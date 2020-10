Švenčiama Pasaulinė IT plėtros diena: po 10 metų kas antras specialistas dirbs dar neegzistuojančius darbus

Didesnis moterų įsitraukimas į informacinių technologijų (IT) sektorių, įvairius darbo procesus automatizuojantys robotai ir dar niekur negirdėtos profesijos – tokią ateitį mums žada technologijų sektorius. Rytoj minint Pasaulinę informacinių technologijų plėtros dieną, keliame klausimą, kaip tendencijos paveiks visą industriją?

„Informacinės technologijos neabejotinai formuoja mūsų kasdienybę, todėl žvilgsnis į jų tendencijas gali padėti suprasti, kaip gyvensime artimiausioje ateityje. Spartus technologijų vystymasis lemia ne tik įvairių vis tobulesnių, kasdien pritaikomų išmanių sprendimų atsiradimą, bet ir formuoja naujas žmogiškųjų išteklių valdymo, darbinimo tendencijas“, – pažymi Eglė Staniulionė, „Bitė Lietuva“ Žmonių ambasados vadovė.

Egzotiškos technologijos kurs darbo vietas

Sparčiai vystantis naujoms technologijoms, tokioms kaip daiktų internetas (IoT), dirbtinis intelektas (DI) ar robotika, randasi naujos darbo vietos, apie kurias šiandien net nepagalvojame. 85 proc. po dešimties metų, 2030 metais, reikalingų profesijų šiandien dar neegzistuoja, rodo Ateities instituto Kalifornijoje ir technologijų bei verslo ekspertų duomenys.

„Hologramų stilistas, virtualus mados dizaineris, autonominio automobilio licencijuotas specialistas, virtualios realybės gyvenimo dizaineris – šias ir dar daugiau naujų profesijų netrukus išvysime darbo skelbimuose. Norint jas užimti reikės turėti ne tik techninių įgūdžių, bet ir tam tikrų asmeninių savybių“, – pažymi E. Staniulionė.

Vietoje įprastų ir dažnai besikartojančių reikalavimų darbo skelbimuose, šiuose bus prašoma turėti darbo su virtualiais namų asistentais sertifikatą, autonominio automobilio vairuotojo pažymėjimą ar patirties kuriant drabužius bei aksesuarus virtualioje realybėje. Todėl jau dabar pradėkite ruoštis visą gyvenimą trunkančiam profesinių ir asmeninių įgūdžių tobulinimui, kuriems oficialių mokymų dar nėra arba yra vos keletas.

Moterų įsitraukimo svarba – milžiniška

Europoje informacijos ir ryšių technologijų srityje (ICT) dirba vos 17 proc. moterų, o Lietuvoje – 25,4 proc., rodo Eurostato duomenys. Nors Lietuvoje šis skaičius yra šiek tiek didesnis, tai vis tiek reiškia, kad ir čia moterų įsitraukimas į technologijų pasaulį yra gana mažas.

„Dirbant technologijų srityje niekuomet netrūksta iššūkių ir sunkumų. Deja, visuomenėje vis dar gajus įsitikinimas, kad IT specialisto pareigybės labiau tinka vyrams, didelę dalį moterų stabdo nuo sėkmės technologijų sektoriuje. O jų įsitraukimas į šią sritį yra labai reikalingas“, – sako E. Staniulionė.

Didesnis moterų įsitraukimas į IT sritį gali paskatinti greitesnį verslo vystymąsi. Pavyzdžiui, įmonėse, kuriose yra lyčių įvairovė, gimsta daugiau kūrybiškų ir inovatyvių idėjų, rodo Harvardo universiteto atlikto tyrimo duomenys. Moterų įsitraukimas į verslo procesus taip pat gali turėti reikšmingos įtakos sėkmingam produktų ir paslaugų vystymui: ypač tose įmonėse, kurių didelę tikslinės auditorijos dalį taip pat sudaro moterys, rašoma klientų ryšių valdymo bendrovės „Salesforce“ atliktame tyrime. Be to, darbovietėse, kuriose yra lyčių pusiausvyra, pastebimas ir didesnis darbuotojų įsitraukimas. Tą patvirtina tarptautinių tyrimų, tiriančių iš vyrų ir moterų sudarytų komandų efektyvumą darbe, duomenys.

„Žinoma, nereikėtų pamiršti ir IT specialistų trūkumo, kuris vien Lietuvoje siekia 13 tūkst. darbuotojų. Didesnis moterų įsitraukimas į technologijų sektorių galėtų būti vienas iš šios problemos spendimų“, – teigia „Bitės“ Žmonių ambasados vadovė.

Žmonių nepakeis robotai

Dirbtinis intelektas šiandien yra viena labiausiai diskutuojamų temų. Nors sparti šios technologijos plėtra neišvengiama, daugeliui nerimą kelią prognozės, kad ateityje robotai panaikins ne vieną darbo vietą. „Bitės“ Žmonių ambasados vadovė sako, kad dėl to jaudintis dar tikrai nereikėtų: anot „McKinsey“, per artimiausius 10 metų vos 23 proc. dabartinių vietų gali būti visiškai automatizuotos. Be to, robotizacija tuo pačiu sukurs ir naujas darbo vietas.

„Nors į robotiką dažniausiai žiūrima su baime, tai vis tik yra puiki galimybė, leisianti mašinoms patikėti dažnai pasikartojančias, nuobodžias ir ilgai trunkančias užduotis. Pavyzdžiui, surinkti ir išanalizuoti didelį kiekį informacijos – automatizuotos mašinos šiuos darbus galės atlikti žymiai greičiau. Tuo metu robotai bent artimiausius keliasdešimt metų tikrai nepakeis profesijų, kurioms reikia komunikacijos gebėjimų ar kūrybiškumo“, – pasakoja E. Staniulionė.

Lietuvoje 10 tūkst. darbuotojų tenkantis robotų skaičius siekia vos 5, kai tuo metu Europoje vidurkis yra 106 robotai 10 tūkst. darbuotojų, rodo Tarptautinės robotikos federacijos duomenys. Šią situaciją reikėtų vertinti kaip galimybę, nes automatizuojant tam tikrus darbus, galėtų būti sprendžiamas darbo jėgos trūkumas šalyje.

Eglė Staniulionė, „Bitė Lietuva“ Žmonių ambasados vadovė.