Belskite, gal bus atidaryta

Galimybių pasas kitą savaitę daliai žmonių turėtų praverti karantininius vartus į daugmaž normalesnį gyvenimą. Tačiau stebint, kaip vakar strigo visuotinė elektroninė registravimo sistema skiepams nuo COVID-19 bei e. sveikata, kur gyventojai galėtų pasitikrinti duomenis apie save, gęsta viltis, kad ir tokio paso „premjera“ bus sklandi, juolab kad jo kodą reikės vis atnaujinti – ne rečiau nei kas 7 dienas. Kad ir kiek kainuotų elektroninės sistemos, kad ir kas jas kurtų – kokybė didesnės pažangos nerodo.

Apie visuotinę elektroninę registravimo sistemą skiepams nuo COVID-19 buvo kalbama ne vieną savaitę. Vakar ji pagaliau startavo – ir tuoj pat suklupo.

Sveikatos apsaugos ministro patarėja Asta Riukienė, pasitelkusi vaizdingą žodyną, situaciją palygino su kamščiu – esą jis buvo „lygiai toks pats kaip ir gatvėje, vedančioje į greitkelį“.

Bet užsikimšo ne tik „gatvė“ – negalintys pasinaudoti užlūžusia elektronine registravimo sistema, čiupo į rankas telefonus, todėl milžiniškas apkrovas patyrusi karštoji koronaviruso linija išties įkaito iki raudonumo: norintiems registruotis 1808 telefonu teko „pakabėti ant laido“ ir pusvalandį.

Nerijus Mikelionis, Kauno greitosios medicinos stoties, koordinuojančios karštosios linijos darbą, vadovas, pirmadienį priešpiet teigė, kad apkrovimas per sekundę buvo nuo 250 iki 400 skambinančiųjų.

„Sistema nėra nauja, joje įdiegtas tik papildomas modulis. Jei ji sutriktų trumpam – tiekėjas pasiruošęs pašalinti nesklandumus. Jei sistemos būtų neįmanoma atstatyti veiklai – yra numatyta alternatyva“, – sakė ministro atstovė.

Visuotinės registravimo sistemos paslaugą teikia bendrovė „Tarptautinė skubios medicinos akademija“, papildomo modulio kaina – 450.000 Eur.

Neveikianti elektroninė sistema „ant ledo“ paliko ne tik norinčius skiepams užsiregistruoti piliečius. VŽ duomenimis, kai kuriems žmonėms, užsiregistravusiems anksčiau ir vakar atvykusiems skiepytis į Vilniaus savivaldybės pastatą, teko kulniuoti namo nieko nepešus — viskas dėl tos pačios užlūžusios sistemos. Skiepas jiems pažadėtas šiandien – nesvarbu, kad ne visi žmonės gali staigiai pakeisti planus, atsiprašyti iš darbo, galbūt net atvykti iš kitų miestų...

Belaukiant žadėtojo „išganingo“ galimybių paso kol kas taip pat nėra ko džiūgauti. Štai Registrų centras (RC), nuo kitos savaitės Lietuvoje ruošiantis pradėti naudoti tokį pasą, vakar pasiūlė-paragino gyventojus e. sveikatoje pasitikrinti duomenis – ar šioje sistemoje yra suvesti duomenys apie buvusį susirgimą koronavirusu arba gautą skiepą nuo COVID-19.

Pasitikrinti mėginome – to padaryti irgi nepavyko: vėlyvą popietę keli mėginimai patyrė fiasko, nes sistema atkakliai atsakinėjo „įvyko sistemos klaida“.

Tikėkimės, kad iki kitos savaitės RC e. sveikatą sureguliuos. Nors, užplūdus dalinės laisvės panūdusiems piliečiams, sistema irgi gali užspringti.

„Skaičiuojame, kad birželio pradžioje, 7 dieną, bus apie pusantro milijono žmonių, kurie jau galės naudotis galimybių pasu be jokių testų ir tas skaičius auga kiekvieną savaitę“, – akcentavo vakar ekonomikos ir inovacijų viceministras Vincas Jurgutis.

Pusantro milijono žmonių, kurie kodą (vėlgi elektroninėje sistemoje) turės atnaujinti ne rečiau nei kas 7 dienas... Sistemos atsparumas jau garantuotas?

Beje, apie galimą visuotinio e. registravimo strigimą prasidėjus masinei vakcinacijai buvo kalbama prieš gerus porą mėnesių. Galbūt per tą laiką galima buvo geriau padirbėti, kad nebūtų nei sutrikimų, nei žmonių nusivylimų. Juolab jei, anot A. Riukienės, tai „tik papildomas modulis“.

VŽ nuomone, jei visa tai būtų pirmas kartas, gal ir galima būtų pasiteisinti „ypatingos skubos“, „ypatingos tvarkos“, galiausiai – „force majeure“ aplinkybėmis. Tačiau kaip Lietuvoje diegiamos ir veikia kai kurios e. sistemos jau sklando anekdotai.

Ne vieną dešimtmetį kurta e. sveikata, ilgametė strigimų čempionė, kainavusi dešimtis tūkstančių eurų, kartais prašoma būti palopoma, toli gražu ne pačių geriausių žodžių susilaukė užtrukęs ir šlubavęs Valstybinės mokesčių inspekcijos išmaniosios mokesčių administravimo sistemos „i.MAS“ diegimas ir jos normalios veiklos pradžia. Ką jau kalbėti apie kovo mėnesį iš rikiuotės išėjusias Lietuvos muitinės informacines sistemas ar apie sudėtingą, dažnai stringančią, iš dalies neveikiančią vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (GPAIS), į kurią buvo įlieta per 2,5 mln. Eur etc. Atrodo, kad viešojo sektoriaus IT ir toliau laikosi „ant garbės žodžio“. Nors suplaukia į tą katilą milijoninės sumos.

