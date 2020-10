Lietuvoje 139 nauji koronaviruso atvejai, 3 žmonės mirė

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Antradienį Lietuvoje nustatyti 139 nauji koronaviruso atvejai, bendras jų skaičius siekia 6.505.

Papildyta: Nauji atvejai gydymo, globos, ugdymo įstaigose.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) praneša, kad praėjusią parą iš gydymo įstaigų gauta informacija apie 3 mirtis nuo koronaviruso.

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešime trečiadienį nurodoma, kad iš viso nuo koronaviruso Lietuvoje mirė 109 žmonės. Dėl kitų priežasčių iš viso yra mirę 32 žmonės, kurie sirgo COVID-19.

Trečiadienio ryto duomenimis Lietuvoje serga 3.461 žmogus, pasveikusiais laikomi 2.903, izoliacijoje yra 34.747 asmenys.

Nuo birželio 1 d. Lietuvoje registruoti 324 įvežtiniai atvejai.

Antradienį ištirti 8.139 ėminiai dėl įtariamo koronaviruso, nuo pandemijos pradžios iš viso atlikti 860.147 tyrimai.

NVSC praneša, kad 60 naujų atvejų siejama su protrūkiais.

Nauji atvejai gydymo, globos, ugdymo įstaigose

Šiaulių apskrityje, Kuršėnų ligoninėje, vakar registruoti 7 nauji COVID-19 atvejai, iš kurių 4 yra ligoniai ir 3 darbuotojai. Iš viso židinyje registruotas 31 atvejis: 10 darbuotojų, 21 pacientas.

2 atvejai siejami su protrūkiu Šiaulių Respublikinėje ligoninėje (abu asmenys yra darbuotojai). Iš viso susiję 75 atvejai: 28 darbuotojai, 24 pacientai ir 23 antriniai atvejai.

3 antriniai atvejai susiję su LSMU Kauno ligoninės Kardiologijos skyriumi. Iš viso – 25 atvejai: 15 darbuotojų, 3 pacientai ir 7 antriniai atvejai.

Dar 3 atvejai siejami su Kelmės pirminės sveikatos priežiūros centro Kražių ambulatorija. Visi trys asmenys yra darbuotojai.

1 koronaviruso atvejis, susijęs su Plungės savivaldybės ligonine. Iš viso – 6 atvejai, visi užsikrėtusieji yra darbuotojai.

5 atvejai siejami su Liolių socialinės globos namais. Iš viso čia registruoti 6 atvejai, visi asmenys yra globotiniai.

1 koronaviruso atvejis, siejamas su Rokiškio psichiatrijos ligonine. Asmuo yra darbuotojas. Iš viso registruoti 3 atvejai.

Mokymo įstaigose nauji atvejai registruoti Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijoje (3 nauji atvejai, o iš viso – 20 atvejų), Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje,

Pabradės „Žeimenos“ gimnazijoje, KTU Vaižganto progimnazijoje (5 nauji atvejai, iš viso – 13), Joniškio Saulės pagrindinės mokyklos dienos užimtumo centre (iš viso – 18 atvejų), Šiaulių Spindulio ugdymo centre, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre.

Naujas protrūkis registruotas Pabradėje veikiančiame Užsieniečių registracijos centre. Per praėjusią parą registruoti 4 koronaviruso atvejai. Visi asmenys yra užsieniečiai.

Be to, per praėjusią parą registruoti 3 įvežtiniai atvejai – po vieną iš Ukrainos, Ispanijos, Uzbekistano.

37 asmenų užsikrėtimo aplinkybių specialistams nustatyti nepavyko.