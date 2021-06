Skaidrumo paieškos

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Liepos 2 d. Lietuvoje laukiama Europos Komisijos (EK) pirmininkės Ursulos von der Leyen. Ji nuo birželio vidurio lankosi ES sostinėse, kur pasirašo sutartis dėl nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo stiprinimo planų (RRF) finansavimo. Iki šiol Lietuva, palyginti su kitomis Bendrijos valstybėmis, toli gražu neblizga pagal RRF skaidrumą – neatskleidžiama, kam bus panaudoti 2,2 mlrd. Eur. Finansų ministerija tikina taisanti padėtį ir tikisi kilstelėti Lietuvą arčiau skaidrumo švieslentės lyderių.

Lietuvos Vyriausybė patvirtino ir EK pateikė nacionalinį RRF planą gegužės viduryje.

Birželio 21 d. paskelbtoje RRF lėšų panaudojimo atskleidimo švieslentėje Lietuva surinko tik vieną balą iš šešių galimų (16% iš 100), už įsipareigojimą viešinti informaciją apie plano vykdymą. Geriausiai įvertintos šalys – Švedija ir Rumunija – surinko po keturis balus. Prasčiau už Lietuvą atrodo septynios šalys: Austrija, Danija, Kroatija, Lenkija, Slovakija, Slovėnija, Vokietija. Jos kol kas nenumatė jokių atskaitingumo rodiklių savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose.

Finansų ministerija (FM) žada proveržį ir tikina VŽ: Lietuva, viešindama nacionalinį RRF planą „Naujos kartos Lietuva“, dabar planuoja įgyvendinti bent 5 iš 6 „Open Procurement EU Coalition“ ataskaitoje vertintų skaidrumo kriterijų: lėšų panaudojimo pažangos skelbimo, duomenų atvėrimo, informacijos skelbimo vienoje interneto svetainėje, Europos Komisijos ir audito ataskaitų viešinimo. Ministerija tikisi, kad tai leis Lietuvai pakilti į sąrašo viršų.

Minėtos koalicijos, kuriai priklauso ir „Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS), tikslas – skatinti sąžiningą, atvirą ir efektyvų viešųjų pirkimų įgyvendinimą.

Sergejus Muravjovas, TILS vadovas, teigiamai vertina tai, kad FM žada atskleisti daugiau informacijos apie „Lietuvą pasiekiančius milijardus“. Pasak jo, RRF pinigai ir jų panaudojimas gali tapti geruoju pavyzdžiu, jei jie bus panaudoti kaip įmanoma skaidriau ir tvariau.

Duomenis viešam naudojimui ministerija planuoja pateikti naujoje centralizuotoje ES investicijų svetainėje – ten atveriant projektų vykdytojų duomenis, numatyta skelbti projekto vykdytojo pavadinimą, viešųjų pirkimų atveju – pirkimo sutarties vykdytojo pavadinimą, bendrą projekto vertę, konkretaus finansavimo šaltinio pavadinimą ir dydį, RRF plano lėšų panaudojimo spartą, rezultatus bei kitus duomenis.

Ministerija taip pat yra numačiusi kasmetinius RRF plano įgyvendinimo pažangos visuomenės informavimo renginius, be to, du kartus per metus žadama rengti ir viešai skelbti RRF plano įgyvendinimo pažangos ataskaitas.

VŽ primena: ES pandemijos ekonominiam ir socialiniam poveikiui sušvelninti Bendrijos šalims skirs iki 672,5 mlrd. Eur subsidijų ir paskolų, iš kurių Lietuvai 2021–2026 m. turėtų atitekti 2,2 mlrd. Eur subsidijų.

VŽ nuomone, gaunant tokią didžiulę paramos sumą, skaidrumas ir viešumas kaip niekad svarbūs. Piliečiai turėtų žinoti, kas gaus paramą – tam turėtų būti sukurta aiški ir išsami informavimo sistema, idant būtų tinkamai atskleista informacija apie nacionalinio RRF plano skirstomas lėšas. S. Muravjovas pabrėžia, kad labai svarbu turėti ir įmonių – naudos gavėjų registrą: tam, kad aktyvūs piliečiai, žiniasklaida galėtų analizuoti duomenis, juos sukryžminti, suprasti, kokios yra tendencijos ir kas „stovi už tų įmonių, juridinių asmenų“, kuriems keliauja ES ir mokesčių mokėtojų pinigai. Yra proga parodyti, kad mes galime viešuosius finansus tvarkyti pagal aukščiausius skaidrumo standartus.

