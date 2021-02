Tikslinga ir vertę kurianti „Oracle“ duomenų bazių priežiūra iš arčiau

„Blue Bridge“ duomenų bazių administratorius Juozas Kaunas.

97 proc. bendrovių, pirmaujančių JAV žurnalo „Fortune“ pagal pajamas didžiausių įmonių reitinge, naudoja „Oracle“ duomenų bazes. Tai pranešė pats gamintojas, jau daugiau nei keturis dešimtmečius išliekantis duomenų bazių programinės įrangos lyderiu. Vis dėlto, kaip pastebi dvidešimt metų su „Oracle“ programine įranga dirbantis „Blue Bridge“ duomenų bazių administratorius, programuotojas Juozas Kaunas, net „Oracle“ nepavyksta išpildyti pažado sukurti duomenų bazę, kuriai nebereikės administravimo.

Be to, nepaisant „Oracle“ inovatyvumo ir plačios automatizacijos, panašu, kad norint išnaudoti naujausių versijų potencialą, priežiūra išlieka tokia pat svarbi, o gal net svarbesnė nei anksčiau. „Turint omeny IT specialistų kaštus ir poreikį taupyti jų laiką, itin svarbi tampa ir galimybė pamatuoti priežiūros kokybę bei efektyvumą“, – komentuoja J. Kaunas.

Apie tai, kokios dalys turėtų sudaryti pažangią bei kokybišką „Oracle“ duomenų bazių priežiūrą ir kaip galima būtų įvertinti šios priežiūros efektyvumą – „Blue Bridge“ specialisto įžvalgos.

Kada priežiūra – prioritetinės reikšmės?

J. Kaunas išskiria bent vieną dažniausiai sutinkamą scenarijų, kai nuolatinė ir profesionali duomenų bazių priežiūra – būtinybė. Tai situacija, kai organizacijoje veikia įvairaus „amžiaus“ „Oracle“ duomenų bazės ir svarbios sistemos bei aplikacijos veikia su dešimties metų ar net senesnėmis duomenų bazių versijomis.

„Kuo daugiau versijų, tuo daugiau skirtingų kompetencijų reikia. Kokybiška gamintojo nebepalaikomų versijų priežiūra – didelio meistriškumo reikalaujantis darbas. Pirmiausia dėl to, kad specialistui, pavyzdžiui, dirbančiam su 2013 (12c) arba 2019 m. (19c) „Oracle“ versijomis, prižiūrėti 2002 (9i) versiją – jau nemenkas iššūkis. Antra, automatizacija, pažangios funkcijos, kurias suteikia naujesnės versijos, tiesiog nepasiekiamos, o tai reiškia, kad daugelį rutininių administravimo darbų, tokių kaip monitoringas, tenka daryti rankiniu būdu arba kurti nuosavus automatizavimo įrankius“, – pasakoja pašnekovas.

Vis dėlto šis scenarijus ne vienintelis, kai duomenų bazių priežiūra tampa ne tiek pagalbiniu, kiek strategiškai svarbiu procesu. „Duomenų bazė – gyvas mechanizmas, kuriame vykstantys procesai tiesiogiai susiję su aplikacijų veikimu. Šioje vietoje negalima nepaminėti būtent „Oracle“ duomenų bazių specifikos. Ne atsitiktinai šios duomenų bazės lyginamos su lenktyniniais automobiliais, kurie turi nenuginčijamų pranašumų, tačiau tuo pat metu reikalauja ypatingų žinių ir patirties“, – apibendrina J. Kaunas.

Koks turėtų būti kokybiškos priežiūros tikslas?

Prieš aptardamas „Oracle“ duomenų bazių priežiūros tikslą ir rezultatus, J. Kaunas pažymi, kad dėl duomenų bazių sudėtingumo ir tiesioginės įtakos aplikacijoms, net naudojant naujausių versijų duomenų bazes, gali iškilti iššūkių.

„Ko gero, dažniausios problemos susijusios su greitaveika. Kadangi užklausos, kurias gauna duomenų bazės, kuriamos programuotojų, analitikų ir pan., duomenų bazės veikimas priklauso ir nuo šių užklausų kokybės. Pavyzdžiui, ataskaita sistemoje formuojasi net tris paras ir tam, kad šią problemą išspręsti, reikia „pataisyti“ ne duomenų bazę, bet pačią užklausą. Tačiau tam taip pat reikia „Oracle“ išmanančių specialistų“, – pastebi pašnekovas ir pateikia kitų rutininių, neišvengiamų priežiūros darbų pavyzdžių – nuo erdvės duomenų bazėje plėtimo iki atsarginio kopijavimo proceso stebėjimo.

„Savalaikis visų šių darbų ir procesų užtikrinimas ir yra kokybiškos duomenų bazių priežiūros tikslas. Jeigu problemą pastebi sistemų naudotojai ir praneša, kad kažkas neveikia, neužsikrauna ir pan., tai jau savaime problema. Kokybiška priežiūra turėtų užbėgti už akių bet kokiems nesklandumams, kol jie nepasireiškė „visu grožiu“, – atkreipia dėmesį J. Kaunas.

Kuo daugiau stebimų parametrų – tuo mažiau incidentų

Paprašytas įvardyti, ką galima laikyti šiuolaikinės, kokybiškos duomenų bazių priežiūros pagrindu, „Blue Bridge“ duomenų bazių administratorius J. Kaunas sako, kad tai – galimybė stebėti kuo daugiau duomenų bazių veikimo parametrų.

