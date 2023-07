Inovatyvus IT infrastruktūros sprendimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje – verslo iššūkiams šiandien ir ateityje

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos nuotr.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje UAB „Atea“ įgyvendino IT infrastruktūros modernizavimo projektą. Šio projekto metu buvo įdiegtas Dell Technologies „VxRail“ HCI sprendimas – modernios hyperkonverguotos IT infrastruktūros pagrindas. Tai reiškia, kad visi IT infrastruktūros duomenų centro elementai – saugykla, skaičiavimo resursai, tinklo ryšys ir valdymo funkcijos – buvo sujungti į vieną bendrą platformą, kurioje jie veikia kaip vientisa, suderinta sistema. Projekto metu ne tik atnaujinta techninė įranga, bet ir sukurta papildomų verčių organizacijai: automatizuotos ir supaprastintos IT operacijos, padidintas IT sistemų saugumas, IT infrastruktūros valdymas tapo greitesnis, paprastesnis.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos veikla labai svarbi visai šaliai – Klaipėdos uoste sukuriama daugiau kaip 6% Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP). Tai neužšąlantis Baltijos jūros regiono multimodalinis, universalus, giliavandenis uostas, kuriame dirba 14 didelių krovos, laivų remonto ir statybos bendrovių, čia teikiamos visos su jūros verslu ir krovinių apdorojimu susijusios paslaugos.

Naudingas dabar ir ateityje

Jovita Sereikienė, UAB „Atea“ Klaipėdos filialo direktorė, pasakoja, kodėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje turimai IT infrastruktūrai atnaujinti buvo pasirinktas „Dell Technologies“ „VxRail“ HCI sprendimas.

„Kėlėme sau uždavinį atliepti ne tik šiandieninius organizacijos poreikius, bet ir pasiūlyti geriausią sprendimą galimiems poreikiams ateityje. Kartu su UAB „Atea“ ekspertų komanda analizavome, gilinomės į organizacijos reikmes ir pasiūlėme hyperkonverguotą IT infrastruktūrą, kuri suteikia daugiausiai pridėtinių verčių“, – teigia J. Sereikienė.

Jovita Sereikienė, UAB „Atea“ Klaipėdos filialo direktorė.

“Siekdami užtikrinti įmonės informacinių technologijų (IT) saugumą, greitį ir patikimumą, nuolat modernizuojame ir atnaujiname IT sistemas. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija yra strateginė įmonė, tad IT sistemos turi būti ypatingai patikimos, – sako AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas. – Dabar turime atnaujintą ir atsparesnę IT infrastruktūrą. Dėl operatyvesnio duomenų apdorojimo ir geresnio našumo galime daug greičiau reaguoti į verslo iššūkius. Taip pat esame daug lankstesni bei galime integruoti funkcijas ir mechanizmus, kurie padeda apsaugoti mūsų organizacijos IT infrastruktūrą nuo įvairių saugumo grėsmių.“

Mykolas Kalinauskas, UAB „Atea“ „Dell Technologies“ produktų vadovas, pasakoja, kad „VxRail“ užtikrina pasaulinio lygio virtualizacijos, saugumo ir automatizavimo galimybes. Jis sujungia tarnybines stotis, duomenų saugyklas ir tinklo įrangą viename loginiame įrenginyje, todėl organizacija gali lengvai valdyti ir optimizuoti savo IT infrastruktūrą. Taip pat toks sprendimas yra pasiruošęs ateities technologijų ir verslo poreikių iššūkiams bei padeda organizacijai išlaikyti konkurencingumą, pagerinti efektyvumą ir užtikrinti ilgalaikę investicijų grąžą.

Sprendimas, kurį įdiegėme Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje, sukurtas bendradarbiaujant su „Dell Technologies“ ir „VMware“ kompanijomis bei pagrįstas visų šalių patirtimi ir inovacijomis.

UAB „Atea“ įdiegtas „VxRail“ hyperkonverguotos IT infrastruktūros sprendimas išsiskiria tuo, kad yra itin našus, lengvai plečiamas, patikimas ir optimizuotas darbui su dauguma populiariausių aplikacijų. Jis yra lengvai pritaikomas skirtingų organizacijų poreikiams – nuo mažų ir vidutinių įmonių iki didelių korporacijų, – teigia M. Kalinauskas, – o HCI infrastruktūros įdiegimas ir konfigūracija yra greitas ir paprastas procesas. Todėl organizacijos gali susitelkti į savo verslo reikmes, o ne sukti galvą dėl IT infrastruktūros priežiūros ir palaikymo.“

Duomenų saugumas – svarbiausias privalumas

Anot M. Kalinausko, yra daugybė „VxRail“ sprendimo privalumų. Vienas jų – integruotas atsarginio kopijavimo funkcionalumas, kuris padeda apsaugoti duomenis ir užtikrinti jų atstatymą. Taip pat turi dideles plečiamumo galimybes, kurios leidžia praplėsti IT infrastruktūrą pagal poreikį.

Tarp ne mažiau svarbių „VxRail“ privalumų „Dell Technologies“ produktų vadovas mini integruotus saugumo mechanizmus, pvz., duomenų šifravimą, atsarginių duomenų kopijavimą ir atstatymą bei kt. Sistema taip pat leidžia automatiškai valdyti ir optimizuoti turimą IT infrastruktūrą.

Patirtis ir kompetencijos užtikrina sklandų diegimą

Evaldas Kilkus, UAB „Atea“ sprendimų architektas, atkreipia dėmesį, kad „Dell Technologies“ „VxRail“ HCI sprendimas gali būti diegiamas tik sertifikuotų specialistų. UAB „Atea“ nuo 2018 m. yra pripažinta vienintele „Dell Technologies“ „Titanium Black“ partnere Lietuvoje.

„Turime sertifikuotų inžinierių ir Co-Delivery gamintojo statusą, kuris leidžia UAB „Atea“ specialistams diegimo metu tiesiogiai atstovauti gamintoją, – pasakoja E. Kilkus. – Žinoma, kompleksiškuose projektuose neišvengiamai kyla mažesnių ar didesnių iššūkių. Šiame projekte turėjome užduotį integruoti naujos architektūros hyperkonverguotą „VxRail“ sprendimą į jau esamą IT infrastruktūrą taip, kad sistemų migracijos vyktų sklandžiai jų nestabdant, nes Klaipėdos uosto veikla vyksta nuolat.“

„Sėkmingam projekto įgyvendinimui didelę reikšmę turėjo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ir UAB „Atea“ glaudus bendradarbiavimas bei maksimalus bendro rezultato siekimas“, – pripažįsta J. Sereikienė ir apibendrina: „Šis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos projektas yra reikšmingas IT transformacijos valstybinio sektoriaus organizacijoje pavyzdys, atspindintis, kaip inovatyvūs sprendimai gali žymiai prisidėti prie efektyvesnio organizacijos IT infrastruktūros valdymo ir verslo tikslų siekimo.“

„Dell Technologies“ „VxRail“ HCI sprendimą UAB „Atea“ jau yra įdiegusi ne vienai organizacijai.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos nuotr.