Konferencija „IT connected: skills, tools, knowledge“ – apie tai, koks IT gali padėti išvengti blogiausio scenarijaus

Spalio 13 d. virtualioje kibernetinio saugumo ir debesų kompiuterijos konferencijoje „IT connected: skills, tools, knowledge“ ekspertai iš Lietuvos ir užsienio dalysis įžvalgomis apie tai, kokie skaitmeniniai įrankiai, technologijos ir žinios gali padėti užtikrinti veiklos stabilumą, sumažinti nuotolinio darbo keliamas rizikas ir išvengti karantino metu suintensyvėjusių kibernetinių atakų.

„Prasidėjus karantinui, IT pradėjo vaidinti dar svarbesnį vaidmenį. Viena vertus, reikėjo skubiai užtikrinti saugų nuotolinį darbą, kita vertus – kuo greičiau prisitaikyti prie pasikeitusių sąlygų. Daugeliui įmonių tai reiškia naujų idėjų įgyvendinimą, inovatyvių technologijų ir sprendimų taikymą savo kasdienėje veikloje. Papildomos įtampos kėlė ir tebekelia vis agresyvesnės tikslinės bei automatinės kibernetinės atakos. Todėl konferencijoje kuo išsamiau apžvelgsime klausimus, susijusius su kibernetiniu saugumu ir IT vaidmeniu diegiant tai, būtina verslo išlikimui ilgalaikėje perspektyvoje“, – sako Povilas Kaminskas, konferenciją organizuojančios IT įmonės „Blue Bridge“ Tinklų ir saugumo sprendimų skyriaus vadovas.

Šiuolaikinis saugumas – nukreiptas į darbuotojus

Per karantiną opiausios IT srities problemos buvo susijusios su kompiuterinių darbo vietų valdymu ir jautrių organizacijos duomenų saugumu, darbuotojams dirbant iš namų.

„Per karantiną, kaip ir kiti IT tiekėjai, sukaupėme šioje srityje daug patirties ir konferencijoje pasakosime, kaip nuotoliniu būdu valdyti ir atnaujinti darbuotojų kompiuterines darbo vietas, analizuosime, kaip sustiprinti slaptažodžių politiką naudojant naujas „Azure Active Directory“ funkcijas, gilinsimės į naudotojų tapatybės valdymo klausimus. Apskritai, daug dėmesio skirsime pažangaus – į žmones orientuoto saugumo koncepcijai ir populiarėjančiam „Zero Trust“ (nulinio pasitikėjimo) modeliui, kuris leidžia sumažinti dėl žmogiškųjų klaidų ir socialinės inžinerijos metodų atsirandančias grėsmes informacijos saugumui“, – pasakoja P. Kaminskas.

Technologijos, padedančios siekti ilgalaikio saugumo

Kasdienė kibernetinio saugumo higiena – ne vienintelė šiuo metu svarbi tema, pastebi pašnekovas:

„Iš akių negalima paleisti ir kompleksinio požiūrio į IT saugumo didinimą, o jis pirmiausia siejamas su pažangiausiais saugumo sprendimais, tokiais kaip saugumo operacijų centro technologijos (SOC), naudotojo elgsenos analizės (UEBA), saugumo orkestravimo, automatizavimo bei reagavimo (SOAR) sprendimais, saugumo informacijos ir įvykių valdymo (SIEM) sistemomis. Su šiais sprendimais konferencijos dalyviai galės susipažinti ne tik teoriškai, bet ir praktiškai – bus pristatytos jų demonstracijos, veikimo pavyzdžiai“, – sako P. Kaminskas.

Šias technologijas konferencijoje pristatys ne tik „Blue Bridge“ specialistai, bet ir žinomų saugumo sprendimo gamintojų atstovai – tokie vardai kaip „Cisco“, „LogRhythm“, „HPE Aruba“, „Fortinet“, „Sophos“, „Safetica“. Savo įžvalgomis dalysis ir „Danske Bank“ bei advokatų kontoros „Sorainen“ atstovai.

Kuriant IT infrastruktūrą, įgalinančią greitus verslo pokyčius

Karantino metu taip pat buvo stebimas debesijos paslaugų augimas. Kaip komentuoja „Blue Bridge“ IT paslaugų valdymo skyriaus vadovas Mindaugas Maraulas, debesų kompiuterijos augimą lėmė ne tik didesnis SaaS (liet. programinė įranga kaip paslauga) naudojimas, bet ir kylantis susidomėjimas IT tiekėjų arba MSP kategorijos paslaugomis.

„Dabar IT tiekėjų paslaugos matomos jau ne tik kaip sistemų veikimo patikimumą garantuojantis pagrindas, bet ir galimybė pigiau bei greičiau perorientuoti veiklą į skaitmeninę erdvę. Be to, į „debesų“ kompiuteriją dėmesį atkreipė ir tradicinis verslas, iki tol labiau pasitikėjęs privataus arba nuosavos IT infrastruktūros modeliu“, – pasakoja M. Maraulas.

Pašnekovas priduria, kad šiuolaikinė IT infrastruktūra apima ir DevOps (angl. Development & Operations) paslaugas, kurios padeda greičiau kurti aplikacijas ir pateikti jas galutiniam naudotojui.

„Vis daugiau įmonių domisi ir didžiaisiais viešųjų debesų tiekėjais, tokiais kaip „AWS“ „Azure“ ir „Google Cloud Platform“, ir galimybėmis naudoti DevOps paslaugas, todėl praktiniam šių klausimų aspektui konferencijoje skirsime daug dėmesio“, – sako M. Maraulas.

Skaitmeninis formatas leidžia pasidalyti įžvalgomis su didesne auditorija

Siekdama prisidėti prie verslo stiprinimo sudėtingomis sąlygomis, „Blue Bridge“ komanda ir jos parneriai, pasaulyje žinomi saugumo sprendimų gamintojai, savo įžvalgomis dalysis nemokamai – konferencija „ITconnected: skills, tools, knowledge“ bus atvira visiems iš anksto užsiregistravusiems dalyviams.

Kaip pasakoja „Blue Bridge“ marketingo skyriaus vadovė Loreta Matulionienė, buvo siekiama, kad šis renginys būtų naudingas ne tik savo turiniu, bet ir kuo prieinamesnis didesniam dalyvių skaičiui.

„Konferencijos metu bus galima rinktis iš dviejų pranešimų srautų, užduoti klausimus pranešėjams, tiesiogiai konsultuotis su saugumo sprendimų gamintojų atstovais, stebėti sprendimų ir įrankių demonstracijas. IT specialistus pakviesime nuotoliniu būdu dalyvauti praktiniuose seminaruose (angl. hands-on)“, – pasakoja L. Matulionienė.

„Savo renginiais visada siekiame ugdyti verslo bendruomenę, tad ši konferencija – ne išimtis. Džiaugiamės, kad šiuo metu sulaukėme jau beveik 600 registracijų“, – pastebi L. Matulionienė.

Dėl pandeminės situacijos, po bendru „ITconnected: skills, tools, knowledge“ vardu apjungti du tradiciniai, kasmetiniai „Blue Bridge“ renginiai – debesų kompiuterijos konferencija „Bridge to Cloud“ ir kibernetinio saugumo konferencija „Cyber Security Hub“.

Tiesioginė konferencijos „IT connected: skills, tools, knowledge“ transliacija vyks spalio 13 d. Daugiau informacijos ir registracija – renginio puslapyje.

„Blue Bridge“ Tinklų ir saugumo sprendimų skyriaus vadovas Povilas Kaminskas.