„Blue Bridge“ – tarp ilgameèiø reputacijos lyderiø IT ir technologijø sektoriuje

Didysis reputacijos tyrimas, pateikiantis visuomenės ir nuomonės formuotojų požiūrį į Lietuvos verslą, atskleidė, kad „Blue Bridge“ ketvertus metus iš eilės patenka tarp TOP 10 geriausią reputaciją turinčių įmonių Lietuvoje. Šiemet, nuomonės formuotojų vertinimu, „Blue Bridge“ užima 8 vietą tarp geriausią reputaciją turinčių šalies bendrovių ir yra viena iš pagrindinių lyderių IT ir technologijų sektoriuje.

Pandemijos krizė – rimtas egzaminas IT paslaugų tiekėjams

Tyrime, kuriuo matuojama Lietuvos įmonių ir valstybės valdomų organizacijų reputacija, apklausta daugiau nei 1700 respondentų. Daugiau nei 700 apklaustųjų – ekspertai, žurnalistai, verslo organizacijų ir asociacijų vadovai ir t. t., buvo išskirti į nuomonės formuotojų grupę. Būtent šios grupės vertinimu, „Blue Bridge“ – viena iš geriausią reputaciją turinčių įmonių Lietuvoje.

Reputacijos indeksas, pagal kurį sureitinguojamos įmonės, išvedamas apskaičiavus, kaip respondentai įvertina 13 skirtingų atributų, tarp kurių – paslaugų ir prekių kokybė, rūpestis savo darbuotojais, sąžiningas atlyginimas, inovatyvumas, finansinis stabilumas ir t. t.

IT ir technologijų sektoriaus įmonių vertinimui šiemet didžiausią įtaką turėjo paslaugų kokybė, paaiškina tyrimą atlikusio „Customer Centric Consultancy“ vadovė ir kompanijos „Civitta“ partnerė Rūta Gaudiešienė: „Pandemijos situacija pavertė IT paslaugas deguonimi bet kuriam verslui, todėl IT paslaugų kokybė vienareikšmiai tapo pačia svarbiausia aplinkybe vertinant IT įmones. Įdomu tai, kad kituose sektoriuose tokio pokyčio nebuvo, nors pandemija tapo išbandymu visų organizacijų reputacijai. Kaip ir anksčiau, vertindami vaistines, prekybos centrus ir t. t. respondentai nurodydavo, kad didžiausią įtaką jų vertinimui turi verslo sąžiningumas, rūpestis darbuotojais, kainodara ir t. t.“

Ilgametę lyderystę kuria teigiamai vertinama paslaugų kokybė

2021 m. – ne pirmi metai, kai „Blue Bridge“ įvardijama kaip viena iš geriausių reputaciją turinčių įmonių Lietuvoje. Tarp 10 geriausią reputaciją turinčių organizacijų „Blue Bridge“ vardas minimas jau nuo 2017 m.

Tapti nuosekliu reputacijos lyderiu, R. Gaudiešienės vertinimu, įmonėms pirmiausia leidžia kokybiškai išpildytas pažadas klientams. „IT ir technologijų sektoriuje svarbiausią vaidmenį išlaikant gerą reputaciją vaidina paslaugų kokybė ir klientų akimis sąžiningas kainos ir kokybės santykis. Šiame sektoriuje lyderiai, tarp kurių yra ir „Blue Bridge“, pirmiausia išsiskiria darbo kokybe, kalbant paprasčiau – šiame sektoriuje lyderis tas, kieno paslaugos neapvilia ir yra patikimos. Kiti svarbūs veiksniai, tokie kaip inovacijos arba kainodara, lieka antrajame plane“, – aiškina ekspertė.

Pašnekovė priduria, kad stebint tęstinę lyderystę kituose sektoriuose matoma, kad didelę įtaką turi įmonės sąžiningumas ir žinomumas užsienyje, kuris leidžia prekės ženklą sieti su Lietuvos garsinimu pasaulyje. Galiausiai, visose sektoriuose vienaip ar kitaip svarbų vaidmenį suvaidina kainos ir kokybės santykis, rūpestis darbuotojais ir sąžiningas atlyginimas.

Įsipareigoja kurti greitesnį, paprastesnį ir saugesnį IT

Komentuodamas Didžiojo reputacijos tyrimo rezultatus, „Blue Bridge“ pardavimų direktorius Gintautas Bazys pastebi, kad įtaką geros reputacijos tęstinumui turėjo ir nuolatinis įmonės siekis išlaikyti kokybišką komunikaciją su klientais.

„Augdamos įmonės dažnai praranda gerą kontaktą su klientais. Turėdami tai omeny, siekiame, kad dėmesys klientui nesumažėtų ir jis būtų visada išklausytas, į jos problemas įsigilinta. Tai leidžia pritaikyti IT paslaugas individualaus kliento poreikiams ir padėti gauti maksimalią vertę iš IT“, – paaiškina G. Bazys.

Ne taip seniai „Blue Bridge“ atnaujinimo paslaugų krepšelį, kad jis dar geriau atlieptų rinkos poreikius. „Atlikę klientų apklausą nustatėme, jog šiandien svarbiausias lūkestis – kad IT leistų greičiau pateikti paslaugas galutiniams naudotojams, būtų kuo paprasčiau valdomas ir saugesnis, nes stiprėja suvokimas, kad kibernetinio saugumo dedamoji svarbi kalbant ne tik apie duomenis bei informacines sistemas, bet ir IT infrastruktūrą“, – pabrėžia pašnekovas.

Būtent į greitesnio, paprastesnio ir saugesnio IT kūrimą orientuotas ir atnaujintas „Blue Bridge“ paslaugų krepšelis, kurį sudaro 5 paslaugų kategorijos: fizinės įrangos parinkimas, debesų kompiuterijos sprendimai, IT projektai, IT saugumo sprendimų parinkimas ir diegimas, IT infrastruktūros priežiūra.

„Šiuo metu „Blue Bridge“ siūlo vieną plačiausių IT infrastruktūros produktų ir paslaugų krepšelį iš vienų rankų Lietuvoje, tačiau tuo apsiriboti neketiname – prisitaikydami prie kintančių rinkos poreikių ir technologinės pažangos nuolat kuriame naujus sprendimus ir paslaugas, kurios padeda klientams įgyvendinti strateginius pokyčius ir įgauti konkurencinį pranašumą“, – sako G. Bazys.

