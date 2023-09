Konferencija „Kaimo plėtra 2023: Bioekonomika siekiant Žaliojo kurso tikslų“ – mokslo, valdžios ir verslo diskusijai ir naujiems sprendimams

Klimato kaitos ir maisto krizės kontekste ypatingą svarbą įgyja bioekonomikos pasitelkimas siekiant Žaliojo kurso tikslų. Konferencijos „Kaimo plėtra 2023: Bioekonomika siekiant Žaliojo kurso tikslų“ organizatoriai įsitikinę, kad galima kurti tvarų ir atsparų ateities modelį, kuriame darnus ekonominis augimas derinamas su gamtos išteklių išsaugojimu ir aplinkos apsauga, kas ypatingai svarbu siekiant išlaikyti planetos gyvybingumą ir užtikrinti geresnę ateitį mums ir būsimoms kartoms.

Siekia mokslo, valdžios ir verslo sinergijos

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) organizuojamos konferencijos „Kaimo plėtra 2023: Bioekonomika siekiant Žaliojo kurso tikslų“ pirmininkė dr. Laima Skauronė pasakoja, kad kas dvejus metus organizuojamos 11-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pagrindinis tikslas – skatinti tarpdisciplinines mokslines diskusijas, viešinant naujausius mokslininkų atliktų tyrimų rezultatus apie bioekonomikos mokslo pažangos vystymąsi, įgyvendinant Žaliojo kurso kryptis, taip pat siekiant mokslo, valdžios ir verslo atstovų sinergijos, priimant atsakingus, tvarius ir integracinius kaimo plėtros sprendimus. Dr. L. Skauronė pabrėžia, kad ypatingas dėmesys skiriamas Žaliojo kurso ir bioekonomikos keliamų iššūkių nagrinėjimui, vertinimui ir naujų sprendimų paieškai.

VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė.

VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė pastebi, kad bendromis jėgomis, dalyvaujant įvairių visuomenės sektorių, mokslininkų, praktikų, politikos formuotojų, privataus sektoriaus atstovams, NVO, o taip pat ir jauniems tyrėjams bei studentams galima inicijuoti aktualią, į svarbius pokyčius vedančią diskusiją. „Visiems dalyviams bus suteikta galimybė išreikšti savo požiūrį į mokslinius klausimus, susijusius su kaimo plėtra, ypač akcentuojant Žaliojo kurso ir bioekonomikos iššūkius. Žaliasis kursas šiuo metu yra vienas svarbiausių tikslų, ypatingai žemės ūkyje, kur kyla mokslo įžvalgų reikalaujančių iššūkių. Pokyčiai jau vyksta, jie neišvengiami, Žaliasis kursas veda į dar tvaresnį ūkininkavimą, dėl to mokslininkams labai svarbu pasitarti, kaip verslui padėti iššūkius paversti naujomis galimybėmis dirbti dar efektyviau ir tvariau“, – pasakoja prof. dr. A. Miceikienė ir atkreipia dėmesį, kad susirinkus įvairių šalių mokslininkams, kyla naujų pasiūlymų verslui, mokslinių įžvalgų, inicijuojamos naujos projektinės veiklos bei aktualių studijų programų kūrimas.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Pasak dr. L. Skauronės, šis mokslo renginys yra svarbus ir išskirtinis VDU ŽŪA mokslo plėtojimo kontekste, nes tarptautinė mokslinė konferencija, orientuota į žemės ūkio tvarumo, bioekonomikos vystymo, aprūpinimo maistu, ekologijos, Europos žaliojo kurso aktualijų, iššūkių sprendimą, atliepia Universiteto ir VDU Žemės ūkio akademijos strategines nuostatas, formuoja bioekonomikos mokslo, kaip proveržio krypties, įvaizdį nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

Trijų dienų intensyvi programa

Tarptautinės mokslinės konferencijos „Kaimo plėtra 2023: Bioekonomika siekiant Žaliojo kurso tikslų“ renginiai vyks 3 dienas, dalyvių lauks diskusijas provokuojantys ir į pokyčius vedantys mokslininkų pranešimai ir intensyvus darbas sekcijose.

