iki 61,88 mlrd. JAV dolerių. Pelnas, tenkantis vienai akcijai, buvo 27,26 JAV doleriai už vieną akciją ir, palyginti su ankstesniais metais, padidėjo 171,3%. Technologijų milžinės pajamos iš reklamos išaugo 69%, palyginti su tuo pačiu ketvirčiu 2020 m.

Nieko netikėto: žymiai geresni vakcinų gamintojų rezultatai

Visame pasaulyje tęsiasi skiepijimas nuo COVID-19, ir daugelis Vakarų valstybių planuoja dar 2021 m. paskiepyti didžiąją gyventojų dalį. Ne veltui ypatingas investuotojų dėmesys pastaruoju metu skiriamas vakcinas gaminančioms įmonėms.

„Moderna“ antrojo ketvirčio pajamos bei pelnas vienai akcijai siekė 6,46 JAV dolerius ir atitiko analitikų prognozes. „Moderna“ pajamos, kurioms įtakos turėjo jos vakcinos nuo COVID-19 pardavimai, siekė 4,4 mlrd. JAV dolerių ir smarkiai išaugo nuo 66,4 mln. tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Įmonės atstovai džiaugėsi gerais rezultatais ir vakcinos veiksmingumu, tačiau paminėjo, jog naujos delta atmainos plitimas kelia susirūpinimą.

„Pfizer“ rezultatai viršijo analitikų prognozes – pelno vienai akcijai rodiklis pakilo 72,6% iki 1,07 JAV dolerio, o pajamos per metus beveik padvigubėjo ir sudarė apie 19 mlrd. JAV dolerių. Bendrovė visame pasaulyje pristatė daugiau kaip 1 mlrd. COVID-19 vakcinos dozių, už kurias gautos pajamos per pastarąjį ketvirtį sudarė apie 7,8 mlrd. JAV dolerių.

Kelionių sektoriuje – neužtikrinto atsigavimo ženklai

Švelnėjant karantino apribojimams bei į kasdienį gyvenimą po truputį grįžtant kelionėms, investuotojai ieško atsigavimo ženklų kelionių sektoriaus bendrovių rezultatuose. Kai kurios iš jų jau pajuto palengvėjimą po to, kai buvo panaikinti nuo 2020 m. galioję apribojimai kelionėms. Tačiau prie įprasto gyvenimo ritmo dar nepavyko sugrįžti, o papildomą susirūpinimą kelia viruso delta atmaina, todėl paklausa kelionėms artimiausioje ateityje liks ribota.

Skrydžių kompanijos „American Airlines“ grynosios pajamos antrąjį šių metų ketvirtį siekė 19 mln. JAV dolerių, ir kompanijai pagaliau pavyko nutraukti nuostolingą pastarųjų penkių ketvirčių veiklą. Be to, įmonės pajamos padidėjo 361%, palyginti su rezultatais prieš metus, bet jos vis dar yra gerokai mažesnės nei tos, kurias bendrovė gaudavo iki pandemijos.

Reikia pastebėti, kad prie rezultatų prisidėjo ir 1 mlrd. JAV dolerių vyriausybės parama. Atskaičius vienkartines pajamas, įmonės patirtas nuostolis vienai akcijai sudarė 1,69 JAV dolerio. Vis dėlto investuotojų pasitikėjimo įmonė neprarado – per pastaruosius metus „American Airlines“ akcijų grąža siekė apie 40%, viršydama bendrą „S&P 500“ grąžą.

Kelionių technologijų kompanija „Booking Holdings“ per antrą metų ketvirtį užfiksavo geresnį nei tikėtasi nakvynių užsakymų skaičių ir optimistiškai vertino perspektyvas vis daugiau žmonių skiepijantis ir laisvėjant karantino ribojimams. Antrąjį ketvirtį užsakyta 157 mln. nakvynių, palyginti su 99 mln. per pirmąjį šių metų ketvirtį, ir apie 5 kartus daugiau nei prieš metus.

Tuo metu Europos pigių skrydžių kompanija „Ryanair“ paskelbė apie didėjančius finansinius nuostolius, nes naujos COVID-19 atmainos lėmė naujus kelionių apribojimus ir sukėlė turistų susirūpinimą. Per antrą ketvirtį „Ryanair“ patyrė 273 mln. eurų nuostolio. Nors įmonė tikisi augimo metų pabaigoje, šios perspektyvos priklauso nuo pandemijos eigos.

Telekomunikacijų perspektyvos siejamos su sparčia 5G plėtra

Šiemet daugelis telekomunikacijų bendrovių toliau sparčiai diegė 5G ryšio technologiją. Nors pandemija iš pradžių buvo sulėtinusi plėtrą, panašu, kad 2021 m. ji vėl įgavo pagreitį. Šiuo metu daug ženklų rodo, kad tai gali tapti sparčiai augančia rinka artimiausiais metais, todėl investuotojai atidžiai stebi visą 5G tiekimo grandinę.

Bendrovės „Qualcomm“, kuri yra viena iš pagrindinių šiuo metu kuriamų 5G telefonų ir tinklų dalių bei intelektinės nuosavybės tiekėjų, pajamos išaugo 63%, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Bendrovės pelnas, tenkantis vienai akcijai, palyginamuoju laikotarpiu padidėjo daugiau kaip 2 kartus ir pasiekė 1,92 JAV dolerį vienai akcijai. Pristatydami rezultatus „Qualcomm“ atstovai teigė, kad ketina pagerinti lustų tiekimą iki 2021 m. pabaigos ir stengiasi užtikrinti papildomų gamyklos pajėgumų aukščiausios klasės procesoriams ir lustams.

Švedijos „Ericsson“ ketvirčio pajamos buvo mažesnės nei tikėtasi – įmonė Kinijoje uždirbo 1,5 mlrd. kronų, palyginti su 4,1 mlrd. kronų per 2020 m. antrąjį ketvirtį, ir atkreipė dėmesį į prarastą rinkos dalį. Tai lėmė Švedijos draudimas kinų „Huawei“ šalyje parduoti 5G įrangą, taip iššaukdamas Kinijos atsakomuosius veiksmus prieš Švedijos konkurentą.

Tuo metu „Nokia“ viršijo lūkesčius – bendrovės pelnas per paskutinį ketvirtį sudarė 344 mln. eurų arba 0,06 euro akcijai, palyginti su 94 mln. eurų arba 0,01 euro akcijai per praėjusių metų antrąjį ketvirtį. „Nokia“ sėkmingai plečia veiklos apimtis tokiose srityse, kaip mobiliojo ryšio tinklai, tinklo infrastruktūra ir kitos ryšio technologijos, kurias didina didelė 5G, fiksuoto plačiajuosčio ryšio ir povandeninių laivų įrangos paklausa.

Komentaro autorė — Greta Šiaučiulytė, „Swedbank“ investavimo srities produktų vadovė

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose