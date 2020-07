Užklausų mainai padeda rasti partnerius IT srityje ir keičia požiūrį į Rytų Europos rinkas

Kinijoje Tomas Pagirys, „waynord“ klasterio koordinatorius ir „Aciety“ verslo plėtros vadovas, su Jincheng Yao, „Belt and Road Startup Accelerator“ vadovu, pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Kaip rasti patikimą informacinių technologijų (IT) srities partnerį Rytų Europoje? Kaip įvertinti, ar jis turi reikiamus resursus, tinkamas patirtis ir sertifikatus? Lietuvoje į aukštą pridėtinę vertę kuriantį „waynord“ klasterį susibūrusios IT įmonės dalyvauja „Aciety“ platformoje, kuri sprendžia šią klientų iš Vakarų dilemą ir padeda rasti geriausius ilgalaikius partnerius.

nuotrauka::1 left

Idėja susiburti lietuviškoms IT įmonėms gimė prieš ketverius metus. Siekdamos išlikti konkurencingos ir įgyvendinti didesnius projektus jos privalėjo parodyti įgyvendintus projektus, kurie atskleistų plačias ekspertiškumo galimybes ir demonstruotų aukštesnius apyvartos rodiklius. Visa tai pasiekti po vienos įmonės stogu ir suburti kompetentingus įvairių sričių IT specialistus buvo iššūkis, todėl nuspręsta jungtis į klasterį „waynord“, kurio tikslas – sukurti daugiasluoksnių IT paslaugų pasiūlymą bet kuriam klientui.

Į klasterį susibūrė, kad išliktų konkurencingos

„Klasteris įgalina įmonę, išlaikant savo specializaciją, dalyvauti didelio masto projektuose, o koordinuotas įmonių bendradarbiavimas sukuria papildomų galimybių. Jos gali mainytis užklausomis, padėti viena kitai resursais ar suvienyti pastangas specifinėms pardavimų ar produktų vystymo kampanijoms“, – sako Tomas Pagirys, „waynord“ klasterio koordinatorius.

Dėl orientacijos į aukštą pridėtinę vertę ir šiaurietiškas vertybes, atsiribojant nuo įprastų pigesnės darbo jėgos iš Rytų Europos asociacijų, klasterio prioritetinės rinkos yra Skandinavijos šalys, Didžioji Britanija, Vokietija, Izraelis, Šveicarija, Austrija, Nyderlandai ir JAV. Išgrynintos pagrindinės veiklos kryptys – eksportas, rinkodara, novatoriškų produktų vystymas, moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra bei mokymai.

nuotrauka::2 right

Sukūrus klasterį jo koordinatoriumi tapo vienas iš pirminių jos sumanytojų UAB „Aciety“, kurio veikloje – to paties pavadinimo IT įmonių paieškos sistemoje – dalyvauja visos 8 klasterio įmonės. Narystė klasteryje ir koordinatoriaus kuruojamoje sistemoje atveria galimybes prisitraukti tokių ilgalaikių strateginių klientų kaip „Widerpool“, CIONET ar „Pillar Project“.

Pastarasis – vienas įdomiausių klientų. „Aciety“ komandos dėka beveik visa programinės įrangos gamyba iš Jungtinės Karalystės buvo perkelta į Lietuvą, o jungtinėmis pastangomis sukurta novatoriška e. mokėjimų sistema. Projekte dalyvavo 5-ios Lietuvos įmonės, tarp jų – „waynord“ koordinatorius „Aciety“ ir įmonė „iMAS“.

Tipinis klientas – gerai finansuotas startuolis

Sistemos „Aciety“ klientu gali būti bet kokia IT poreikį turinti įmonė arba fizinis asmuo. Dažniausiai kreipiamasi dėl elektroninės komercijos, verslo valdymo sistemų, įvairių technologijų dedikuotų komandų poreikio, blokų grandinės (angl. blockchain) technologijų vystymo, mobiliųjų aplikacijų programavimo darbų.

Tipinis klientas – gerai finansuotas startuolis, maža ar vidutinė bendrovė, IT įmonės iš Vakarų šalių. Daugiau nei 1.200 Europos IT įmonių vienijančioje sistemoje vietoj atsitiktinės „Google“ ar kitos paieškos rezultatų, klientas gauna koncentruotą 3–5 įmonių pirminį pasiūlymą, kuriame pateikiamos labiausiai poreikį atitinkančių įmonių analizės su aktualiomis patirtimis, ekspertize, kainos, projekto laiko ir biudžeto vertinimais. Profesionalių IT kompanijų ir programinės įrangos kūrėjų platformos „waynord“ sistemoje klasterio nariai jau turėjo galimybę teikti pasiūlymus 838 klientų užklausoms iš įvairių rinkų.

nuotrauka::3

Skepticizmą pakeitė sutartis

Į tinklą per paklausimų mainų sistemą buvo nukreipta „Watu Credit“ – sparčiai auganti ir dinamiška ne-bankinė Kenijos finansavimo įmonė, kuri siūlo mobiliosiomis technologijomis teikiamą paslaugą paskoloms išmokėti ir išieškoti visiškai atsisakant grynųjų pinigų bei atliepia kitus Kenijos klientų poreikius. Pavyzdžiui, galimybę visą parą naudotis savo sąskaitos likučiais. „Aciety“ jam padėjo rasti ilgalaikius partnerius, atitinkančius spartų kliento augimo tempą, poreikius ir diegiamas bei planuojamas inovacijas.

Kitas įdomus pavyzdys iš Pietų Afrikos Respublikos (PAR) – į tinklą per paklausimų mainų sistemą buvo nukreipta karo ir policijos struktūrų programinės įrangos gamyboje dirbanti PAR įmonė „Vortimo“. Dėl specifinio poreikio, reikiamos patirties bei gan skeptiško kliento požiūrio į Rytų Europos rinkas buvo nelengva įtikinti klientą pradėti darbus su vienu „Aciety“ partneriu. Kokybės, kultūros, patirties ir profesionalumo dėka trumpalaikis, mažos apimties projektas jau išaugo iki tęstinės sutarties.

Į krizės pasekmių švelninimo priemones nesidairo

„Aciety“ ir „waynord“ eksporto iniciatyvos pritraukia 300.000–600.000 Eur vertės užklausų per mėnesį. Klasteris ne tik organizuoja užklausų mainus ir jungia arba skaido IT produktus vertikalioje vertės grandinėje, bet ir organizuoja B2B susitikimus, išvykstamąsias verslo misijas, vykdo rinkodaros ir įsiliejimo į užsienio tinklus (registracijos asociacijose, platformose, klubuose) veiklas, bando novatoriškus įrankius, pvz. automatizuotą pardavimų sistemą „Growbots“.

Jolita Razumienė, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) įgyvendinamo projekto „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra (InoLink)“ vadovė, džiaugiasi, kad „waynord“ šiemet papildė „Inolink“ projekto dalyvių gretas ir naudosis jo teikiamomis paslaugomis: „Stipri sinergija tarp klasterio įmonių ir dalyvavimas užklausų mainuose sudaro unikalias galimybes tarptautinės veiklos plėtrai, klasterio įmonių žinomumo užsienyje augimui“.

Klasterio nariai vyksta į verslo misijas tokiose pripažintose pasaulinėse parodose kaip CES JAV, „E-Commerce Berlin“ Vokietijoje, „Collision“ Kanadoje ir DLD Tel Avive. Jose ieškoma potencialių klientų, atrandami nauji partneriai. Kartu su kitais mokymų industrijos dalyviais „waynord“ organizuoja IT specialistams skirtus kvalifikacijos kėlimo kursus – apmokyta daugiau kaip 100 iš 270 suplanuotų įmonių darbuotojų. Vystomos automatizuotos komercijos ir verslo valdymo sistemos, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklos, teikiamos paraiškos mokslinių tyrimų programoms – jau sėkmingai įgyvendinti tyrimai pagal priemonę „Inočekiai“, dalyvaujama ir kituose finansavimo galimybes atveriančiuose kvietimuose.

