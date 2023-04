Įsidiegus valdomą spausdinimo paslaugą -30 proc. nuo kaštų

Vidas Nainys, UAB „Kitron“ IT vadovas, ir Valdas Traškevičius, UAB „Biznio mašinų kompanija“ (BMK) projektų vadovas.

Kaune įsikūrusioje Norvegijos kapitalo elektronikos gamybos paslaugų UAB „Kitron“ dirba daugiau kaip 700 darbuotojų. Bendrovė nuolat optimizuoja procesus ir investuoja į technologijas, kurios padeda efektyvinti ir standartizuoti tiek procesus, tiek naudojamą įrangą. Atlikus spausdinimo proceso analizę buvo priimtas sprendimas keisti naudojamą spausdinimo įrangą, sumažinti spausdintuvų modelių įvairovę bei įsidiegti valdomą spausdinimo paslaugą.

UAB „Biznio mašinų kompanija“ (BMK) padėjo įmonei išspręsti iškilusias problemas bei su valdoma spausdinimo paslauga (angl. Managed Print Services, MPS) standartizuoti spausdinimo procesus. BMK paslaugą įdiegė prieš 5 metus ir reguliariai ją atnaujina.

Spausdinimo sistemos transformacija padeda sutaupyti

„Įgyvendinant šį projektą didžiausias iššūkis buvo optimizuoti įrangos skaičių, atsižvelgiant į keliamus parametrų reikalavimus ir įrangos apkrovimus. Taip pat svarbu buvo pagal darbuotojų poreikius tinkamai parinkti naujų įrenginių vietas“, – pasakoja Vidas Nainys, „Kitron“ IT vadovas.

Anot jo, įdiegus MPS pasikeitė IT skyriaus spausdinimo įrangos priežiūros procesai, nebereikėjo patalpos spausdintuvų eksploatacinėms medžiagoms, proaktyvus stebėjimas operatyviai informuoja apie eksploatacinių medžiagų keitimą ar spausdintuvų gedimą. Darbuotojai gali spausdinti ar skenuoti dokumentus bet kuriame spausdintuve įmonės patalpose autentifikuodamiesi RFID kortelėmis.

„Iki įsidiegiant MPS neturėjome spausdinimo įrangos nuolatinio stebėjimo. Darbuotojai patys informuodavo IT skyrių apie pasibaigusias eksploatacines medžiagas, o norėdami spausdinti turėjo žinoti tikslų spausdintuvo pavadinimą ir jo vietą įmonės patalpose“, – apie praeities nepatogumus pasakojo „Kitron“ IT vadovas.

V. Nainys džiaugiasi sėkminga partneryste su BMK, kuri leidžia siekti optimizavimo tikslų, ir anot jo, „sutaupymai akivaizdūs: dabar užsakome mažiau spausdinimo popieriaus, sunaudojame mažiau elektros, sutrumpėjo įrangos prastovos, atsilaisvino patalpos, kurias naudojome eksploatacinėms medžiagoms laikyti.“

Optimizavo spausdinimo įrangos parką

Valdas Traškevičius, BMK projektų vadovas, pasakoja, kad pirmą kartą prieš 5 metus projekto diegimas „Kitron“ truko iki 2 mėnesių, o dabar, kai buvo nuspręsta atnaujinti visą įrangą, keitimus atliko vos per 2 savaites.

„Pradėjome nuo turimos spausdinimo įrangos parko analizės, jo apkrovimo, tuomet poreikį gryninome – kelių spausdinimo vietų atsisakėme, o kelias apjungėme optimizuodami visos įrangos parką, – bendradarbiavimo pradžią prisimena BMK projektų vadovas. – Klientui planavome ir įdiegėme follow me (liet. sek mane) funkcionalumą, kuris leidžia sumažinti spausdinimo taškų, o darbuotojai gali naudotis visais įrenginiais, kurie yra organizacijoje – ne tik jiems skirtais. Dabar kiekvienas darbuotojas gali spausdinti su spausdintuvais įvairiose vietose, nes yra viena bendra tvarkyklė kompiuteryje, per kurią spaudai keliauja.“

„Pirmo etapo metu buvo panaudota ir dalis kliento turėtos įrangos, kuri buvo neseniai įsigyta ir tiko mūsų bendrai vizijai bei galėjo būti eksploatuojama naujojoje sistemoje, o antro etapo metu visą įranga pakeitėme nauja, nes senoji jau buvo nusidėvėjusi ir klientas visiškai perleido mums rūpintis transformacijos procesu,“ – pasakoja V. Traškevičius.