„Operatyvų nenumatytų incidentų sprendimą ir bendresnį monitoringą gali užtikrinti jautrios stebėjimo sistemos, sujungtos su duomenų bazėmis. Kuo daugiau parametrų ir jų pokyčių tokios sistemos gali stebėti, tuo geriau“, – sako pašnekovas.

Pavyzdžiui, „Blue Bridge“ patirtis rodo, kad sumažinti incidentų skaičių leidžia tokių parametrų kaip duomenų bazės pasiekiamumo ir esminio funkcionavimo, reguliarių darbų (angl. scheduled jobs) ir kopijavimo darbų (angl. backup) vykdymo, laisvos vietos, sisteminių diagnostinių pranešimų stebėjimas. „Šioje vietoje atkreipčiau dėmesį į darbus, susijusius su atsarginiu kopijavimu, kurie yra svarbi šiuolaikinės duomenų bazių priežiūros dalis ir apima ne tik paties atsarginio kopijavimo stebėjimą, bet ir atsarginio kopijavo politikos efektyvumo vertinimą ir korekcijas. Taip pat – atsarginio kopijavimo plano parengimą“, – pažymi „Blue Bridge“ duomenų bazių administratorius.

Specifinės ir papildomos užduotys, kurias apima duomenų bazių priežiūra

Tarp retesnių duomenų bazių priežiūros užduočių J. Kaunas įvardija darbus, susijusius su duomenų bazių kūrimu, atstatymu, migracija, įvairių atnaujinimų diegimą. Taip pat užduotis, susijusias su lydinčiąja (angl. standby) duomenų baze, kuri naudojama norint užtikrinti minimalų prastovų laiką IT nelaimės atveju ir darbus, susijusius su testinėmis duomenų bazėmis. „Kaip tiekėjas šiuos darbus siūlome esant poreikiui kaip papildomas paslaugas, kadangi jų prireikia kiek rečiau“, – sako pašnekovas.

Su duomenų bazių priežiūra gali būti susiję ir kiek kitokie papildomi darbai – tai auditas, padedantis organizacijoms įsitikinti, kad avarinio atstatymo planas ir jame numatytas sistemų darbo atkūrimo laikas – įgyvendinamas. „Tokie auditai padeda įsitikinti, kad atsitikus IT nelaimei, bus pasiekti du svarbiausi rodikliai – duomenų atstatymo laikas (angl. Recovery Time Objective (RTO)) ir prarastų duomenų kiekis (angl. Recovery Point Objective (RPO))“, – paaiškina J. Kaunas.

Priežiūros ataskaitos – informacija strateginiams sprendimams

Kokybiškai dokumentuojama duomenų bazių priežiūra turėtų padėti priimti ir ilgalaikius sprendimus, susijusius su duomenų bazių veikimu ir optimizavimu. Kaip pastebi J. Kaunas, periodinės ataskaitos apie duomenų bazių veikimą turėtų apimti SLA vykdymą, kreipinių analizę bei papildomas įžvalgas bei rekomendacijas, pirmiausia – dėl atnaujinimų (angl. patch) diegimo.

„Tokie atnaujinimai dažniausiai išsprendžia paties gamintojo pastebėtas saugumo, stabilumo, greitaveikos ir kitas problemas. Ne paslaptis, kad kai kada tokių atnaujinimų diegimas gali paveikti duomenų bazės veikimą, sukurti naujų problemų, todėl jų diegimo planavimui paprastai skiriama nemažai papildomo laiko“, – pastebi pašnekovas.

Be to, pašnekovo teigimu, priežiūros ataskaitos turėtų atspindėti ne tik tam tikrų problemų statistiką, bet ir padėti išskirti pasikartojančias problemas, tendencijas ir padėti priimti sprendimus, sprendžiančius dažniausias problemas. Taip pat tokios ataskaitos turėtų pasitarnauti sprendžiant dėl sistemų našumo ir optimizavimo.

Tarp galutinių rezultatų – ir mažesnis IT personalo krūvis

Vienas iš būdų užtikrinti kokybišką „Oracle“ duomenų bazių priežiūrą – įsigyti šias paslaugas iš IT tiekėjo. Kaip vieną iš priežasčių, kodėl klientai renkasi šias paslaugas pirkti, „Blue Bridge“ atstovas įvardija ne tik „Oracle“ specialistų trūkumą darbo rinkoje, bet ir galimybę įsigyti paslaugas, apimančias visus duomenų bazių priežiūros etapus.

„Pavyzdžiui, pradėdami teikti „Oracle“ duomenų bazių priežiūrą, atliekame dabartinės IT infrastruktūros analizę. Be to, mūsų komanda gali spręsti ir kreipinius, susijusius su „Oracle“ duomenų bazių veikimo problemomis, taip pat – saugumu. Galiausiai, vadovaudamiesi savo metodika, kas ketvirtį pateikiame išsamias ataskaitas, kurios padeda pamatyti bendresnį duomenų bazių ir sistemų, susijusių su jomis, vaizdą“, – pasakoja J. Kaunas.

Apibendrindamas kokybiškos duomenų bazių priežiūros rezultatus, J. Kaunas įvardija tris pagrindinius rodiklius. Tai – duomenų bazių pasiekiamumo (angl. up-time) užtikrinimas, nustatytų greitaveikos (angl. performance) rodiklių pasiekimas ir sumažėjęs incidentų skaičius. „Jeigu duomenų bazių priežiūra įsigyjama kaip paslauga iš IT tiekėjo, dar vienas svarbus rezultatas turėtų būti sumažėjęs rutininių, pasikartojančių darbų krūvis jūsų IT specialistams“, – priduria pašnekovas.