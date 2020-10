„Blue Bridge“ tapo oficialiu AWS partneriu

„Blue Bridge“ IT paslaugų valdymo skyriaus vadovas Mindaugas Maraulas.

Debesų kompiuterijos milžinės „Amazon Web Services“ (AWS) partnerių sąrašą papildė IT bendrovė „Blue Bridge“, tapusi antrąja įmone, teikiančia su AWS susijusias paslaugas Lietuvos rinkai. Jau daugiau nei dešimtmetį AWS išlieka debesijos paslaugų lydere, užimančia 33 proc. pasaulinės debesų kompiuterijos paslaugų rinkos.

AWS paslaugų populiarumas pastaraisiais metais augo ir Lietuvoje. „AWS galimybėmis jau domisi ne tik IT įmonės bei startuoliai, bet ir tradicinis verslas. Drauge kyla ir su AWS susijusių kompetencijų paklausa. Atliepdami šį naują poreikį, šiemet išsikėlėme tikslą tapti oficialiais AWS partneriais ir sėkmingai jį pasiekėme“, – sako „Blue Bridge“ IT paslaugų valdymo skyriaus vadovas Mindaugas Maraulas.

Tarp paklausiausių paslaugų – IT architektūros kūrimas AWS

Lietuvos įmonėms vis geriau susipažįstant su AWS paslaugomis, geriau išmokstama naudotis ir AWS suteikiamomis galimybėmis, nors tam reikia kol kas rinkoje retų kompetencijų, sako „Blue Bridge“ IT paslaugų valdymo skyriaus vadovas M. Maraulas.

„Daugelis jau supranta, kad norint gauti ne tik technologinę, bet ir ekonominę AWS naudą, neužtenka perkelti dabartinę sistemos ar aplikacijos IT architektūrą į AWS „debesį“. Reikia užtikrinti, kad naujoji IT architektūra efektyviai naudotų resursus, atitiktų įmonės poreikius bei finansines galimybes. Tai viena iš priežasčių, kodėl tarp didžiausią paklausą turinčių „Blue Bridge“ paslaugų, susijusių su AWS viešuoju „debesiu“, šiuo metu yra būtent IT architektūros kūrimo bei pritaikymo AWS infrastruktūrai darbai“, – komentuoja M. Maraulas.

AWS partnerystė suteikiama įmonėms, atitinkančioms nustatytus reikalavimus, į kuriuos įeina tokie kriterijai, kaip ne mažesnė nei 5 AWS sertifikuotų specialistų komanda ir patirtis sėkmingai įgyvendinant su AWS paslaugomis susijusius projektus.

Dalis naujo DevOps paslaugų krepšelio

AWS partnerystė – dar vienas žingsnis stiprinant naują, nuo pernai metų teikiamų „Blue Bridge“ paslaugų grupę. Į jį įeina DevOps darbai, tokie kaip IT architektūros pritaikymas viešajam debesiui, CI/CD proceso sudarymas, sistemų konteinerizavimo paslaugos, „Kubernetes“ diegimas ir t. t.

„DevOps paslaugų užimama rinkos dalis kasmet didėja ir pasaulyje, ir Lietuvoje, todėl ir toliau sieksime stiprinti šias savo kompetencijas bei pasiūlyti jas savo klientams“, – sako M. Maraulas ir priduria, kad kartu su aplikacijomis, kuriamomis konteinerių pagrindu, ir pažangia infrastruktūra – AWS, „Google Cloud“ ir „Microsoft Azure“ bei kitų didžiųjų tiekėjų paslaugomis, DevOps paslaugos padeda užtikrinti pažangių aplikacijų kūrimą. Kaip pastebi M. Maraulas, verslui svarbu ir tai, kad tokios sistemos atitinka ne tik galutinio naudotojo, bet ir programuotojų bei IT priežiūros specialistų poreikius ir padeda taupyti jų laiką bei automatizuoti darbus kuriant, atnaujinant ir prižiūrint įvairaus sudėtingumo sistemas.