Dovana, tik sunešiojus geležines kurpes

Europos Sąjungos šalims praėjusių metų vasarą pasiekus politinį susitarimą sukurti beprecedentį 750 mlrd. Eur fondą nuo pandemijos nukentėjusioms ekonomikoms gaivinti, Lietuvos valdžia, net nelaukdama detalesnių instrukcijų, entuziastingai ėmė raginti verslus nepramiegoti europietiškos manos.

Skubėti vertė Seimo rinkimai, tad politikai vertėsi kūliu, kuris pirmasis praneš gerąją žinią piliečiams: siekiant pertvarkyti Lietuvą ir sustiprinti jos ekonomiką per šešerius metus bus įlieta 2,225 mlrd. Eur investicijų iš vadinamojo Europos atsigavimo ir atsparumo didinimo fondo (angl. „Recovery and Recilience Facility“, RRF).

Kas jau kas, bet politikai tikrai žino ne kartą išmintą kelią į rinkėjų širdis – per pinigus. O čia dar tokia, su daugybe nulių, galima sakyti iš dangaus nukritusi galimybė – taip, žiūrėk, galima ir perrinkimo stebuklą nusipirkti. Komunikacijos specialistai greitai sugalvojo jam ir puikų rinkodarinį pavadinimą „Ateities ekonomikos DNR planas“.

Agitacija nepraėjo veltui – galimybės pasitaškyti menamų milijardinių eurų pursluose, kurių, atrodė, turėtų užtekti viskam, ko širdis geidžia, panoro gausus būrys pretendentų – pateikta apie 1.300 projektų, kurių didesnė dalis, kaip paaiškėjo vėliau, savo esme, deja, nedaug tenutolo nuo liūdnai pagarsėjusios visuotinės šalies trinkelizacijos idėjos.

Ironiška, bet DNR planas tapo nueinančios valdžios gulbės giesme, o naujajai, sulaukus RRF įgyvendinimo plano gairių, vėliau teko jį dekonstruoti ir ceitnoto sąlygomis kurti savąjį planą „Naujos kartos Lietuva“.

Verslo organizacijos teigiamai įvertino tokį sprendimą ir pasidžiaugė, kad buvo įsiklausyta į jų kritiką. Nors visos priemonės yra peržiūrėtos iš esmės ir gana principingai, vis dėlto verslininkai pasigedo sisteminių sprendimų.

Įvertinus ankstesnių laikotarpių Bendrijos lėšų nelabai ūkiško, švelniai tariant, „įsisavinimo“ patirtis, ES didžiųjų valstybių-donorių iniciatyva nuspręsta, kad RRF lėšos negali būti naudojamos einamosioms šalių ekonomikų problemoms spręsti.

Būtent šio aspekto pastarosiomis dienomis sąmoningai ar nesąmoningai kai kas stengiasi nepastebėti. Kažkas plane neranda nevyriausybinių organizacijų paminėjimo, kažkas nusivylė neradęs konkrečių sumų savivaldybių vandenvalos įrengimams, dar kitiems pasirodė, kad savivaldybės apskritai per retai minimos, o kažkam pasirodė per mažai rūpesčio privačiu verslu ir per daug viešojo sektoriaus transformavimui. Kiek žmonių, tiek nuomonių.

Turime suprasti, kad šį kartą Lietuvai yra pasiūlyta negrąžinama kelių milijardų eurų subsidija investicijoms į tai, ko rezultatas turėtų būti apčiuopiami pokyčiai pasirinktose strateginėse kryptyse. Pokyčiai, kurie stiprintų šalies ekonomiką, didintų jos lankstumą ir atsparumą galimoms ateities negandoms, o tai užtikrintų vienodai geras sąlygas ilgalaikėje perspektyvoje visiems socialiniams partneriams.

Todėl keistai skambėjo iš aukštų rūmų kritika plano rengėjams, kad skiriama per daug dėmesio labiausiai per pastaruosius dešimtmečius nugyvento viešojo sektoriaus transformavimui, nes nesusitvarkę šioje srityje galime užmiršti bet kokias pasakas apie šiuolaikišką arba, kaip jau kuris laikas moderniai vadinamą, gerovės valstybę. Mokytojas, darbininkas, bet kokio stambumo verslininkas, eilinis savivaldybės klientas ne nemirktelėjęs pasakys, kad prastos kokybės viešosios paslaugos yra pavojingiausias Lietuvos vėžys.

Didžiausia plano „Naujos kartos Lietuva“ kūrėjų galvasopė buvo ne idėjų stoka, ne tai, ką paminėti ar ko neminėti plane, bet kur surasti valstybiniame sektoriuje žmonių, kompetentingų ir motyvuotų įgyvendinti pokyčius. Archajiškas valstybės tarnybos įstatymas pirmiausia neleidžia atleisti netinkamus darbuotojus, o paskui ir samdyti aukštos kvalifikacijos šalies ar užsienio specialistus už tinkamą atlygį.

30 metų kiekviena iš 17 vyriausybių taip nuoširdžiai „tobulino“ valstybės valdymą, kad šiandien turime tokią painią daugiapakopę valdymo sistemą, kurioje tikrai paskęs net ir tokia romantiška prezidento gerovės valstybės iniciatyva.

Jeigu mes sutariame (kas prieštarautų?) ir pritariame Europos Komisijos iniciatyvai pasinaudoti RRF lėšomis pokyčius kuriančioms INVESTICIJOMS – pirmiausia ir galvokime apie viešojo valdymo kokybę, sveikatos sistemą, mokymo kokybę ir inovacijas. Ar ne čia prasideda permainos ir regioninės atskirties fronte, kurį taip mėgsta eksploatuoti įvairaus kalibro vietiniai ir nacionaliniai politikai?

Pasitelkiant verslo patirtį, norėtųsi priminti, kad investicijas, kurioms nėra tinkamai pritaikyta įmonės valdymo struktūra, verslininkai nedvejodami vadintų labai rizikingomis, o bankai tokioms niekada neskirtų kreditų.

Ar ne todėl patyrę eurobiurokratai, atsižvelgdami į praeities klaidas, kai šalys narės, užuot stiprinusios savo ekonomikas, entuziastingai klojo trinkelėmis aikštes ne tik prie administracinių pastatų, bet ir apsukresnių veikėjų asmeninių namelių, šį kartą su milijardine dovana įteikė ir „geležines kurpes“, t. y. iškėlė kai kurių sąlygų. Pavyzdžiui, 37% sumos skirti vadinamojo žaliojo kurso projektams, 20% – skaitmenizacijai bei pagaliau įgyvendinti anksčiau teiktas rekomendacijas ūkiui susitvarkyti.

VŽ nuomone, kas moka skaityti savo galva, supras, kad 2,2 mlrd. Eur nėra paskutiniai pinigai žemėje, o ambicingo plano „Naujos kartos Lietuva“ procentuose įžvelgs ir milijonines investicijas administracinių bei gyvenamųjų pastatų renovacijai, ir atsinaujinančiai energetikai, ir skaitmeninėms viešojo bei privataus sektorių transformacijoms, tradicinio bei sumanios specializacijos verslų greitintuvą aukštos pridėtinės vertės produktų ar paslaugų link ir dar daug kitų galimybių.

Geroji žinia verslams – kad ir kurie projektai atsidurtų prioritetinių sąraše, pinigai galiausiai nusės bendrovių sąskaitose per viešuosius pirkimus, kuriems, beje, irgi reikia rimtų pokyčių.