MPS sujungė visas kliento darbo vietas Kaune: ir gamyklose, ir sandėliuose. Iš viso yra 36 įrenginiai, iš kurių 21 – su autentifikavimo galimybe. Jis teigia, kad su klientu drauge kruopščiai atlikus planavimo darbus įgyvendinat projektą staigmenų nekilo.

„Tačiau dirbdami nusprendėme parinkti kito tipo kortelių skaitytuvus, kurie atrodo estetiškiau ir labiau tinka prie įrenginio dizaino, nes klientas pasirinko naujo modelio HP spausdinimo įrenginius, kurie kol kas vieninteliai tokie Lietuvoje. Diskusijoje su klientu taip pat išsiaiškinome, kad galime pakeisti svečių kortelių išdavimo procesą. Klientas spausdino lipdukus, kuriuos klijuodavo ant kortelių, o šios po to būdavo naudojamos ir kitiems svečiams, kas keldavo sumaištį sistemoje. Todėl pasiūlėme spausdinti informaciją tiesiai ant kortelių. Dabar nereikia rūpintis lipdukais, jo spausdinimo įrenginiu, todėl mūsų sprendimas ne tik supaprastino procesą, bet ir sutaupė“, – prisimena BMK projektų vadovas.

Ir keliems įrenginiams, ir šimtams

Jis pasakoja, kad atnaujinant visą įrangą buvo niuansų dėl senos įrangos išvežimo ir naujos įrangos paleidimo. Mat „Kitron“ negalėjo sandėliuoti visos įrangos jos darbo vietose, todėl buvo būtina suderinti senos įrangos paruošimo išvežimui ir naujos įrangos paleidimo laiką maksimaliai efektyviai, kad nestotų darbai.

„Gamybos įmonėje darbas turi vykti nepertraukiamai, tad su šiuo iššūkiu turėjome susitvarkyti: vežėjai, atveždami vieną partiją naujų įrenginių, jau galėjo išvežti seną įrangą, todėl nenaudojome vietos jokiam sandėliavimui, taip pat sutaupėme ir vežėjo kaštų“, – teigia V. Traškevičius.

BMK turi sukaupusi didelę patirtį diegdama MPS sprendimus nuo 2012 m., šią paslaugą jie diegia įvairiose verslo ir valstybės įmonėse bei įstaigose: bankuose, draudimo ir audito kompanijose, logistikos, prekybos, smulkiojo ir stambiojo verslo įmonėse. Iš viso ši paslauga įdiegta apie 100 įmonių – nuo kelių įrenginių iki didelių verslo ar valstybės organizacijų su daugiau kaip 300 įrenginių.

Optimizavus procesus - daugiau laiko tiesioginei veiklai

„Kadangi turime daug klientų, kurie naudojasi MPS, tad matavimus galime pateikti ganėtinai tiksliai: bendrai įmonės su šia paslauga kaštus sumažina net apie 30%. Tačiau ne mažiau svarbios ir kitos šios paslaugos teikiamos vertės: IT skyriaus darbuotojai dirba efektyviau, koncentruojasi ties didesnę vertę įmonei nešančiais projektais, o spausdinimo įrangos priežiūra tampa mūsų atsakomybe“, – tikina BMK projektų vadovas.

Jis taip pat akcentuoja, kad, pvz., valstybiniam sektoriui be galo svarbu ir pirkimų skyriaus veikla, kuris organizuoja pirkimus skirtingos spausdinimo įrangos eksploatacinėms medžiagoms, remonto darbams ir kt. Jiems tokio rūpesčio nebelieka, nes viskas yra įskaičiuota paslaugoje ir šiuos darbus atlieka tiekėjas.

„Labai svarbu akcentuoti, jog MPS – tai ne tik spausdinimas. Jis apima ir skenavimo procesus, programinė įranga leidžia klientams naudotis visais įrenginiais visos organizacijos mastu skirtinguose miestuose. Be to, spauda ar skenuoti dokumentai siunčiami į serverį, todėl klientai turi vieną spausdinimo tvarkyklę, kas leidžia patogiai naudotis paslauga nepriklausomai nuo to, kur yra darbuotojas ir spausdinimo įrenginys“, – privalumus vardina BMK specialistas.

Jis taip pat pasakoja, kad dokumentai šiandien jau skenuojami nebe kaip paveikslėliai, o kaip searchable pdf (liet. pdf su paieškos galimybe), todėl klientai gali dirbti su turiniu, talpinti į DVS ir atlikti analitiką. Skenavimo kelias taip pat trumpėja – dokumentai skanuojami į pasirinktas kliento vietas – serverį, segtuvą, e. paštą – kartu su galimybe įvesti papildomus metaduomenis analitikai.

