Baimė ar šuolis atgal, į bebrų užtvankas?

„Ignitis grupės“ darbuotojų skatinimo opcionais programa, sukėlusi abejonių Seimo Biudžeto ir finansų komitetui ir jo vadovui, peržengė ir teismų slenksčius – čia su ieškiniu kreipėsi Vilniaus apygardos prokuratūra. Į procesą įtraukta ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). Finansų analitikai stebisi tokiu ažiotažu – jie nesupranta, kodėl valstybės valdomų akcinių bendrovių darbuotojai traktuojami kaip „raupsuotieji“. Teisininkai siūlo giliau pažvelgti į Akcinių bendrovių įstatymą, kurio nekorektiškas tekstas šioje „dramoje“ suvaidino ne paskutinį vaidmenį.

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) prieš savaitę bendru sutarimu nutarė siūlyti Energetikos ir Finansų ministerijoms kontroliuoti, kad valstybės valdomos bendrovės nepasirašytų naujų sutarčių dėl akcijų suteikimo, kol nebus išsklaidytos abejonės dėl priimtų sprendimų teisėtumo.

Tuomet Mykolas Majauskas, komiteto pirmininkas, užsiminė ir apie tai, kad Finansų ministerija, „Ignitis grupės“ (IG) akcininkė, gavo klausimų iš viešąjį interesą ginti suskubusios Vilniaus apygardos prokuratūros. Netrukus prokuratūra kreipėsi į teismą, kuris pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Darbuotojų ir vadovų skatinimo opcionais programos iki teismo sprendimo buvo sustabdytos.

IG vertinimu, darbuotojų ir vadovų skatinimas opcionų programomis, kaip sudėtine atlygio ir motyvavimo sistemų dalimi, yra modernus, geriausias tarptautines praktikas ir Lietuvos įstatymus atitinkantis procesas.

Bendrovės nuomone, įgyvendinant darbuotojų ir vadovų opcionų programas, nei viešasis interesas, nei teisės aktai nebuvo pažeisti.

M. Majauskas naujienų agentūrai BNS yra teigęs, kad prokuratūra tiria ir „Klaipėdos naftos“ (KN) darbuotojų skatinimo akcijomis politiką. Prokuratūros atstovai tuomet patvirtino gavę pareiškimą, tačiau tuo metu vertino jį, o ne bendrovę. Įmonė VŽ teigė, kad jokios oficialios informacijos apie prokuratūros dėmesį nėra sulaukusi.

KN teigė darbuotojus skatinanti dalį premijų už pasiekimus mokėdama akcijomis, bet akcijų opcionų sutarčių nei su vadovais, nei su darbuotojais nepasirašinėjanti.

BFK įžiebta kibirkštis, ant kojų sukėlusi atitinkamas instancijas ir toliau kaitinanti aistras, stebina ir finansų analitikus, ir teisininkus.

Pasak ekonomisto Mariaus Dubnikovo, skatinimo akcijomis praktika yra įprasta Vakaruose, taip pat privačiose Lietuvos įmonėse. Tai didina darbuotojų, ypač vadovų, lojalumą ir motyvuoja juos siekti rezultatų.

Jo teigimu, dabar procesas vyksta neteisingai, net kiek demonizuojant vadovus, kurie už savo darbą gauna įmonės akcijų.

„Aš labai tikiuosi, kad viešai bus išaiškinta visuomenei, kad tai nėra blogis, tiesiog tai turi būti daroma skaidriai ir galbūt tai bus tam tikras precedentas“, – sakė jis.

Todėl uždraudus opcionų programas biržoje kotiruojamoms valstybės įmonėms, į jas gali būti sunku privilioti aukšto lygio vadovų iš privataus sektoriaus.

„Bet ką gauname – pigi valdžia galiausiai daug kainuoja. Jei tas pats principas bus perkeltas į valstybines įmones, galime baigti tuo, kad neprikviesime specialistų“, – perspėja M. Dubnikovas.

Rytis Ambrazevičius, „Baltic Institute for Corporate Governance“ (BICG) prezidentas, aiškina, kad tokios skatinimo programos (kaip siekia IG) nėra naujovė. Tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje nuolat susiduriama su taip vadinama trumpalaikiškumo problema (angl. „short-terminism“). Akcininkai siekia ilgalaikių tikslų, kai įmonės vadovai mato tik vienų metų perspektyvą, nes jiems keliami metiniai tikslai. Be to, jų darbo trukmė vienoje įmonėje vis trumpėja.

„Taigi, reikia rasti būdą, kaip paskatinti vadovus siekti ilgalaikių įmonės tikslų, nes premijos už metinius rezultatus nėra tinkamas būdas. Todėl jau daug metų pasaulyje naudojamos įvairios pažangios skatinimo sistemos bendrovės akcijomis“, – aiškina R. Ambrazevičius.

Anot jo, Lietuvoje bendrovės neišradinėja dviračio, o to daryti ir nereikia, užtenka pasirinkti ir pritaikyti tai, kas jau sukurta.

Kiek keista, kad viso to nežino M. Majauskas, kurio CV puikuojasi „Barclay’s“ investicijų bankininko eilutė. Bet ir nežinant galima pasidomėti.

„Kriminalo“ neįžvelgia ir teisininkai, aiškindami, kad nei Akcinių bendrovių įstatymo formuluotė, nei kiti teisės aktai nenumato draudimo valstybės kontroliuojamoms bendrovėms skatinti savo darbuotojus akcijomis.

Keistu dvejopu akcinių bendrovių traktavimu įstatyme stebisi Vaidotas Rūkas, „INVL Asset Management“ investicijų valdymo departamento direktorius.

„Pačiam teko skaityti įstatymą ir pats nustebau, kaip Akcinių bendrovių įstatyme atsiranda kažkokia pastaba, kad tai – konkreti nuostata apie akcijų suteikimą – netaikoma toms įmonėms, kurias valdo valstybė, – stebisi jis. – Kodėl tų įmonių darbuotojai yra kažkokie raupsuotieji? Tai yra tokia pati akcinė bendrovė, tik jos akcijas valdo valstybė.“

Jis mano, kad „problema yra kitur – pažangiausių verslo valdymo praktikų nežinojime ir jų ilgalaikės naudos nesupratime. O kai ko nors nesupranti, ir atsiranda įvairios nepagrįstos baimės.“

VŽ nuomone, visa ši istorija geriausiu atveju taps nacionaline gerųjų įmonių valdysenos praktikų pamoka visai armijai valstybės institucijų: nuo STT ir prokuratūros iki „svarbiausios demokratiškai išrinktų atstovų institucijos“. Visi drauge susipažinsime su būdais skatinti įmonių vadovus siekti ilgalaikių, o ne tik metinių bendrovių tikslų. Galbūt netgi bus patobulintas Akcinių bendrovių įstatymas.

Tačiau kai kurie išsprūdę pasisakymai kelia įtarimų, kad siekiama valstybės valdomų bendrovių vadovus priversti paklusti politinei valdančiajai daugumai, kitaip tariant, užkrauti jiems prievolę užsitarnauti „valdančiosios daugumos pasitikėjimą“. O tai jau būtų milžiniškas šuolis atgal į bebrų užtvankų ir „valstybių valstybėje“ amžių.