„Konferencijos darbas prasidės rugsėjo 26 d. plenariniu posėdžiu, kuriame pranešėjai iš užsienio šalių pristatys aktualių tyrimų rezultatus ir įžvalgas. Antrąją dieną planuojama kompleksinė konferencijos dalis – forumas „Taškų sujungimas: Lietuvos bioekonomikos vystymo planas“ (angl. Connecting the Dots: A Roadmap for Lithuanian Bioeconomy Development). Forumas skirtas akademinei bendruomenei, verslui, valstybės ir kitoms institucijoms, suinteresuotoms šalims, kurioms aktualu susiburti diskusijai apie tarpsektorinį žiniomis grįstos bioekonomikos vystymą, derinant aplinkosauginius, ekonominius ir socialinius interesus“, – pasakoja dr. L. Skauronė. Pašnekovė atskleidžia, kad trečioji diena, rugsėjo 28 d., orientuota į mokslo renginio dalyvių kultūrinę programą ir į naujus projektus vedantį neformalų bendravimą specializuotos gyvulininkystės parodos metu.

Pristatys technologines inovacijas ir jų taikymo galimybes

VDU ŽŪA Bioekonomikos tyrimų instituto direktorius doc. dr. Rytis Skominas.

VDU ŽŪA Bioekonomikos tyrimų instituto direktorius doc. dr. Rytis Skominas pasakoja, kad šiemet konferencijoje kviestinius pranešimus skaitys tarptautinėje erdvėje gerai žinomi mokslininkai iš JAV, Čekijos, Suomijos ir Portugalijos. „Pranešėjai pristatys vykdomus mokslinius tyrimus kaimo plėtros, tiksliosios žemdirbystės, klimato kaitos poveikio dirvožemio organinei angliai, bioįvairovės išsaugojimo ir nuotekų panaudojimo žemės ūkyje tematikose. Pranešimai yra labai aktualūs šiandienos iššūkių, susijusių su klimato kaita kontekste. 2020 m. ES patvirtinus Žaliąjį kursą siekiama, kad būtų pagerinta žmonių bei ateities kartų gerovė ir sveikata užtikrinant gryną orą, švarų vandenį, sveiką dirvožemį ir biologinę įvairovę bei sveikus ir įperkamus maisto produktus. Verslo sektorių turėtų sudominti profesoriaus Ji?? Mašek pranešimas „Smart Farming as a new Era of Agriculture“ (liet. Išmanus ūkininkavimas – nauja žemės ūkio era) ir profesorės Maria De F?tima Nunes De Carvalho pranešimas „Domestic wastewater reuse in agriculture: decentralized treatment systems“ (liet. Pakartotinis buitinių nuotekų naudojimas žemės ūkyje: decentralizuotos valymo sistemos), kurių metu bus pristatytos technologinės naujovės“, – pasakoja doc. dr. R. Skominas.

Erdvė tarpdisciplinėms diskusijoms apie kaimo plėtrą, inovacijas ir technologijas

Pasak dr. L. Skauronės, ši konferencija tapo jau tradicine bendra erdve tarptautinėms mokslinėms tarpdisciplinėms diskusijoms apie kaimo plėtrą, inovacijas ir technologijas. „Vyksta aktyvi konferencijos dalyvių iš įvairių šalių registracija, tikimės sulaukti pranešėjų iš daugiau kaip 20 užsienio šalių. Konferencijoje mokslininkai kviesti pristatyti pranešimus 4 pagrindinėse tarpdisciplininėse sekcijose: Agroinovacijos ir maisto technologijos; Biosistemų inžinerija ir aplinkos vientisumas; Daugiafunkcinis požiūris į tvarų biologinių išteklių naudojimą; Tvarios bioekonomikos ir klimato kaitos socialiniai tyrimai“, – pasakoja dr. konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė.

Konferencijos „Kaimo plėtra 2023: Bioekonomika siekiant Žaliojo kurso tikslų“ pirmininkė dr. Laima Skauronė.

Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė . pastebi, kad tarptautinė mokslinė konferencija aktuali Lietuvos ir užsienio mokslininkams. „Šios konferencijos metu tikimasi plėtoti mokslinius požiūrius apie galimybes ir iššūkius, vystant tvarią ES ekonomiką, verslo iniciatyvas, skirtas efektyviam ir saugiam išteklių naudojimui, užtikrinant bioekonomikos vystymąsi bei biologinę įvairovę, mažinant taršą, darančią poveikį vietiniams ir globaliems sprendimams siekiant užtikrinti visuomenės ir verslo gerovę. Renginys taip pat suteiks galimybę formuoti ir plėtoti žinių bazę, būtiną ateities perspektyvomis grindžiamiems tarpsektoriniams vertinimams, modeliavimui ir scenarijams“, – pasakoja dr. L. Skauronė.

Specializuota gyvulininkystės paroda – naujiems mokslo ir verslo projektams

Doc. dr. R. Skominas atkreipia dėmesį, kad rugsėjo 28 d., paskutinė konferencijos diena, sutampa su specializuotos gyvulininkystės parodos, kurią organizuoja VDU Žemės ūkio akademijos Verslo ir socialinės partnerystės centras ir LR Žemės ūkio ministerija, atidarymu.

„Parodoje bus eksponuojami geriausių veislinių savybių mėsiniai ir pieniniai galvijai, avys, ožkos, žirgai. Lankytojai taip pat galės grožėtis triušiais ir įvairiomis naminių paukščių veislėmis. Be to, parodoje prisistatymus darys pripažintos veisimo organizacijos, taip pat įmonės, siūlančios produktus ir paslaugas gyvulininkystei. Konferencijos programoje yra numatytas laikas šios parodos lankymui, mokslininkai galės tiesiogiai pabendrauti su verslo atstovais“, – pasakoja doc. dr. R. Skominas ir išreiškia viltį, kad galbūt po kelerių metų analogiškoje parodoje pamatysime šioje konferencijoje pradėto bendradarbiavimo su verslu rezultatus – naujas technologijas ar produktus.

Tiesioginės transliacijos – norintiems nuotoliu išklausyti pranešimus ir diskusijas

Siekiant kuo didesnės renginio sklaidos, platesnės auditorijos, konferencijos „Kaimo plėtra 2023: Bioekonomika siekiant Žaliojo kurso tikslų“/angl. „Rural Development 2023: Bioeconomy for the Green Deal“ plenarinio posėdžio (rugsėjo 26 d.), taip pat forumo „Taškų sujungimas: Lietuvos bioekonomikos vystymo planas“ (angl. Connecting the Dots: A Roadmap for Lithuanian Bioeconomy Development) (rugsėjo 27 d.) pranešimai bei diskusijos bus transliuojami tiesiogiai Vytauto Didžiojo universieto youtube platformoje. Norinčius stebėti anglų ir lietuvių kalbomis vyksiantį forumą, kviečiame registruotis.

Dr. L. Skauronė tikisi, kad galimybė nuotoliu išklausyti pranešimus ir diskusijas prisidės prie dar greičiau vykstančių ir Žaliojo kurso kryptį atitinkančių pokyčių žemės ūkio ir susijusiuose sektoriuose, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

Konferencija pradės VDU ŽŪA 100-mečio jubiliejaus renginių ciklą

Dr. L. Skauronė atkreipia dėmesį, kad tarptautine moksline konferencija pradedamas VDU Žemės ūkio akademijos 100-mečio jubiliejaus, kurį VDU ŽŪA švęs 2024 metais, šventinių renginių ciklas. Pasak Akademijos kanclerės prof. dr. A. Miceikienės, tai didžiausia ir visus akademinius padalinius vienijanti konferencija, todėl nuo jos pradedamas dvylika mėnesių truksiantis VDU ŽŪA 100-mečio jubiliejaus minėjimas. Pradėjus nuo visus fakultetus vienijančios konferencijos, šventinių renginių ciklo renginiai tęsis skirtingų fakultetų organizuojamuose renginiuose.