Pavėluotas bėgimas paskui ekonominę logiką

Diktatoriai nei sveiku protu, nei ekonomine logika nesivadovauja – tai įrodo ir Baltarusijos sprendimas savo naftos produktus gabenti nebe per Klaipėdos, o per Rusijos uostus. Neatmetama galimybė, kad iš paskos paseks ir birieji kroviniai. Dar praėjusių metų rugpjūtį Lietuva demonstravo olimpinę ramybę – nei uosto, nei tuometinės Susisiekimo ministerijos vadovybė netikėjo, kad baltarusiški kroviniai mūsų šalį aplenks, todėl apie alternatyvas kalbos ir nebuvo. O uosto ateities reikalai buvo „užmarinuoti“ penkeriems metams.

Aliaksandras Lukašenka, Baltarusijos autoritarinis vadovas, pernai rudenį pagrasino, jog jo šalis atsisakys naudotis Klaipėdos uostu, per kurį daugiausia išvežama kalio trąšos ir naftos produktų, dėl Lietuvos aktyviai teikiamos paramos Baltarusijos opozicijai.

Ir štai — Rusijos ir Baltarusijos transporto ministrai penktadienį pasirašė susitarimą, pagal kurį per trejus metus per Rusijos uostus būtų perkrauta 9,8 mln. t produktų.

Šis ne ekonominės, o politinės logikos padiktuotas sprendimas skaudžiausiai palies AB „Klaipėdos nafta“ (KN), kurios krovos sraute Baltarusijos naftos produktų eksportuotojos „Belaruskaja neftianaja kampanija“ (BNK) produkcija iki šiol sudarydavo apie ketvirtadalį.

Vasarį viso šio srauto neliko, o KN neslepia, kad bent jau šiemet nesitiki BNK produkcijos sugrįžimo.

KN sutinka, kad Baltarusijos ir Rusijos susitarimas darys neigiamą įtaką bendrovės rezultatams, tačiau ją neutralizuoti numatoma tęsiant „veiklų efektyvinimą, tobulinant procesus, diversifikuojant veiklas ir praradimus kompensuojant kitų paslaugų alternatyvomis bei kaštų taupymu“.

Baltarusiškų naftos produktų netektis palies ir dvi Susisiekimo ministerijai pavaldžias bendroves – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją (KVJUD) bei „Lietuvos geležinkelius“ (LG). Tačiau ir visam Klaipėdos uostui, ir LG būtų labai skausminga, jei Baltarusija į Rusijos uostus nukreiptų ir kitus savo krovinius, pirmiausia – koncerno „Belaruskalij“ gaminamas trąšas.

Artūras Drungilas, KVJUD direkcijos rinkodaros ir bendrųjų reikalų direktorius, VŽ yra pripažinęs, kad alternatyvos šiems kroviniams regione nėra.

„Jeigu rinkoje būtų alternatyvų, mes kartu su LG ir uosto įmonėmis jas jau būtume pavertę pajamomis Lietuvos valstybei“, – pernai rugpjūtį teigė jis.

Jis pripažįsta, kad rizika, jog neliks ir kitų baltarusiškų krovinių, nėra laužta iš piršto.

„Mes su uosto įmonėmis tuos dalykus sekame ir vertiname. Tikrai yra rizika, kad neliks trąšų, nes tikrai yra per kur jas išvežti ir be Klaipėdos“, — VŽ dėsto A. Drungilas.

Pasak jo, instrumentai, kuriais uostas gali daryti įtaką baltarusiškų krovinių srautui, yra infrastruktūra, paslaugų kokybė ir kainodara, bet „jei bus priimti politiniai sprendimai, ne mūsų gebėjimams bus juos kontroliuoti“. Norint, kad Klaipėdos uostas neatsidurtų senvagėje, būtina jo plėtra, nes dabartinės galimybės pritraukti naujų investuotojų išsemtos iki dugno.

Jis pasakoja, kad uostas baltarusiškų krovinių problemą identifikavo 2015 m. ir pradėjo naują uosto bendrąjį planą.

„Gaila, kad procesas užtruko penkerius metus ir tik praėjusių metų pabaigoje buvo patvirtintas. Dabar, kai turime jį patvirtintą, pradėjome ruoštis uosto teritorijos plėtrai. Nes šiuo metu visa uosto teritorija yra išnuomota ir dirbanti. Negalime priimti naujų klientų, kurie uoste dirbtų su kroviniais ir generuotų srautą. Galime priimti naujus krovinius, bet ne investuotojus“, – aiškina Klaipėdos uosto atstovas ir priduria: kroviniai uostą gali pasiekti dviem keliais – sausuma iš žemyninės dalies arba jūra. Tačiau sausuma atkeliaujančių krovinių srauto augimas yra apribotas ne tik dėl politinių rizikų ar geografijos.

„Žemyninėje dalyje be Rusijos ir Baltarusijos nelabai ką atrasime, nes kaimynai yra tokie, kokie yra. Be to, paprastai krovinių srautas auga kartu su ekonomika – tai reiškia, kad kažkokio didelio augimo tikėtis neverta. Todėl žiūrime į vandens pusę“, – kalba pašnekovas ir pripažįsta, kad vienintelė išeitis – nelaukti sausuma atkeliaujančių krovinių ir atsigręžti į jūros pusę.

VŽ nuomone, gaisras pradedamas gesinti gerokai pavėluotai – jei tikėtume, kad uostas baltarusiškų krovinių problemą identifikavo 2015 m. ir pradėjo naują uosto bendrąjį planą, kodėl procesas įstrigo net penkerius metus? Spartos, be kita ko, nepridėjo nei uosto vadovų kaita, nei tai, kad, Susisiekimo ministeriją valdant Jaroslavui Narkevičiui, uostas ilgą laiką vadovo apskritai neturėjo.

Kol kas atrodo, kad A. Lukašenkos grasinimų Lietuvoje niekas rimtai vis dar nevertina ir bendrų veiksmų nekoordinuoja, matyt, tikintis, kad kaimynų „batka“ tik pagąsdino. Tačiau turint reikalų su pašonėje įsikūrusiu desperatišku diktatoriumi būtina turėti „kas būtų, jeigu būtų“ planą. Realų planą.

