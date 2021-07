Karpomos neskiepytųjų „rojaus“ ribos

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vyriausybė į dar stipresnius gniaužtus ima skiepų nuo COVID-19 vengiančius asmenis – bus plečiamas sąrašas specialybių, kurioms toks testavimas taptų būtinas, be to, už tai turėtų susimokėti darbdavys arba darbuotojas, o nuo rudens tam tikrų profesijų žmonėms skiepijimas gali tapti privalomas etc.

Kaip jau rašė VŽ, nuo pirmadienio įvestas periodiškas testavimas nepersirgusiems ir nepaskiepytiems krovinių ir keleivių vežėjams, laisvalaikio, pramogų, kultūros sričių, maitinimo įstaigų darbuotojams.

Nuo vakar šios srities stovykloje kilo sumaištis – paaiškėjo, kad testuoti susiruošusių asmenų laukia nemenka eilė, pavyzdžiui, Vilniuje savaitgalį registravusieji testuotis galės tik kitą savaitę, nuo rugpjūčio 2 dienos ar dar vėliau.

Vienų įmonių darbuotojai aiškina, kad apie šią prievolę darbdaviai juos informavo likus paskutinėmis dienomis iki termino, kita vertus, ne paslaptis, kad nemaža dalis darbuotojų uždelsė patys, viską palikdami paskutinei minutei.

Todėl pasigirdo būgštavimų, kad darbdaviai tuoj pat gali juos bent laikinai nušalinti nuo darbo šitaip siekdami išvengti baudos, o ji už nesitestavusius darbuotojus verslui gali kainuoti nuo 1.500 iki 6.000 Eur.

Kol kas situacija nėra be išeities – Julijanas Gališanskis, Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) spaudos tarnybos vyriausiasis specialistas, VŽ informavo, kad „tų sričių darbuotojai, kuriems nuo pirmadienio įsigalioja būtinasis testavimas, pirmuosius tyrimo rezultatus turi pateikti per 7-10 dienų nuo šiandienos ir vėliau kartoti tyrimus reguliariai, kas 7-10 dienų. Todėl artimiausias 10 dienų nieko nušalinti nuo darbo nereikia, darbuotojai gali registruotis testavimui ir kitos savaitės pradžioje“. Be to, pasak jo, atsižvelgiant į gyventojų srautus, bus atitinkamai koreguojami ir testavimo pajėgumai.

Tik atrodo, kad nemokamo testatavimo „rojus“ netrukus užvers vartus: Arūnas Dulkys, sveikatos apsaugos ministras, vakar pranešė, kad valstybė galimybių pasui reikalingo testo nebekompensuos. Tai, anot ministro, – „tik dienų klausimas“.

Be to, svarstoma galimybių pasą palikti tik persirgusiems arba pasiskiepijusiems asmenims, nes, pasak premjerės patarėjos sveikatos apsaugos klausimais Živilės Gudlevičienės, testas yra „vienkartinis dalykas“.

Sričių, kuriose nesiskiepiję darbuotojai privalės pastoviai testuotis, lauks dar viena naujovė: A. Dulkio teigimu, rudenį turėtų būti priimti sprendimai, jog už privalomąjį periodinį testavimąsi susimokėtų darbdavys ar pats darbuotojas. Mokesčių mokėtojai už juos skiepų vengiančius asmenis nebemokės — ir kodėl turėtų?

Be to, bus pripažįstami tik molekuliniai (PGR) testai. Taip pat artimiausiu metu planuojama plėsti sąrašą specialybių, kurioms toks testavimas taptų būtinas.

Negana to, nuo rudens skiepijimas tam tikrų profesijų žmonėms gali tapti privalomas.

Pasak A. Dulkio, pirmiausia tokie reikalavimai būtų taikomi medikams, socialinės globos įstaigų darbuotojams.

Svarstomi ir nauji ribojimai, kurių įvedimą planuojama sieti su ligoninėse gydomų žmonių skaičiumi. Jei tokių žmonių bus daugiau nei 300, prasidės „per didelė sveikatos apsaugos sistemos apkrova“. Šiuo metu, Statistikos departamento duomenimis, ligoninėse gydoma apie 90 pacientų.

„Negalime grįžti į situaciją, kai dėl ribojimų dalis žmonių netenka įprastų sveikatos priežiūros paslaugų“, – aiškino SAM vadovas.

Ministro poziciją vakar sustiprino pacientus vienijančios organizacijos, pareiškusios, kad planinės paslaugos turi būti teikiamos tik paskiepytiems, persirgusiems arba turintiems neigiamą COVID-19 testo rezultatą. Beje, pastaroji nuostata galiotų tik asmenims, kurie atsisakė skiepytis ne dėl medicininių priežasčių. Jie už tyrimą turėtų sumokėti asmeninėmis lėšomis.

Aktyvėja ir piliečiai — socialiniuose tinkluose pasigirsta vis daugiau raginimų išrašyti sąskaitas už COVID-19 gydymą asmenims, kurie nesiskiepijo, nors turėjo tokią galimybę.

Paklaustas, ar ekstremalioji situacija bus keičiama į karantiną, sveikatos apsaugos ministras teigė, jog griežtinimai įvedami bus tokiu režimu, koks bus teisiškai jiems reikalingas.

„Jei reikės karantino režimo, jis bus padarytas“, – dėstė ministras.

Ko gero, net ir neverta eilinį kartą priminti, kad testavimas neapsaugo nuo COVID-19 ligos — efektyviausias būdas nuo jos apsisaugoti yra vakcinacija. Verslininkai tikisi, kad jei darbuotojams teks periodiškai kas kelias dienas testuotis ir dar patiems susimokėti už tai, gal jie pagaliau susipras, kad kur kas paprasčiau yra pasiskiepyti.

VŽ nuomone, atrodo, kad Vyriausybė pagaliau imasi išties ryžtingų priemonių, kad suvaldytų koronaviruso bei naujos jo atmainos plitimą ir atėjus rudeniui nereikėtų patirti pernykščio scenarijaus.

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) - redakcijos nuostatas atspindintis, jos vardu parašytas, neretai nenurodant konkretaus autoriaus, rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius nors įvykius, paaiškėjusius faktus, tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai vienoda visiems leidinio redakciniams straipsniams apimtis, glaustas minčių dėstymas, tezių pobūdžio argumentacija, naudojami publicistinės retorikos elementai. Įprasta pateikti išvadas, apibendrinimus, atspindinčius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos enciklopedija

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose