Jau ne vienerius metus didžiausias dėmesys Lietuvoje skiriamas finansinių technologijų – „fintech“ – sektoriui. „Fintech“ proveržis sparčiai tobulėja, progresuoja ir greitu metu nežada sustoti. Šiuo metu Europos Komisija (EK) rengia naująją Europos Sąjungos (ES) skaitmeninių finansų strategiją ir atnaujina „fintech“ veiksmų planą. Siekiant, kad rinkos dalyviai keistųsi aktualia informacija ir patirtimi, valstybėse narėse vykdoma tam skirta renginių serija.

Finansų ministerija kartu su Lietuvos banku, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), finansinių technologijų ir inovacijų centru „Rockit“, Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje ir Europos Komisijos Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos generaliniu direktoratu (FISMA DG) gegužės 20 d. pakvietė nuotolinei diskusijai – „The Digital Finance Outreach – Lithuania“.

Lietuvos koordinatės pasaulio žvaigždėlapyje

Lietuva šiuo metu tarptautiniame „fintech“ indekse (angl. The Global FinTech Index) užima 4-ą poziciją pasaulyje nusileisdama tik Jungtinei Karalystei (JK), JAV ir Singapūrui. Dar daugiau, „fintech“ ateities vietos 2019-2020 m. (angl. FinTech Locations of the Future 2019–2020) reitinge mūsų šalies sostinė yra pirmoje vietoje pagal ekonominį efektyvumą ir septinta pagal tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą. Skaičiuojama, kad Lietuvoje šiuo metu veikia daugiau kaip 200 „fintech“ įmonių.

nuotrauka::1 left

Šiuo metu koronavirusas išplito po visą pasaulį, keldamas rimtą pavojų pasaulio ekonomikos augimui, įskaitant ir finansinių technologijų sektorių.

„Ekonomikoje kaip ir gamtoje yra patiriamas šokas. Tai yra ne tik galimybė prisitaikyti ir išgyventi, bet ir tapti stipresniais. „Fintech“ yra viena iš tų sričių, kur Lietuva gali išnaudoti unikalią galimybę greičiau judėti į priekį. Lietuva vos per porą metų įsitvirtino kaip progresyvus ir sparčiausiai augantis „fintech“ centras. Šiame sektoriuje per praėjusius metus darbuotojų skaičius išaugo net 30%. Lietuvos išskirtinumas yra bendras matymas. Vizija ir strategija yra visuose „fintech“ ekosistemos dalyse: tiek kalbant apie valstybines institucijas, tiek verslo asociacijos. Toks glaudus bendradarbiavimas padeda siekti bendrų tikslų“, – pradėdamas renginį kalbėjo Vilius Šapoka, finansų ministras.

Anot ministro, net neabejojama, kad dabartinė situacija padarys nemažai įtakos žmonių vartosenai: vis daugiau prekių bei paslaugų vartotojų žvalgosi patogių, mobilių, skaitmenizuotų sprendimų ir yra linkę juos naudoti. „Fintech“ verčia pasitempti esamus rinkos žaidėjus, didina konkurenciją ir suteikia platesnį pasirinkimą vartotojui.

ES strategijos užmojai

Kuriama ES skaitmeninių finansų strategija apima itin daug sričių: nuo kibernetinio saugumo iki ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, nuo skaitmeninio švietimo iki įgūdžių. Negana to, ji atitinka Europos žaliojo kurso užmojus, pavyzdžiui, siekį iki 2030 m. neutralizuoti duomenų centrų poveikį klimatui.

Nuotolinėje diskusijoje pranešimą skaitęs Jan Ceyssens, FISMA DG Skaitmeninių finansų skyriaus vadovas, akcentavo, kad ES strateginis tikslas – užtikrinti, kad vartotojai ir įmonės pasinaudotų visa skaitmeninio finansavimo teikiama nauda, likdami apsaugoti nuo galimos naujos rizikos. Norėdamas tai pasiekti, Europos finansų sektorius turi būti naujovių ir jų įgyvendinimo priešakyje.

„JAV ir Kinija šiuo metu yra žingsniu priekyje, tačiau akivaizdu, kad potencialo būti rinkos lydere turime. Europa privalo turėti nuosavus skaitmeninius pajėgumus, kibernetinio saugumo sistemas ir dirbtinį intelektą. Tai kelios technologijos, kurios yra išskiriamos kaip strateginių investicijų sritys, kuriose ES finansavimas gali pritraukti nacionalinio ir privačiojo sektorių lėšų“, – kalbėjo J. Ceyssens.

Pagrindinis „fintech“ verslo siekis

Elektroninė prekyba ir su ja susiję skaitmeniniai atsiskaitymai yra itin svarbūs šiandieniniame kontekste, todėl nenuostabu, kad ypatingas dėmesys yra skiriamas finansų rinkos pokyčiams pandemijos metu bei naujų galimybių paieškai.

nuotrauka::2 left

„Daugeliui tikriausiai aišku, kad skaitmeninė infrastruktūra yra vienas iš kertinių aspektų siekiant kurti ir plėsti iš tiesų tarpvalstybines finansines paslaugas. Su diskusijos dalyviais priėjome išvados, kad ES infrastruktūra ir kitos dedamosios yra paruoštos kurti ir plėsti inovatyvias paslaugas, svarbu tiktai užtikrinti reguliacinės aplinkos atitiktį kiekvienoje ES šalyje. Šio renginio dalyviai beveik vienbalsiai pritarė, jog Europoje mes turime visas galimybes kurti paslaugas ir sprendimus, kurie galėtų stotį į kovą su technologijų gigantais iš JAV ar Kinijos“, – kalbėjo Linas Beliūnas, tarptautinio mokėjimų sprendimo „Flutterwave Lithuania“ vadovas.

