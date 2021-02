D. Misiūnas. Valia daryti pokyčius, arba Kokiems darbams mes samdome valdžią

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Per kelias valandas po inauguracijos JAV prezidentas Joe Bidenas pasirašė devynis „executive orders“ (liet. vykdomieji potvarkiai). Ir tai nebuvo sprendimas įrengti fontaną ar deklaracija, kad visi turime gyventi gerai. Naujasis prezidentas per keliasdešimt minučių grąžino JAV į Paryžiaus klimato susitarimą, sustabdė Meksikos sienos statybą ir ėmėsi griežtų kovos su virusu priemonių. Pirmosiomis dienomis jis prisaikdino per 1.000 naujų žmonių į administraciją, tuo pačiu atleisdamas Donaldui Trumpui lojalius darbuotojus.

JAV prezidentas nepraleido inauguracijos dienos tikrindamas vakaro puotos kviestinių svečių sąrašo ir nesėdo audituoti pirmtako veiklų. Jis ryžtingai pradėjo savo „100 dienų“ – tradicinį periodą, per kurį naujasis prezidentas nubrėžia savo lyderystės kryptį. J. Bidenas nuėjo priiminėti sprendimų, t. y. dirbti – daryti tai, ką žadėjo ir dėl ko jį išrinko.

Prisipažinsiu, man padarė įspūdį, kai per dvylika dienų buvo priimta per keturiasdešimt svarbių sprendimų, leidusių žaibiškai pereiti nuo analizių ir strategijų rengimo prie strateginių pokyčių įgyvendinimo. Tas tvirtas amerikietiškas „executive order“ primena, kad be įgyvendinimo net ir geriausia strategija tėra tuščios kalbos.

Mintimis grįžus į Lietuvą apima keistas jausmas. Tradiciškai prieš rinkimus, regis, visi politikai žino, kas blogai, ko nereikia daryti, ir netgi, ką ir kaip reikia daryti. Visgi istorija rodo, kad neretai ministrai, gavę mandatą pokyčių įgyvendinimui, staiga sustingsta. Tarsi virš valdžios yra kita, aukštesnė jėga, kuri „neleidžia dirbti“.

Ir tada pasipila tradiciniai argumentai, kad buvęs ministras „jau priėmė sprendimą ir teisiškai negalima jo atšaukti“, kad įstaigos vadovas nereaguoja į mandagų raginimą „trauktis iš pareigų“, kad „tuoj, jau tuoj“ darbo grupės parengs veiksmų planą. Jau nekalbant apie auditus, rankas surišančius teisės aktus ir daug blogesnį nei buvo galvota „paveldą“. Turbūt neatsitiktinai „100 dienų“ pas mus visų pirma suvokiamas kaip valdžios nekritikavimo periodas.

Bet mes renkame ir suteikiame jiems galią valdyti valstybę, t. y. priiminėti sprendimus ir juos įgyvendinti. Tai darome manydami, jog pagrindinis valdžios darbas – vykdyti pažadus ir inicijuoti ilgalaikius pokyčius. Tikimės, kad niekas negali valdžiai sutrukdyti, nes tam ji ir yra valdžia!

Kas ta nenugalima jėga, kuri jau daugelį metų išleidžia orą iš drąsių politikų pažadų ir klampina juos diskusijų, svarstymų, pasiruošimo, biurokratijos liūne, kuriame jau seniai nuskendo įgyvendinimas?

O jeigu mūsų ministrai paimtų pavyzdį iš naujojo JAV prezidento, ir sudėliotų visus tuos „executive orders“, apie kuriuos galvojo rašydami rinkiminę programą ir svajodami apie ministro postą? Pradžiai sau, savo komandoms, priminimui ir į(si)pareigojimui. O tada nenurimtų, kol jie visi nebus įgyvendinti?

Yra vilties, kad jau atsiranda politikų, valingai siekiančių pokyčių ir nebijančių priimti sprendimų „executive order“ stiliumi. Pavyzdžiui, atšaukiant „Lietuvos geležinkelių“ valdybos ar VĮ „Oro navigacijos“ vadovus, keičiant aukštojo mokslo finansavimą ar užraukiant DNR’inį pinigų lietų.

Grįžtant į Ameriką – J. Bidenas per sausį išleido daugiau įvairių prezidentinių dekretų ir potvarkių nei D. Trumpas ir B. Obama kartu sudėjus per tą patį laikotarpį. Už Atlanto jis jau lyginamas su F. D. Ruzveltu, kol kas daugiausiai „executive orders“ išleidusiu prezidentu, politinės valios ir energijos simboliu.

Beje, būtent F. D. Ruzveltas 1933 m. pirmasis panaudojo „100 dienų“ terminą, kalbėdamas apie laikotarpį, kurio prireikė į gyvenimą paleisti Naująjį kursą – milžinišką programą, kuri iš esmės reformavo ekonomiką ir išvedė JAV iš Didžiosios krizės. Dar savo inauguracijos kalboje jis sakė: „This nation asks for action, and action now“.* Nes tam ir samdome valdžią – sunkiems, kartais nepatogiems, bet ryžtingiems sprendimams.

*Ši tauta reikalauja veikti, ir veikti reikia dabar.

Komentaro autorius - Dalius Misiūnas, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.