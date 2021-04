Kiek valstybės turi būti VVĮ?

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Šiandien ministrų kabinetas planuoja svarstyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) teikiamą atnaujintą valstybės valdomų įmonių (VVĮ) pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių planą. Jo tikslas – įvertinti kiekvienos VVĮ nuosavybės naudą, optimizuoti valstybės valdomų įmonių portfelį, numatyti įmonių pertvarkymą ir komercinę veiklą vykdančių bei su privačiu kapitalu konkuruojančių įmonių privatizavimą. Panašius tikslus buvo nusimačiusios ir kelios ankstesnės Vyriausybės.

Ingridos Šimonytės vadovaujama Vyriausybė nusiteikusi per artimiausius dvejus trejus metus pertvarkyti didesnę dalį VVĮ, tarp jų – Klaipėdos uostą, oro uostus, Automobilių kelių direkciją, Registrų centrą, „Regitrą“. Be to, į privatizuojamų įmonių sąrašą numatoma grąžinti kelias VVĮ, kurias buvusioji valdžia buvo nusprendusi apsaugoti nuo tokio likimo.

VVĮ pertvarka tarp prioritetinių darbų įvardyta ir pernai gruodį patvirtintoje Vyriausybės programoje, ir šiemet kovą ministrų kabineto priimtame įgyvendinimo priemonių plane.

„Šios įmonės turi turėti aiškius tikslus ir ambicijų uždirbti svarią grąžą valstybei, o jų veikla turi būti aiški ir skaidri. Tokia valstybės įmonių veikla taip pat prisideda prie verslui palankaus klimato kūrimo, o jis būtinas norint į Lietuvą pritraukti daugiau užsienio investuotojų“, – tvirtina Aušrinė Armonaitė, ekonomikos ir inovacijų ministrė. Ji teigia, kad VVĮ neturi konkuruoti su privačiu verslu.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertų rekomendacijose nurodoma, kad pagal VVĮ grąžą valstybei Lietuva dar gerokai atsilieka nuo EBPO vidurkio. Be to, VVĮ kartais konkuruoja su privačiomis bendrovėmis, todėl VVĮ veiklos optimizavimas turėtų vykti pirmiausia jas pertvarkant, reorganizuojant, privatizuojant ar likviduojant.

Pasak EBPO ekspertų, Lietuvoje VVĮ mastas yra per didelis ir yra vienas didžiausių organizacijoje, todėl reikia aiškios strategijos, kuri pagrįstų valstybės nuosavybės reikalingumą tokiose įmonėse.

Ministerijos plane siūloma valstybės įmones, vykdančias komercinę veiklą, pertvarkyti į valstybės valdomas bendroves. Ilgainiui bus siekiama visiškai atsisakyti valstybės įmonės teisinės formos, tokios įmonės taptų akcinėmis bendrovėmis, viešosiomis įstaigomis ir pan.

Manoma, kad tai leistų pagerinti jų valdymą ir pasiekti geresnių finansinių rezultatų bei generuoti didesnę grąžą valstybei. Valstybės įmonės, vykdančios ne komercinę, o viešųjų paslaugų ir viešojo administravimo veiklą bei atitinkančios visus biudžetinei įstaigai būdingus veiklos požymius, būtų pertvarkytos į biudžetines įstaigas. Tai užtikrintų valstybės lėšų naudojimo skaidrumą.

EIM įvardija dar vieną svarbų aspektą – kapitalo rinkos plėtrą: optimizuojant įmonių veiklą, atsiveria galimybės dalį joms reikalingų lėšų pritraukti iš kapitalo rinkų.

„Tad jeigu į vertybinių popierių biržą būtų įtraukta daugiau valstybės valdomų įmonių vertybinių popierių, pastebimai padidėtų rinkos kapitalizacija, išaugtų rinkos likvidumas, todėl ji taptų patrauklesnė ir vietos, ir užsienio investuotojams“, — rašoma ministerijos pranešime. Beje, apie tai metų metais kalbėjo ekonomistai, tą ne kartą akcentavo ir VŽ.

Siūloma beveik porai metų atidėti stambiausių transporto sektoriaus VVĮ pertvarkymą. Valstybės įmonių „Oro navigacija“, Lietuvos oro uostų, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ir Vidaus vandens kelių direkcijos pertvarkymo į akcines bendroves terminas perkeliamas į 2022 m. gruodį, nors pagal ankstesnės valdžios skelbtus planus turėjo būti įgyvendintas iki š. m. sausio. Tačiau buvusioji Vyriausybė ilgai diskutavo, o atitinkamų įstatymų pataisų Seimui taip ir nepateikė. Tuo turės užsiimti dabartiniai valdantieji.

Be to, Vyriausybė žada peržiūrėti buvusios valdžios sprendimus ir grąžinti į privatizuojamų VVĮ sąrašą kai kurias įmones: AB „Problematika“, sprogdinimo bei griovimo darbus atliekančią bendrovę „Detonas“.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 49 VVĮ – žadama palaipsniui jų skaičių mažinti, jų priežiūrą koncentruojant keliose ministerijose. Pasak ministrės, ateityje daugiau dėmesio turi būti skiriama VVĮ veiklos rodikliams, kurie turės atitikti joms iškeltus tikslus. Tikslai turėtų apimti ne tik kapitalo kainos kriterijus, bet ir dividendus bei kitus finansinius rodiklius.

Pastaraisiais metais VVĮ buvo keliami menkai ambicingi planai, kapitalo grąža tūnojo rekordinėse žemumose, į valstybės biudžetą būdavo atseikėjama gana menkos dividendų sumos.

VVĮ pertvarką planavo (ar bent deklaravo) ne viena Vyriausybė – buvo pažadų imtis skaidraus valdymo, paskatinti siekti didesnės grąžos valstybei ir kt. Tačiau dešimtmečiais vyravusi „tvarka“ taip ir liko nepajudinta.

Šį pavasarį tai dar kartą konstatavo Valstybės kontrolė – jos auditas atskleidė, kad valstybė ir savivaldybės ne visada užtikrina, kad jų įmonių ir viešųjų įstaigų veikla būtų pagrįsta gerojo valdymo principais, skaidri ir orientuota į tikslų pasiekimą. Didžioji dalis savivaldybių įmonių savo steigėjoms skiria mažiau dividendų nei galėtų.

VŽ norėtų priminti: ryžtas yra gerai, tačiau vien tik „planuoti“ pertvarką ar surašyti tikslus negana. Kaip ir manyti, kad „dar yra laiko“. Esminių permainų reikėtų imtis neatidėliojant – jei tik tam iš tiesų yra politinės valios. Nes, kaip rodo istorija, dauguma reformų valdymo pusiaukelėje dažniausiai kažkur „pasimesdavo“, o artėjantys rinkimai „nepatogias“ permainas tiesiog nugramzdindavo užmarštin.