Anot pašnekovo, gyvename žinių ir dalijimosi ekonomikos varomame pasaulyje, o turint omeny dabartines realijas, kaip niekad svarbu yra dalintis informacija, patarimais ir gerosiomis praktikomis. Svarbu suprasti, jog kiekvieno „fintech“ verslo pagrindinis siekis yra maksimizuoti kliento patirtį, tad kitų šalių ar sektorių gerosios patirtys visiems padeda tobulėti, koreguoti ir gerinti savo procesus, idant kiekvienas klientas, kad ir kur jis bebūtų, gautų aukščiausio lygio paslaugas.

Saugumas dažnai nustumiamas į antrą planą

Pagrindiniai „fintech“ ekosistemos žaidėjai ne tik aptarė, ar ES turi reikiamą skaitmeninę infrastruktūrą tarpvalstybinėms finansinėms paslaugoms teikti, bet ir diskutavo apie didėjantį kibernetinių grėsmių skaičių ir būdus verslui apsisaugoti.

nuotrauka::3 right

„Džiugu, kad Lietuvoje finansiniame sektoriuje vystomos technologijos susilaukia vis daugiau dėmesio ir apie tai vis labiau kalbama. Visgi ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje „fintech“ sektoriuje pirmiausia orientuojamasi į patogumą, greitį bei naudojimosi patirtį, o saugumas dažnai būna antrame plane. Dėl kibernetinio saugumo svarbos visame pasaulyje ilgalaikiame technologijų vystyme sėkmingiausios įmonės bus tos, kurios savo kuriamų technologijų saugumą traktuos kaip integralų procesą, t. y., kai, kuriant patogią naudotojams sąsają, yra iškart galvojama apie susijusių grėsmių ir galimų atakų valdymą“, – kalbėjo Živilė Nečejauskaitė, kibernetinio saugumo konsultavimo bei tyrimų įmonės „NRD Cyber Security” marketingo ir komunikacijos ekspertė.

Anot Ž. Nečejauskaitės, saugumo atliepimas kūrimo procese – tik vienas elementas. Neretai finansinių technologijų naudojime yra įtraukta visa finansinės ekosistemos dalyvių grandinė.

„Labai norisi paskatinti susijusias šalis savo ruožtu galvoti apie atsakingą ir saugų naudojimą, t. y., pasakoti ir patarti galutiniam vartotojui, kaip elgtis ir kaip užtikrinti savo ir kitų saugumą. Tai tampa ypatingai svarbu, nes vis mažiau kontaktuojame fiziškai ir vis daugiau operacijų ir procesų vyksta elektroninėje erdvėje, o bekontaktės technologijos – naudojamos vis dažniau ir plačiau“, – įsitikinusi ekspertė.

Dar daugiau grįžtamojo ryšio ir ekspertų – netrukus

Atsinaujinti žinias, kiek pažengusios finansų technologijos Lietuvoje ir kokias įžvalgas, tendencijas, grėsmes ir ateities perspektyvas turime, netrukus – birželio 15–18 d. – bus galima išgirsti iš ekspertų lūpų „Fintech Week Lithuania“ konferencijoje, kuri taip pat rengiama virtualioje erdvėje. Šis renginys šiemet pakeis didžiausią regione konferenciją „Fintech Inn“, kuri šiemet dėl koronaviruso pandemijos nukelta į 2021 m. balandžio 28–29 d.

Nemokamas keturių dienų virtualus renginys suburs Lietuvos ir pasaulio „fintech“ ekspertus, kurio metu bus kalbama apie prisitaikymą prie vis griežtėjančios reguliacinės aplinkos ir technologijų pasitelkimas tvarkant atitiktį galiojantiems teisės aktams. Nepamiršti liks ir startuoliai, kuriems šiuo laikotarpiu žūtbūt reikia pritraukti naujas investicijas, užkariauti naujas rinkas ar susitelkti į tvarumo didinimą.

Vilius Šapoka, finansų ministras: „Fintech“ yra viena iš tų sričių, kur Lietuva gali išnaudoti unikalią galimybę greičiau judėti į priekį.“ Finansų ministerijos nuotr. Linas Beliūnas, „Flutterwave Lithuania“ vadovas: „Europoje mes turime visas galimybes kurti paslaugas ir sprendimus, kurie galėtų stotį į kovą su technologijų gigantais iš JAV ar Kinijos.“ Živilė Nečejauskaitė, „NRD Cyber Security“ marketingo ir komunikacijos ekspertė: „Fintech“ sektoriuje pirmiausia orientuojamasi į patogumą, greitį bei naudojimosi patirtį, o saugumas dažnai būna antrame plane.“