nuotrauka::4

COVID-19 krizė „waynord“ klasterį palietė mažiau. Koordinatoriaus T. Pagirio teigimu, nors ir dirbo nuotoliniu būdu, klasterio įmonės darbus tęsė beveik įprastu ritmu, naudojosi naujomis galimybėmis, pavyzdžiui, didesne elektroninės komercijos sprendimų paklausa, ir į krizės pasekmių švelninimo priemones nesidairo.

waynord“ klasterio nariai

B2B platforma „Aciety“

Programinės įrangos vystymo įmonė „FrontIT“

Mobiliųjų programėlių vystytoja „iTO“

Programinių įrangų, el. komercijos sprendimų, verslo valdymo sistemų vystytoja „digitouch!“

Programinės įrangos, el. komercijos sprendimų vystytoja „Osos“

„Shopify“ programavimo ekspertai „Devus“

Rinkodaros ir komunikacijos ekspertai „We Are Marketing“

Programinės įrangos vystytoja „Indeform“

nuotrauka::5

Tomas Pagirys, „waynord“ klasterio koordinatorius: „Klasteris įgalina įmonę, išlaikant savo specializaciją, dalyvauti didelio masto projektuose, o koordinuotas įmonių bendradarbiavimas sukuria papildomų galimybių“. Klasterio „waynord“ nariai ir kitų bendrovių atstovai verslo misijoje Tel Avive, pasauliniame inovacijų festivalyje DLD. Ketvirtajame „E-commerce Berlin Expo“ – didžiausiame Vokietijos sostinėje vykstančiame kasmetiniame e. komercijos renginyje – savo paslaugas siūlė ir klasterio „waynord“ nariai. Nuotraukoje: (stovi, iš kairės) Donatas Lučiūnas, MB „Tvirtas baitas“ (toughlex.com) vadovas, Kornelija Plienaitė, „Digitocuh!“ vadovė, Gintarė Žilaitytė, UAB „Kirotech“ vadovė, Marius Podvoiskis, UAB „Devus“ direktorius (produktas „Firepush“), Karolis Sukatskas, UAB „GoodOne“ bendra-įkūrėjas, Vytenis Jasikevičius, UAB „Ubie“ vadovas; (sėdi, iš kairės) Linas Pagirys, MB „Adoreboutique“ vadovas, Aidas Rastenis, „ReactWay“ (UAB „QuatroDev“) pardavimų vadovas, Tomas Pagirys, „waynord“ klasterio koordinatorius ir „Aciety“ verslo plėtros vadovas. Šiaurės Amerikos sparčiausiai augančių technologijų kompanijų konferencija „Collision“ į Torontą sukviečia per 30.000 dalyvių. Kanadoje Lietuvą atstovavo ir klasterio „waynord“ nariai. Nuotraukoje: (stovi, iš kairės) Gintarė Žilaitytė, UAB „Kirotech“ vadovė, Andrius Kontrimavičius, buvęs „Digitouch!“ vadovas, Donatas Lučiūnas, MB „Tvirtas baitas“ (toughlex.com) vadovas, Marius Podvoiskis, UAB „Devus“ direktorius (produktas „Firepush“), Paulius Lazauskas, UAB „Informacinių technologijų organizacija“ (iTO) direktorius, Gailius Gricius, „waynord“ klasterio administratorius; (sėdi, iš kairės) Tomas Pagirys, „waynord“ klasterio koordinatorius ir „Aciety“ verslo plėtros vadovas, Arūnas Eitutis, UAB „7 Sprints“ direktorius (produktas „Tasker“), Edmundas Balčikonis, „Eddy Travels“ direktorius. Šiaurės Amerikos sparčiausiai augančių technologijų kompanijų konferencijoje „Collision“ (iš kairės) Donatas Lučiūnas, MB „Tvirtas baitas“ (toughlex.com) vadovas, Marius Podvoiskis, UAB „Devus“ direktorius (produktas „Firepush“), Tomas Pagirys, „waynord“ klasterio koordinatorius ir „Aciety“ verslo plėtros vadovas, Gintarė Žilaitytė, UAB „Kirotech“ vadovė.