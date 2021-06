Dalis naštos nukristų nuo smulkiųjų pečių

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM), sekdama Estijos pavyzdžiu, siūlo naujovę – smulkiojo verslininko sąskaitą. Įdiegus šį modelį, individualia veikla užsiimantiems asmenims ir mažiausioms įmonėms išvis nereikėtų sukti galvos dėl mokesčių skaičiavimo, gaišti laiką bankiniams pervedimams, pildyti deklaracijas, apskaitos žurnalus – viskas būtų atlikta automatiškai. Ekspertai šį modelį giria, nes mažėtų verslo administracinė našta ir trauktųsi šešėlis. Smulkieji reiškia abejones ir rengiasi pateikti savo siūlymus.

Ieva Valeškaitė, ekonomikos ir inovacijų viceministrė, aiškina: smulkiojo verslininko sąskaita – tai modelis, kai verslininkas turi specialią sąskaitą banke, kurią nurodo savo klientams. Į ją gautos pajamos apmokestinamos nustatytu tarifu, mokesčiai automatiškai pervedami mokesčių administratoriui, o duomenys apie transakcijas patenka į deklaraciją. Analogiškai būtų ir su darbo užmokesčiu – jis būtų pervedamas darbuotojui į specialią sąskaitą, iš kurios mokesčiai būtų nuskaičiuojami automatiškai.

Tokios sąskaitos turėtų nemažai privalumų: tai ne tik patogus, laiką smulkiesiems taupantis bei su mokesčių mokėjimu susijusius administracinius kaštus mažinantis instrumentas, bet ir žingsnelis smulkiojo verslo sektoriaus šešėlio mažinimo link. Modelio iniciatoriai tiki: kai mokesčius mokėti patogu, pagunda būti šešėlyje mažesnė.

Tačiau į specializuotos sąskaitos projektą turėtų įsitraukti bankai, be to, jie turėtų sutikti pagrindines paslaugas teikti nemokamai ar už mažus įkainius. Be to, reikėtų priimti supaprastintą apskaitą numatančius teisės aktus.

Pernai smulkiojo verslininko sąskaitos galimybė buvo išanalizuota, įgyvendinant programos „Kurk Lietuvai“ projektą, į kurį įsitraukė ir Finansų ministerija, VMI, bankų atstovai. Projekte įvertinta, kad teoriškai smulkiojo verslininko sąskaita galėtų naudotis apie 160.000 asmenų, užsiimančių individualia veikla pagal pažymą. 2020 m. tai sudarė apie 12% visų užimtųjų, ir tūkstančiai asmenų, dirbančių su verslo liudijimais. Taip pat labai smulkios įmonės ir darbuotojų turintys individualią veiklą pagal pažymą vykdantys asmenys – tokių verslo subjektų 2020 m. buvo apie 85.000.

Projekto autoriai įvardija, kad vienas savarankiškai dirbantis asmuo VMI administruojamiems mokesčiams, „Sodros“ ir privalomojo draudimo įmokoms sumokėti per metus sugaišta apie 18,5 valandos, o visi Lietuvos savarankiškai dirbantieji – apie 4,3 mln. valandų.

„Padarę savarankiškai dirbančių asmenų apklausą, kiek valandų jie sugaišta vesti apskaitos žurnalą, rašyti sąskaitas faktūras, sumokėti mokesčius, apskaičiavome šių asmenų per valandą sukuriamą pridėtinę vertę ir preliminariai įvertinome, kad dėl to šalies ekonomika per metus netenka 35,1 mln. Eur“, – aiškina Eglė Čeponytė, tuometinė „Kurk Lietuvai“ programos projektų vadovė, mokesčių ekspertė.

Bandomasis verslininko sąskaitos modelis yra išbandomas Estijoje, bendradarbiaujant su privačiu LHV interneto banku, panaši schema taikoma ir Lenkijoje.

Smulkieji verslininkai į EIM iniciatyvą žvelgia atsargiai ir kol kas optimizmu netrykšta, pasak jų – modelis netobulas.

„Būtų tikrai blogai, jei visiems, užsiimantiems individualia veikla, būtų įvesta prievolė naudotis smulkaus verslininko sąskaita. Tai galėtų būti nebent laisvai pasirenkama galimybė tiems, kurie to nori“, – sako Zita Sorokienė, Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos vadovė.

Anot jos, iš pirmo žvilgsnio, verslininkui dirbti su tokia specializuota sąskaita būtų paprasčiau – nereikėtų vesti buhalterijos, rašyti sąskaitų, pervesti mokesčių. Tačiau įžvelgiama ir daug nežinomųjų: verslininkui reikės atsidaryti sąskaitą banke, per banką eis atsiskaitymai, reikės dirbti su kortelių skaitytuvais.

„Mokesčiai bankui už šias paslaugas gali būti dideli. Be to, didžioji dalis smulkaus verslo yra kaimuose ir miesteliuose, kur žmonės atsiskaito beveik vien grynaisiais pinigais – o ką su jais reikėtų daryti?“ – svarsto Z. Sorokienė.

VŽ nuomone, už idėją smulkiajam verslui palengvinti administracinę naštą ministerijai galima rašyti gerą pažymį. Kaip, beje, ir mėginimą nors kiek apkarpyti šešėlio sparnus šiame sektoriuje. Tačiau reikėtų įsiklausyti ir į verslininkų nuomonę — prieš priimant sprendimą derėtų atidžiai įvertinti, kokią naudą specializuotos sąskaitos įdiegimas duotų verslui.

