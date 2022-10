IT CONNECTED: apie technologijas, padedančias verslui augti ir mažinti rizikas

Lapkričio 10 d. jau trečius metus verslo ir IT bendruomenę pakvies „Blue Bridge“ konferencija IT CONNECTED. Šiemet konferencijoje pristatomi du srautai – gyvas renginys verslo atstovams IT CONNECTED. BUSINESS ir virtualus renginys IT profesionalams IT CONNECTED. PROFESSIONALS. Konferencijoje pirmaujančių pasaulinių technologijų įmonių atstovai pristatys savo tarptautinę patirtį, padedančią įdarbinti technologijas, didinti konkurencinį pranašumą, įgalinti verslo plėtrą, adaptuotis pasikeitusioje aplinkoje, optimizuojant išlaidas bei išvengiant nuostolių dėl kibernetinių grėsmių.

Registracija į renginį >>>

Strateginis požiūris į technologijų pritaikymą

Ant IT CONNECTED. PROFESSIONALS scenos Vilniuje pasirodysiantys pranešėjai – technologijų evangelistai ir regioniniai technologijų vadovai, sukaupę tarptautinę patirtį verslo konsultavime ir įvairaus sudėtingumo projektų įgyvendinime.

Tarp žinomiausių pranešėjų – „Microsoft“ Centrinės ir Rytų Europos technologijų vadovas Ratko Mutavdžić ir saugumo sprendimų gamintojos „Fortinet“ vyriausiasis informacijos apsaugos pareigūnas (CISO) Joe Robertson.

Savo pranešime ilgametę pramonės sektoriaus konsultavimo patirtį turintis J. Robertson analizuos, kaip skaitmenizacija ne tik kuria naujas galimybes, bet ir atneša naujas rizikas, kurias būtina įtraukti į saugumo strategiją.

Saugų pažangių duomenų valdymo technologijų naudojimą aptars ir IT infrastruktūros gamintojo „Dell“ produkto pardavimų vadovas Bogdan Stefanescu. Savo pranešime 20 metų darbo su verslu patirtį turintis B. Stefanescu ne tik aptars duomenų ežero ir dirbtinio intelekto galimybes įdarbinant duomenis, bet ir pristatys, kaip teisingas duomenų saugojimas gali padidinti verslo saugumą bei efektyvumą.

Apie efektyvumo galimybes vienoje iš didžiausių investicijų reikalaujančių sričių – kibernetiniame saugume – pasakos ir saugumo gamintojų „Palo Alto Networks“ sistemų inžinierius Didzis Ozoliņš, atsakingas už Baltijos šalių kibernetinio saugumo stiprinimą. Jo pranešimo centre – įrankiai ir procesai, galintys užtikrinti ne tik verslo saugumą, bet ir augimą.

Ar optimizmas gali pakeisti optimizaciją ir kaip dirbtinis intelektas užtikrina veiklos tęstinumą

Šį klausimą savo pranešime gvildens tinklo infrastruktūros HPE „Aruba“ produktų vadovas Tomas Muliuolis. „Pranešime kalbėsime apie tai, kaip atrinkti iš tikro efektyvias idėjas nuo tų, kurios užuot padėjusios, pridarys tik daugiau bėdų? Kokiems projektams sudėtingu metu turime sakyti TAIP, o kokiems NE? Galiausiai, apžvelgsime itin nepatogią temą daugeliui verslo sprendimo priėmėjų – kaip atskirti savo įvaizdavimą nuo tikrovės, nusiimti „rožinius akinius“ ir daryti iš tikrųjų tik tai, ko reikia verslo sėkmei bei klaidų taisymui“, – sako pranešėjas iš „HPE operated by Sophela“.

Apie iššūkius, su kuriais susiduria valstybinės organizacijos bei technologijų, pirmiausia – dirbtinio intelekto – vaidmenį sprendžiant problemas, pasitelkęs klientų bei savo patirtį, pasakos Nick Holmes iš „IBM Technology“. Vienas žinomiausių savo srities ekspertų apžvelgs COVID-19 pamokas, leidžiančias su dirbtinio intelekto įrankiais pagerinti švietimo įstaigų, muitinių darbą ir patobulinti vidinius procesus valstybinėse organizacijose.

Savo patirtimi dalysis ir „Blue Bridge“ Saugumo operacijų centro vadovas Povilas Kaminskas. Pranešime „Saugumo operacijų centras: nežinomieji, apie kuriuos niekas nekalba“ P. Kaminskas pasidalys įžvalgomis apie tai, kaip saugumo operacijų centro (SOC) paslaugų įsigijimas ne tik iš esmės pakeičia organizacijos kibernetinį saugumą, bet ir transformuoja daugybę kitų aspektų – nuo teisinių niuansų iki santykių su trečiosiomis šalimis bei pareigų įmonės IT skyriuje.

IT profesionalams – pažintis su saugumo bei duomenų saugojimo sprendimais

Nemokamos virtualios konferencijos IT CONNECTED. PROFESSIONALS dėmesio centre – įrankiai, sprendimai ir patirtis, padedanti IT saugumo komandoms ir IT specialistams greičiau aptikti bei užkardyti grėsmes, užtikrinti bazinį saugumo lygį, kurio reikalavimai per pastaruosius metus dar labiau sugriežtėjo ir kuo greičiau atstatyti IT darbą, o drauge – ir veiklos tęstinumą – po IT nelaimės.

IT profesionalai, prisijungę prie konferencijos, turės galimybę išgirsti net 9 pranešimus, kuriuos skaitys „Dell“, „HPE operated by Sophela“, „LogRhythm“, „Veeam“, „Delinea“, „Netscout“, „Cisco“ ir kitų IT sprendimų kūrėjų atstovai.

Daugiau informacijos bei registraciją į „Blue Bridge“ konferenciją IT CONNECTED rasite paspaudę ant nuorodos.