Idėjos, ardančios vienybę?

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Pastaruoju metu vis labiau įsiplieskianti diskusija dėl galimybių paso jau įtraukė ir svarbiausių šalies valdžios institucijų vadovus. Iki šiol vienybės dėl tokio paso būtinybės, galiojimo sąlygų ir sričių, kurias jis paliestų, nebūta — politologai net atkreipė dėmesį į nuomonių skirtumą, atsiradusį valdančiojoje koalicijoje. Vyriausybė šiandien savo posėdyje turėtų mėginti išrišti šį mazgą.

Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė, viena aktyviausių galimybių paso įvedimo šalininkių, vardija keturis šios iniciatyvos tikslus: suteikti gyventojams daugiau galimybių naudotis įvairiomis paslaugomis, sugrąžinti į veiklą verslą, plėsti testavimo apimtis jaunesnėse grupėse, kurios negali vakcinuotis, bei kontroliuoti patį viruso plitimą.

Galimybių pasas Lietuvoje turėtų pradėti veikti anksčiau nei planuojamas Europos Sąjungos žaliasis sertifikatas. Tai būtų virtualus dokumentas, kurį galėtų gauti žmonės, pasiskiepiję nuo koronaviruso, įgiję imunitetą (persirgę COVID-19) arba gavę neigiamą testo rezultatą. Kiekvienu atveju asmeniui būtų suteiktas unikalus QR kodas, kuris leistų patvirtinti apie turimą imunitetą, skelbia BNS.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos teigimu, toks pasas galėtų leisti teikti maitinimo paslaugas viduje, rengti didesnius renginius viduje ir lauke, laisvalaikio pramogas bei leistų paslaugų teikėjams rengti asmenines šventes, jei dalyvauja daugiau nei du namų ūkiai.

A. Armonaitė tikina, kad ji jaučia Vyriausybės ir premjerės Ingridos Šimonytės palaikymą galimybių paso idėjai ir tikisi jai galutinio pritarimo. Tiesa, ministrė priduria, kad diskutuojant su Sveikatos apsaugos ministerija dar „kyla niuansų“ dėl to, kaip bus plečiamas testavimas, kadangi norint užtikrinti lygias galimybes visiems, valstybė turi apmokėti testavimąsi dėl COVID-19 visiems, be to, testo rezultatus turi vertinti ir įvesti į e. sveikatos sistemą ne bet kas, o sveikatos priežiūros specialistai.

Šiuo metu siūloma, kad galimybių pase neigiamas testo rezultatas galiotų parą, tačiau neatmetama galimybė, kad, gerėjant situacijai, tvarka galėtų būti pakeista.

Sveikatos apsaugos viceministrė Živilė Simonaitytė laidoje „LRT forumas“ teigė, kad galimybių pasas ir testavimo kaina yra „tokia maža“ lyginant su subsidijomis verslui, kad „tikrai verta eiti galimybių paso keliu, o ne papildomų išmokų“.

Tačiau Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, vienos valdančiosios koalicijos partijos lyderė, į valdžios idiliją kyštelėjo savotišką deguto šaukštą: ji pareiškė abejojanti dėl beveik parengto galimybių paso reikalingumo.

„Paaiškėjus, kad jau birželį ES gali turėti vadinamąjį imuniteto pasą, darosi akivaizdu, kad mums nebėra tikslo skubinti lietuviško atitikmens“, – savo feisbuko paskyroje nuomone dalijosi parlamento vadovė.

Pastabų dėl galimybių paso idėjos turi ir prezidentūra. Šalies vadovas Gitanas Nausėda teigė iš esmės teigiamai vertinantis tokio paso atsiradimą, tačiau reikėtų dar daug ką tobulinti.

Simonas Krėpšta, prezidento vyriausiasis patarėjas, patikslino – anot jo, vis dar trūksta aiškumo, kokias sritis galėtų apimti bei kokia apimtimi veikti šalyje minėtas dokumentas. Šalies vadovo patarėjas mano, kad pirmiausia galimybių pasas galėtų būti taikomas siauresnėse, kultūros ir sporto srityse, siekiant įsitikinti jo efektyvumu.

„Europinis žaliasis pasas yra labai konkretus, skirtas kelionėms, ir su labai konkrečiomis sąlygomis: pilnai paskiepyti, testuoti ir persirgę žmonės galėtų keliauti tarp ES šalių be jokių suvaržymų. Šalių vidiniai pasai gali būti labai skirtingi“, – „Žinių radijui“ antradienį teigė S. Krėpšta.

Pasak jo, matyt, svarbiausias dalykas būtų sutarti dėl paties objekto formos ir tuomet visos aplinkybės ir klausimai savaime išsispręstų.

Nuomonių skirtumas tarp Vyriausybės ir Seimo pirmininkės pradėjo purenti dirvą hipotezėms apie galimą valdančiosios koalicijos skilimą. Tiesa, politologai nėra tuo tikri – pasak jų, dėti taškus konflikto atomazgoje dar anksti, tačiau matyti, kad įtampos ir nesusikalbėjimų koalicijoje vis dėlto yra – ir pavyzdys su galimybių pasu nėra išimtis.

Šiandien savo galutinį žodį dėl galimybių paso (ne)reikalingumo rengiasi tarti ministrų kabinetas. Ko gero, dabar niekas šimtu procentų negalėtų įtikinti, kad tik jis yra teisus. Ir nenuostabu, juk pandemijos suvaldymo patirties dar neturi niekas.

Jei toks pasas išties, kaip žada A. Armonaitė, suteiks žmonėms daugiau galimybių naudotis įvairiomis paslaugomis, sugrąžins į veiklą verslą – kodėl gi jo neturėti? Juolab kad atsiradus bendram europiniam dokumentui, sistemas galima integruoti.

VŽ nuomone, diskutuojant apie galimybių pasą, kuris, beje, irgi būtų virtualus, galbūt tik pamirštama, kad įvairios elektroninės sistemos Lietuvoje vis dar turi savybę strigti. Štai Vilniuje pirmadienį užlūžo registracijos skiepams sistema, kai buvo pakviesti 45 plius grupės gyventojai – neatlaikė srauto. Kitos savivaldybės tokios sistemos išvis neturi, tad gyventojai kviečiami stoti į „gyvą eilę“.

Tad kol kas baisu net spėlioti, kas atsitiks bendrai sistemai, kai prasidės masinė vakcinacija. Ir kokie „siurprizai“ lydės virtualaus galimybių paso gimimą...

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) - redakcijos nuostatas atspindintis, jos vardu parašytas, neretai nenurodant konkretaus autoriaus, rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius nors įvykius, paaiškėjusius faktus, tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai vienoda visiems leidinio redakciniams straipsniams apimtis, glaustas minčių dėstymas, tezių pobūdžio argumentacija, naudojami publicistinės retorikos elementai. Įprasta pateikti išvadas, apibendrinimus, atspindinčius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos enciklopedija

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose