K. Lisauskas. Kodėl Vyriausybei reikėtų vadovautis šaltu protu?

Vieni metai su pandemija neišvengiamai lėmė naujų diskusijų Lietuvoje ir Europoje – kaip valstybėms suvaldyti didėsiančius biudžeto deficitus ir paskatinti ekonomikų atsigavimą? Pirmiausiai, visų akys nukrypo į mokesčius.

Ne išimtis ir Lietuva: jau nuo gruodžio matome aktyvias diskusijas dėl mokesčių keitimo. Akivaizdu, kad Lietuvai kaip ir kitoms valstybėms reikės valdyti didėsiantį biudžeto deficitą – dėl pandemijos biudžeto pajamos neišvengiamai mažės. Paprastai tokioje situacijoje agresyvėja mokesčių administratoriaus veiksmai, patikrinimai. Tikėtina, ir patys įstatymai gali būti keičiami, nors diskusijos dėl jų keitimo kol kas vyksta aptakiai.

Kokios rizikos, keičiantis mokesčių aplinkai, kyla verslui ir kokių klaidų reikėtų vengti naujajai Vyriausybei?

Teisingumo principai

Ne pirmas Seimas, ir ne pirma premjero komanda suformuoja Mokesčių grupes siekiant naikinti „gyvulių ūkius“. Šiuo atveju labai gaila, bet viskas dažniausiai baigiasi tuo, kad procese galiausiai laimi siauri politiniai interesai – šioje vietoje reikėtų klausti, ar nebus „kaip visada“? Tokią baigtį jau ne kartą matėme: pradžioje skelbti planai keičiami, galiausiai mokesčiai padidinami toms interesų grupėms, kurių balsas skamba tyliausiai. O tos, kurių balsas girdimas labiausiai ar kurios „važinėja traktoriais“, sugeba ne tik išlaikyti dažnai nepagristas lengvatas, bet kartais – ir pasididinti.

Finansų ministerija dar sausio pradžioje informavo apie buriamą mokesčių darbo grupę ir pakvietė visuomenę telktis bei pateikti konkrečius pasiūlymus dėl mokesčių lengvatų peržiūros. Sulaukta didelio visuomenės susidomėjimo – gauta daugiau nei 200 pasiūlymų. Šioje situacijose Vyriausybei galima būtų palinkėti neklausyti garsiausiai „rėkiančių“, o vadovautis šaltu protu ir ekonomine logika bei teisingumo principais.

Pokyčių ir neužtikrintumo banga

Lietuva šiuo atveju nėra išskirtinė. Pasaulis šiuo metu kovoja su pandemijos padariniais ir investuotojai raginami skirti atitinkamą dėmesį tiek atsigavimo galimybėms, tiek galimiems mokesčių pokyčiams.

Naujausias EY Mokesčių ir ginčų tyrimas, kuriame paskutinį praėjusį metų ketvirtį apklausti 1.265 mokesčių ir finansų vadovai, atskleidė, kad dauguma (53%) verslo atstovų dėl pandemijos prognozuoja didesnę mokestinę naštą. Pokyčių laukiama per artimiausius trejus metus.

Apžvalgos duomenimis, beveik trečdalis (28%) verslininkų artimiausiu metu tikisi papildomų mokestinių patikrinimų, kaip panaudotos kompensacijos ar verslo parama kovai su pandemija. Panašu, kad to galime laukti ir Lietuvoje. Valstybinė mokesčių inspekcija jau įvardijo prioritetines kryptis ir akivaizdu, kad į administratoriaus akiratį pateks pasinaudoję valstybės parama, o aktyvesnio įmonių tikrinimo turbūt galima tikėtis jau kelių mėnesių laikotarpyje.

Besikeičianti mokesčių aplinka

Pagrindiniai verslą neraminantys klausimai mokesčių srityje šiandien yra pandemija, sandorių mokesčiai ir mokesčių administratorių ėjimas į skaitmeninę erdvę, atskleidė EY tyrimas. 66% vadovų pasaulinėje apklausoje teigė labiau besidomėję mokesčių klausimais – kaip geriau valdyti mokesčių rizikas ir sekti besikeičiančią mokesčių aplinką.

Svarbu pastebėti, kad įmonių vadovai, ypač sekant pokyčius mokesčių srityje, dažnai skendi nežinioje, o Lietuva šiuo atžvilgiu ypač atsilieka – bendraudami su verslo vadovais Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse matome, kad dar labai nedaug įmonių turi Mokesčių skyrius, Lietuvos bendrovės atsilieka pagal mokesčių vadovų įtraukimą į valdybų, vadovų lygmenį, o Mokesčių direktoriaus bet kurioje didesnėje Lietuvos įmonėje reikėtų su žiburiu ieškoti.

Tad sekančių mokesčių aplinkos pokyčius vadovų lygmenyje yra nedaug, ir tik dalis verslininkų Lietuvoje yra girdėję apie tarptautinius pasikeitimus, tarkim, tarptautines dvigubo apmokestinimo sutartis ar reikalavimus pranešti apie verslo pokyčius, turinčius mokesčių planavimo požymių. Tuo tarpu mokesčių administratorių pajėgumai didėja, ypač skaitmeninėje erdvėje – tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje. Didėja reikalavimai realiu laiku teikti informaciją. Viena vertus – tai išlaidos, kita vertus – atsiranda reikalavimai prisitaikyti.

Verslo atstovus, ypač laukiant pokyčių pandemijos akivaizdoje, šioje vietoje galima būtų paraginti aktyviau domėtis mokestine aplinka.

Ko tikėtis Lietuvoje?

Vertinant galimus pokyčius mokestinėje aplinkoje, Lietuvoje galima tikėtis didesnių tiesioginių mokesčių. Pasauliniu mastu tendencijos panašios – EY Mokesčių ir ginčų tyrimo duomenimis, didesnė dalis verslininkų prognozuoja didesnius tiesioginius (51%) ir mažesnė – netiesioginius (44 %) mokesčius.

To priežastis paprasta – netiesioginių mokesčių (akcizo, PVM) galimybės Lietuvoje yra „išsemtos“. Didinant akcizus, tai sukeltų naujų problemų, pavyzdžiui, kontrabandos augimą. Tai yra pastebėję ir Pasaulio banko ekspertai – PVM jau dabar sudaro didžiausią pajamų pyrago dalį, tad ir Pasaulio bankas yra pažymėjęs, kad šią dalį reikėtų mažinti. Be to, vartojimas Lietuvoje yra nusilpęs dėl pandemijos, nemaža dalis gyventojų yra „prastovose“. O tai reiškia, kad paieškos nukryps į tiesioginius mokesčius.

Pokyčiai priklausys nuo Seimo – o tarp siūlymų jau girdime progresyvesnį darbo santykių apmokestinimą ar didesnį kitų pajamų apmokestinimą. Tarp minimų galimybių – ir visuotinis nekilnojamojo turto mokestis ar „tikras“ automobilių ekologinis mokestis.

Mokesčių pakeitimus nagrinėjanti Finansų ministerijos darbo grupė pasiūlymus planuoja suformuluoti spalį. Tad didesnių pokyčių verslas gali laukti nebent kitąmet, bet reikia tikėtis, kad šaltas protas šįkart nugalės.

Komentaro autorius - Kęstutis Lisauskas, EY Mokesčių praktikos partneris Lietuvoje, Investuotojų forumo mokesčių darbo grupės vadovas bei Vyriausybės Mokesčių darbo grupės narys

